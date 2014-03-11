Dampfreiniger
Die Dampfreiniger von Kärcher sorgen im ganzen Haushalt für ein sauberes Vergnügen, und Ihre ganze Familie kann sicher sein, dass alles porentief rein wird – ganz ohne Chemie. Dank der Top-Reinigungsperformance beseitigt der Dampf bis zu 99,999 %* aller behüllten Viren sowie 99,99 %** aller haushaltsüblichen Bakterien und sorgt für ein hygienisches und gesundes Wohnumfeld. Ganz gleich, ob in der Küche, im Bad, auf Böden oder auch beim Bügeln macht Kärcher richtig Dampf und liefert Spitzenergebnisse. Entdecken Sie jetzt die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten!
Einfach und effektiv gegen Bakterien und behüllte Viren: heißer Wasserdampf. Der kraftvolle Dampfausstoß, die hohe Dampftemperatur, leistungsstarke Düsen und stark erhitzte Reinigungstücher sorgen dafür, dass Kärcher Dampfreiniger bis zu 99,999 %* der behüllten Viren, wie Influenzaviren, sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien auf Hartflächen, Armaturen, Fliesen, Spiegel usw. beseitigen können.
- Hygienische und porentiefe Sauberkeit durch Dampf – ganz ohne Chemie, nur mit Leitungswasser
- Beseitigung von bis zu 99,999 %* der behüllten Viren sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien auf glatten Hartflächen
- Höhere Reinigungsleistung als herkömmliche manuelle Reinigungsmethoden mit Reinigungsmittel
- Hohe Dampftemperatur, starke Dampfentwicklung
Sie haben die Wahl
Der neue Dampfglätter
Der neue Dampfglättaufsatz bietet eine schnelle und effektive Lösung, um Kleidung von Falten und Knitter zu befreien. Kompatibel mit allen Kärcher Dampfreinigern, die Zubehör aufnehmen können.
SC 5 EasyFix
Beseitigt selbst hartnäckigsten Schmutz dank der innovativen VapoHydro-Funktion (Heißwasser-Zuschaltung). Zudem ermöglicht die mehrstufige Dampfmengenregulierung die perfekte Einstellung für die jeweilige Oberfläche und den jeweiligen Verschmutzungsgrad.
Auch als „Iron“-Variante inkl. Dampfdruck-Bügeleisen erhältlich.
SC 4 EasyFix
Mit abnehmbarem Tank für die einfache Wiederbefüllung und Bodendüse EasyFix für maximale Reinigungsleistung und einfachen, berührungslosen Tuchwechsel.
Auch als „Iron“-Variante inkl. Dampfdruck-Bügeleisen erhältlich.
SC 4 Deluxe
Der SC 4 Deluxe, mit LED-Leuchtring und perfekter Zubehöraufbewahrung, reinigt komfortabel und unterbrechungsfrei dank des permanent wiederbefüllbaren, abnehmbaren Wassertanks.
SC 3 EasyFix
Mit einer Aufheizzeit von nur 30 Sekunden ist er sofort startklar und kann permanent wiederbefüllt werden. Das innovative Entkalkungssystem erspart das manuelle Entkalken.
SC 3 Upright
Mit 3-stufiger Dampfmengenregulierung für unterschiedliche Bodenbeläge und Auffrischen von Teppichen dank Teppichgleiter. Der Premium-Dampfmopp hat einen abnehmbaren, permanent befüllbaren Wassertank für pausenloses Reinigen. Dank Entkalkungstechnologie ist kein zusätzliches Entkalken nötig.
SC 3 Deluxe
Nur 30 Sekunden Aufheizzeit: Der SC 3 Deluxe, mit LED-Leuchtring und perfekter Zubehöraufbewahrung, reinigt unterbrechungsfrei dank des permanent befüllbaren Wassertanks.
SC 2 EasyFix
Die perfekte Einstiegslösung in die Welt der Dampfreinigung – mit allen wesentlichen Funktionen. Das multifunktionale Zubehör kann praktischerweise direkt am Gerät aufbewahrt werden.
SC 2 Upright
Mit der 2-stufigen Dampfmengenregulierung können sowohl Hartböden als auch versiegelte Holzböden gereinigt werden. Leitungswasser in den Tank füllen und 30 Sekunden später loslegen. Die Entkalkungstechnologie mit der austauschbaren Entkalkungskartusche sorgt für eine einfache Wartung ohne zusätzliches Entkalken.
SC 2 Deluxe
Der kompakte SC 2 Deluxe mit LED-Leuchtring zur Anzeige des Betriebsmodus. Ideal für sämtliche Hartflächen im gesamten Haushalt.
SC 1 EasyFix
Schnell zur Hand und perfekt für zwischendurch. Dank der kompakten Größe platzsparend direkt am Einsatzort (z.B. Küche, Bad) verstaubar. Trotz der handlichen Größe entfernt auch der SC 1 bis zu 99,999 % der Coronaviren* sowie 99,99 % haushaltsüblicher Bakterien**.
SC 1 Upright
Klein, schmal, leicht und schnell einsatzbereit. Der Einstiegs-Dampfmopp ist in nur 30 Sekunden aufgeheizt, und der Frischwassertank kann zum Befüllen jederzeit
abgenommen werden. Für eine lange Lebensdauer sorgt eine Entkalkungskartusche im Gerät. Auch das Parken und Abstellen des Dampfreinigers ist sehr komfortabel: Das Gerät bleibt allein aufrecht stehen.
Der bessere Wischmopp***
Mit Volldampf den Haushalt erledigen
Hygienische Sauberkeit in der Küche mit den Kärcher Dampfreinigern
Küchenreinigung
Ob Armaturen, Wandfliesen, Glas- oder Kunststoffflächen, Abzugshaube, Herd oder Spüle: Der Dampfreiniger macht die Küche hygienisch sauber – ohne großen Kraftaufwand und ohne chemische Rückstände.
Bodenreinigung
Bei der Reinigung von Hartbodenbelägen wie Stein, Fliesen, PVC, Laminat oder versiegeltem Parkett sorgt der Dampfreiniger für hygienische Sauberkeit – ohne chemische Rückstände.
Badreinigung
Auch bei der Reinigung von Wandfliesen, Glas- und Spiegelflächen, Fenstern, Armaturen, Duschkabinen, Fugen oder Ritzen machen die Dampfreiniger einen perfekten Job und sorgen für absolute hygienische Sauberkeit.
Dampfbügeln
Das Kärcher SI 4 EasyFix Iron mit hochwertigem Dampfdruck-Bügeleisen und dem Bügeltisch spart bis zu 50 % Bügelzeit bei 100 %igen Bügelergebnissen und sofort schranktrockener Wäsche.
Einer für alles – dank des umfassenden Zubehörs
Das umfangreiche Zubehörangebot für die Kärcher Dampfreiniger ermöglicht eine Vielzahl an von Anwendungen im ganzen Haushalt.
Dampfdruck-Bügeleisen
Hand- und Bodendüsen
Tuchsets
Bürstenaufsätze
Dampfschläuche
Zubehörsets
Sonstiges
Passende Zubehöre für Ihr Gerät finden Sie auch mit unserem Zubehörfinder.
* Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Corona- oder Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara).
** Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).
*** Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger ist die Reinigungsleistung besser als bei der Reinigung mit einem manuellen Mopp und Reinigungsmittel. Getestet nach internationalen Leistungsstandards.