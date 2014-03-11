Der Boden ist ein wahrer Tummelplatz. Leider nicht nur für krabbelnde Babys, spielende Kinder und Haustiere, sondern auch für Bakterien, Viren und Schmutz. Dampfreiniger sind dagegen die perfekte Lösung. Auf Hartflächen wie Stein, Fliesen, PVC, Laminat oder versiegeltem Parkett sorgen sie zuverlässig für hygienische Reinheit, ohne chemische Rückstände zu hinterlassen. Die mit Lamellen versehene Bodendüse EasyFix stellt sicher, dass der Dampf sehr lange direkt am Boden bleibt und dort seine maximale Wirkung entfaltet. Das saubere Ergebnis: Bis zu 99,999 %* der behüllten Viren sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien werden beseitigt. Damit sind Kärcher Dampfreiniger wesentlich hygienischer als ein herkömmlicher Wischmopp***. Dank des Teppichgleiters lassen sich jetzt auch Teppichböden bequem mit dem Kärcher Dampfreiniger auffrischen.