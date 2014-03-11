Dampfreiniger

Die Dampfreiniger von Kärcher sorgen im ganzen Haushalt für ein sauberes Vergnügen, und Ihre ganze Familie kann sicher sein, dass alles porentief rein wird – ganz ohne Chemie. Dank der Top-Reinigungsperformance beseitigt der Dampf bis zu 99,999 %* aller behüllten Viren sowie 99,99 %** aller haushaltsüblichen Bakterien und sorgt für ein hygienisches und gesundes Wohnumfeld. Ganz gleich, ob in der Küche, im Bad, auf Böden oder auch beim Bügeln macht Kärcher richtig Dampf und liefert Spitzenergebnisse. Entdecken Sie jetzt die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten!

Eine Frau mit einer Dampfdüse in einem Badezimmer neben dem Werbetext „MIT VOLLDAMPF VORAUS“ auf gelbem Grund; das Bild enthält zudem den Gutscheincode DAMPF20 für 20 % Rabatt.

    Person reinigt Holzboden mit Kärcher Dampfreiniger

    Mit Dampf gegen Viren* und Bakterien**

    Einfach und effektiv gegen Bakterien und behüllte Viren: heißer Wasserdampf. Der kraftvolle Dampfausstoß, die hohe Dampftemperatur, leistungsstarke Düsen und stark erhitzte Reinigungstücher sorgen dafür, dass Kärcher Dampfreiniger bis zu 99,999 %* der behüllten Viren, wie Influenzaviren, sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien auf Hartflächen, Armaturen, Fliesen, Spiegel usw. beseitigen können.

     

    • Hygienische und porentiefe Sauberkeit durch Dampf – ganz ohne Chemie, nur mit Leitungswasser
    • Beseitigung von bis zu 99,999 %* der behüllten Viren sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien auf glatten Hartflächen
    • Höhere Reinigungsleistung als herkömmliche manuelle Reinigungsmethoden mit Reinigungsmittel
    • Hohe Dampftemperatur, starke Dampfentwicklung

    Sie haben die Wahl

    Der neue Dampfglätter

    Der neue Dampfglättaufsatz bietet eine schnelle und effektive Lösung, um Kleidung von Falten und Knitter zu befreien. Kompatibel mit allen Kärcher Dampfreinigern, die Zubehör aufnehmen können.

    Kärcher Dampfglätter

    SC 5 EasyFix

    Beseitigt selbst hartnäckigsten Schmutz dank der innovativen VapoHydro-Funktion (Heißwasser-Zuschaltung). Zudem ermöglicht die mehrstufige Dampfmengenregulierung die perfekte Einstellung für die jeweilige Oberfläche und den jeweiligen Verschmutzungsgrad. 

    Auch als „Iron“-Variante inkl. Dampfdruck-Bügeleisen erhältlich.

    Kärcher Dampfreiniger SC 5 EasyFix mit Dampfdruck-Bügeleisen

    SC 4 EasyFix

    Mit abnehmbarem Tank für die einfache Wiederbefüllung und Bodendüse EasyFix für maximale Reinigungsleistung und einfachen, berührungslosen Tuchwechsel.

    Auch als „Iron“-Variante inkl. Dampfdruck-Bügeleisen erhältlich.

    Person reinigt Türkgriff mit Kärcher Dampfreiniger SC 4

    SC 4 Deluxe

    Der SC 4 Deluxe, mit LED-Leuchtring und perfekter Zubehöraufbewahrung, reinigt komfortabel und unterbrechungsfrei dank des permanent wiederbefüllbaren, abnehmbaren Wassertanks.

    SC 4 Deluxe EasyFix

    SC 3 EasyFix

    Mit einer Aufheizzeit von nur 30 Sekunden ist er sofort startklar und kann permanent wiederbefüllt werden. Das innovative Entkalkungssystem erspart das manuelle Entkalken.

    Person reinigt Parkettboden mit SC 3 EasyFix

    SC 3 Upright

    Mit 3-stufiger Dampfmengenregulierung für unterschiedliche Bodenbeläge und Auffrischen von Teppichen dank Teppichgleiter. Der Premium-Dampfmopp hat einen abnehmbaren, permanent befüllbaren Wassertank für pausenloses Reinigen. Dank Entkalkungstechnologie ist kein zusätzliches Entkalken nötig.

    Person reinigt Küchenboden mit Kärcher SC 3 Upright EasyFix

    SC 3 Deluxe

    Nur 30 Sekunden Aufheizzeit: Der SC 3 Deluxe, mit LED-Leuchtring und perfekter Zubehöraufbewahrung, reinigt unterbrechungsfrei dank des permanent befüllbaren Wassertanks.

    SC 3 Deluxe EasyFix

    SC 2 EasyFix

    Die perfekte Einstiegslösung in die Welt der Dampfreinigung – mit allen wesentlichen Funktionen. Das multifunktionale Zubehör kann praktischerweise direkt am Gerät aufbewahrt werden.

    Person reinigt Tisch mit Kärcher Dampfreiniger SC 2 EasyFix

    SC 2 Upright

    Mit der 2-stufigen Dampfmengenregulierung können sowohl Hartböden als auch versiegelte Holzböden gereinigt werden. Leitungswasser in den Tank füllen und 30 Sekunden später loslegen. Die Entkalkungstechnologie mit der austauschbaren Entkalkungskartusche sorgt für eine einfache Wartung ohne zusätzliches Entkalken.

    SC 2 Upright EasyFix reinigt den Badezimmerboden

    SC 2 Deluxe

    Der kompakte SC 2 Deluxe mit LED-Leuchtring zur Anzeige des Betriebsmodus. Ideal für sämtliche Hartflächen im gesamten Haushalt.

    Frau reinigt Badezimmer mit Kärcher Dampfreiniger SC 2 Deluxe EasyFix

    SC 1 EasyFix

    Schnell zur Hand und perfekt für zwischendurch. Dank der kompakten Größe platzsparend direkt am Einsatzort (z.B. Küche, Bad) verstaubar. Trotz der handlichen Größe entfernt auch der SC 1 bis zu 99,999 % der Coronaviren* sowie 99,99 % haushaltsüblicher Bakterien**.

    Frau reinigt Fliesen mit Kärcher Dampfreiniger SC 1 EasyFix

    SC 1 Upright

    Klein, schmal, leicht und schnell einsatzbereit. Der Einstiegs-Dampfmopp ist in nur 30 Sekunden aufgeheizt, und der Frischwassertank kann zum Befüllen jederzeit
    abgenommen werden. Für eine lange Lebensdauer sorgt eine Entkalkungskartusche im Gerät. Auch das Parken und Abstellen des Dampfreinigers ist sehr komfortabel: Das Gerät bleibt allein aufrecht stehen.

    Kärcher Dampfreiniger SC 1 Upright

    Der bessere Wischmopp***

    Der Boden ist ein wahrer Tummelplatz. Leider nicht nur für krabbelnde Babys, spielende Kinder und Haustiere, sondern auch für Bakterien, Viren und Schmutz. Dampfreiniger sind dagegen die perfekte Lösung. Auf Hartflächen wie Stein, Fliesen, PVC, Laminat oder versiegeltem Parkett sorgen sie zuverlässig für hygienische Reinheit, ohne chemische Rückstände zu hinterlassen. Die mit Lamellen versehene Bodendüse EasyFix stellt sicher, dass der Dampf sehr lange direkt am Boden bleibt und dort seine maximale Wirkung entfaltet. Das saubere Ergebnis: Bis zu 99,999 %* der behüllten Viren sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien werden beseitigt. Damit sind Kärcher Dampfreiniger wesentlich hygienischer als ein herkömmlicher Wischmopp***. Dank des Teppichgleiters lassen sich jetzt auch Teppichböden bequem mit dem Kärcher Dampfreiniger auffrischen.

    Mit Volldampf den Haushalt erledigen

    Hygienische Sauberkeit in der Küche mit den Kärcher Dampfreinigern

    Küchenreinigung

    Ob Armaturen, Wandfliesen, Glas- oder Kunststoffflächen, Abzugshaube, Herd oder Spüle: Der Dampfreiniger macht die Küche hygienisch sauber – ohne großen Kraftaufwand und ohne chemische Rückstände.

    Person reinigt Boden mit Kärcher Dampfreiniger

    Bodenreinigung

    Bei der Reinigung von Hartbodenbelägen wie Stein, Fliesen, PVC, Laminat oder versiegeltem Parkett sorgt der Dampfreiniger für hygienische Sauberkeit – ohne chemische Rückstände.

    Person reinigt Badezimmer mit Kärcher Dampfreiniger

    Badreinigung

    Auch bei der Reinigung von Wandfliesen, Glas- und Spiegelflächen, Fenstern, Armaturen, Duschkabinen, Fugen oder Ritzen machen die Dampfreiniger einen perfekten Job und sorgen für absolute hygienische Sauberkeit.

    Frau bügelt mit Dampfreiniger mit Dampfdruck-Bügeleisen

    Dampfbügeln

    Das Kärcher SI 4 EasyFix Iron mit hochwertigem Dampfdruck-Bügeleisen und dem Bügeltisch spart bis zu 50 % Bügelzeit bei 100 %igen Bügelergebnissen und sofort schranktrockener Wäsche.

    Hier finden Sie weitere Tipps zum Thema „Reinigen mit Dampf“.

    Einer für alles – dank des umfassenden Zubehörs

    Das umfangreiche Zubehörangebot für die Kärcher Dampfreiniger ermöglicht eine Vielzahl an von Anwendungen im ganzen Haushalt.

    Frau bügelt mit Kärcher Dampfdruck-Bügeleisen

    Dampfdruck-Bügeleisen

    Boden mit Dampf reinigen

    Hand- und Bodendüsen

    Person reinigt Küchenoberfläche mit Dampfreiniger mit Mikrofasertuch-Aufsatz

    Tuchsets

    Reinigung des Wasserhahns mit Dampfreiniger mit Bürstenaufsatz

    Bürstenaufsätze

    Person reinigt Badezimmer mit Kärcher Dampfreiniger

    Dampfschläuche

    Reinigung Türklinke mit Kärcher Dampfreiniger

    Zubehörsets

    Fensterreinigung mit dem Dampfreiniger

    Sonstiges

    Passende Zubehöre für Ihr Gerät finden Sie auch mit unserem Zubehörfinder.

    * Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Corona- oder Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara).

    ** Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).

    *** Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger ist die Reinigungsleistung besser als bei der Reinigung mit einem manuellen Mopp und Reinigungsmittel. Getestet nach internationalen Leistungsstandards.