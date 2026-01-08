Elektrischer Wischmopp EWM 2 - Immer frisch gewischt

Reinigungsmittel und Zubehör

Mit dem Zubehörprogramm rund um den Akku-Wischer von Kärcher lassen sich Reinigung und Pflege perfekt auf jeden Boden abstimmen. Der Bodenreiniger Universal beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen.

Unsere Universalwalzen aus Mikrofaser sind zwar funktional identisch lassen sich aber je nach Farbcodierung für unterschiedliche Einsatzbereiche verwenden, zum Beispiel die gelben Walzen im Bad und die grauen Walzen im Wohnbereich.