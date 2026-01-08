Elektrischer Wischmopp EWM 2 - Immer frisch gewischt
Dem EWM 2 kann kein Wischmopp das Wasser reichen. Vorbei sind die Zeiten in denen man Eimer schleppen muss und dennoch das Schmutzwasser auf dem Boden verteilt. Beim elektrischen Wischmopp EWM 2 von Kärcher werden die rotierenden Walzen permanent mit frischem Wasser befeuchtet und das Schmutzwasser im Schmutzwassertank gesammelt. Und die geringe Restfeuchte macht ihn auf allen Hartböden einsetzbar – auch auf Parkett.
Produkte
Vorteile, die den Unterschied machen
Immer frisch gewischt dank Selbstreinigungstechnologie
- Permanente Walzenbefeuchtung mit Frischwasser
- Aufgenommenes Schmutz-Wasser-Gemisch gelangt direkt in den Schmutzwassertank
- 20 % bessere Reinigungsleistung*
Einfache Anwendung unter Möbeln
- Schlankes Produktdesign und Bodenkopf mit Drehgelenk
- Einfaches Reinigen unter Möbelstücken und um Gegenstände herum
- Reinigung bis unmittelbar an den Rand – für exzellente Ergebnisse in Ecken und an Kanten
Für alle Hartböden geeignet
- Für alle Hartböden geeignet – inklusive Parkett, Laminat, Stein, Fliesen und Kunststoff
- Dank geringer Restfeuchte sind Böden nach ca. 2 Minuten wieder begehbar
- Großes Angebot an Reinigungs- und Pflegemitteln
Höchste Bewegungsfreiheit
- Starke Lithium-Ionen-Batterie mit 20 min Laufzeit
- Unabhängig von der Steckdose reinigen
- 3-stufiges LED-Display als intuitive Akkuladezustandsanzeige
Müheloses Wischen
- Vorwärts rotierende Walzen erübrigen lästiges Schrubben
- Nie mehr Eimer mit Wasser herumtragen dank Frisch- und Schmutzwassertank
- Kein Auswringen des Bodentuchs mehr dank Selbstreinigungsfunktion der Walzen
Ressourcenschonend
- 90 % Wasserersparnis** – im Vergleich zur Reinigung mit einem herkömmlichen Wischmopp mit Eimer.
Anwendungsschritte
Reinigungswalzen montieren
Boden reinigen
Gerät verstauen
Nie wieder Saugen vor dem Wischen? Dafür gibts die Kärcher Hartbodenreiniger.
Entdecke die Hartbodenreiniger Range von Kärcher, die in einem Arbeitsschritt die Aufnahme von grobem Schmutz und das Wischen erledigen. Schneller und gründlicher als Staubsauger, Mopp, elektrischer Bodenwischer oder Saugwischer.
Reinigungsmittel und Zubehör
Mit dem Zubehörprogramm rund um den Akku-Wischer von Kärcher lassen sich Reinigung und Pflege perfekt auf jeden Boden abstimmen. Der Bodenreiniger Universal beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen.
Unsere Universalwalzen aus Mikrofaser sind zwar funktional identisch lassen sich aber je nach Farbcodierung für unterschiedliche Einsatzbereiche verwenden, zum Beispiel die gelben Walzen im Bad und die grauen Walzen im Wohnbereich.
* Der Kärcher EWM 2 erreicht eine um 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.
** Der EWM 2 (Verbrauch 0,4 l) spart bei der Reinigung von 60 m² Bodenfläche bis zu 90 Prozent an Wasser gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wassereimer, gefüllt mit 5 Litern (Verbrauch: 5,0 l)