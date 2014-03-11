Dampfsauger
Dampfreinigen, Nass- und Trockensaugen Die Kärcher Dampfsauger reinigen 3fach – auf Wunsch sogar in einem Arbeitsschritt. Mit den Allround-Geräten haben Sie Ihren Haushalt sauber im Griff. Die Reinigung ist einfach, bequem, zeitsparend und ohne Chemie, die Einsatzgebiete sind vielfältig.
3-in-1: Dampfen, Saugen und Trocknen
Der Dampfsauger SV 7 von Kärcher vereint die Vorteile von Dampfreinigern mit den Stärken von Trockensaugern. Er saugt zum Beispiel Krümel vom Boden, wischt feucht und trocknet den Boden abschließend sogar. Und das alles in einem einzigen Arbeitsgang. Mit diesem überzeugenden Allround-Gerät und dem passenden Zubehör hat garantiert jeder seinen Haushalt sauber im Griff – einfach, bequem, schnell und ohne Chemie.
Nonstop-Dampf mit 2 Tank-System
Für unterbrechungsfreies Arbeiten kann der Tank jederzeit schnell und einfach befüllt werden. Somit entfällt vor dem Wiederbefüllen des Tanks das Warten bis der Tank abgekühlt ist.
Hygienisch rein
Dank der 5-stufigen Dampfmengenregulierung lässt sich die Dampfmenge individuell auf die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen. Dank der hohen Dampftemperatur sieht es nicht nur sauber aus, sondern der Kärcher SV 7 sorgt für blitzblanke Sauberkeit und Hygiene.
Allergiker können aufatmen
Staubsaugen mit dem 4fach-Filtersystem, aber ohne Staubbeutel. Der Staub wird im Wasserfilter gebunden. Der HEPA-Filter (EN 1822:1998) enfernt selbst lungengängige Partikel. Die ausgeblasene Abluft ist daher sauberer als die Raumluft.
Komfortable Bedienung
Der Kärcher Dampfsauger SV 7 besticht durch eine einfache Bedienung. Die Saugleistung ist über den Handgriff in 4 Stufen regulierbar. Die Dampfmenge kann am Gerät in 5 Stufen reguliert werden.
Anwendungsgebiete für den Kärcher Dampfsauger SV 7
Der Kärcher Dampfsauger SV 7 eignet sich dank umfangreichem Zubehör für den chemiefreien Einsatz im ganzen Haus. Verschiedene Aufsätze ermöglichen das Dampfreinigen und Saugen von Böden, Oberflächen und Polstermöbeln. Zudem dient der SV 7 zur Teppichauffrischung, Fenster- und Fugenreinigung.
Wohnbereich
Der Kärcher SV 7 bietet eine einfache, bequeme und zeitsparende Lösung für jegliche Herausforderungen im Wohnbereich. Egal ob Hartböden, Polstermöbel oder Teppiche - der Kärcher Dampfsauger SV 7 ist jedem Untergrund gewachsen.
Küche
Die Küche kämpft mit den täglichen Verschmutzungen, die durch das Kochen nicht zu vermeiden sind. Der Kärcher SV 7 bietet durch seine Vielseitigkeit die perfekte Lösung um jegliche Oberflächen in der Küche wieder zum Strahlen zu bringen. Durch die Kraft des Dampfes wird auch eingebrandter und fettiger Schmutz effektiv bekämpft, ganz ohne Chemie.
Badezimmer
Mit dem Dampf des Kärcher SV 7 lässt sich auch im Badezimmer eine effiziente und gründliche Reinigung von Armaturen, Spiegel und Badkacheln gewährleisten. Dabei dringt der Dampf bis in die letzte Fuge vor und reinigt diese gründlich und chemiefrei.
Anwendungsvideo Dampfsauger SV 7
Zubehör für den Kärcher Dampfsauger SV 7
Mit dem entsprechenden Zubehör wird der SV 7 zum wahren Multitalent und selbst hartnäckigster Schmutz hat keine Chance mehr. Für den Einsatz auf Hart- und Teppichböden stehen verschiedene Einsätze zur Verfügung. Rundbürsten, verschiedene Aufsätze für die Handdüse, Polsterdüsen und vieles mehr bieten weitere Anwendungsmöglichkeiten und machen die Reinigung noch effektiver, zeitsparender und bequemer.