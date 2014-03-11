3-in-1: Dampfen, Saugen und Trocknen

Der Dampfsauger SV 7 von Kärcher vereint die Vorteile von Dampfreinigern mit den Stärken von Trockensaugern. Er saugt zum Beispiel Krümel vom Boden, wischt feucht und trocknet den Boden abschließend sogar. Und das alles in einem einzigen Arbeitsgang. Mit diesem überzeugenden Allround-Gerät und dem passenden Zubehör hat garantiert jeder seinen Haushalt sauber im Griff – einfach, bequem, schnell und ohne Chemie.