Hygienische Sauberkeit dank Hygienic!Spin Technologie

Genießen Sie ein rundum hygienisches Zuhause: Die ultimative Hygienic!Spin Technologie der Kärcher Saugwischer entfernt mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute bis zu 99 Prozent der Bakterien** (laborgeprüft) und sorgt mit dem 2-Tank-System für eine permanente Frischwasserbefeuchtung. Kein Schmieren, kein Wiederauftragen von Schmutz – nur strahlend reine Böden.

** Basierend auf Tests von einem unabhängigen Prüflabor.