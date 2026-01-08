Saugwischer
Revolutionäre Reinigung für Ihr Zuhause. Erleben Sie die neue Generation der Bodenreinigung mit den 3-in-1 Xtra!Clean Saugwischern. Sie vereinen Innovation, Nachhaltigkeit und herausragende Qualität in einem einzigen Gerät: saugen, wischen und trocknen – und das auf allen Bodenarten, sogar Teppich. Entdecken Sie, wie modernste Technologie Ihren Alltag erleichtert, wertvolle Zeit spart und Ihr Zuhause in neuem Glanz erstrahlen lässt. Schluss mit zeitaufwendigem Putzen – genießen Sie pure Effizienz und makellose Sauberkeit.
FCV 4
Der Clevere
- Flächenleistung ca. 200 m² je Akkuladung
- 4 Reinigungsmodi: Trockenmodus, Advanced!Power Modus, Auto-Modus mit Dynamic!Control Schmutzsensor, Stair!Assist Treppenmodus
- Kraftvoller BLDC-Motor
- Effektive System!Clean Selbstreinigung und 60 °C waschbare Pure!Roll Walze
FCV 3
Der Flexible
- Flächenleistung ca. 130 m² je Akkuladung
- 3 Reinigungsmodi: Standardmodus, Trockenmodus, Advanced!Power Modus
- Effektive System!Clean Selbstreinigung
FCV 2
Der Kompakte
- Flächenleistung ca. 110 m² je Akkuladung
- 2 Reinigungsmodi: Standardmodus, Trockenmodus
- Effektive System!Clean Selbstreinigung
Vorteile
3-in-1 Xtra!Clean: maximale Sauberkeit, minimaler Aufwand
Mit den Saugwischern sparen Sie Zeit und Mühe – mit der 3-in-1 Xtra!Clean Funktion. Wischen, saugen und trocknen: die innovative 3-in-1-Technologie sorgt für eine tiefgehende Reinigung auf allen Bodenarten, sogar Teppichen. Hartnäckiger Schmutz und große Mengen Flüssigkeit verschwinden im Handumdrehen, während Sie bis zu 50 Prozent Zeit sparen. So bleibt Ihnen mehr Zeit für die Dinge, die wirklich zählen.
Hygienische Sauberkeit dank Hygienic!Spin Technologie
Genießen Sie ein rundum hygienisches Zuhause: Die ultimative Hygienic!Spin Technologie der Kärcher Saugwischer entfernt mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute bis zu 99 Prozent der Bakterien** (laborgeprüft) und sorgt mit dem 2-Tank-System für eine permanente Frischwasserbefeuchtung. Kein Schmieren, kein Wiederauftragen von Schmutz – nur strahlend reine Böden.
** Basierend auf Tests von einem unabhängigen Prüflabor.
Dynamic!Control – der intelligente Schmutzsensor
Unser Saugwischer FCV 4 denkt für Sie mit: Der smarte Schmutzsensor erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad und passt sowohl die Saugleistung als auch die Wassermenge optimal an. So erhalten Sie immer das perfekte Reinigungsergebnis – ganz ohne manuelles Nachjustieren.
Über das große 3,2-Zoll Vision!Clean Display behalten Sie dabei stets den Überblick: ob Restlaufzeit, Reinigungsmodus oder Systemstatus – alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick sichtbar.
Universell auf allen Böden einsetzbar – auch auf Teppich
Von empfindlichem Parkett über Fliesen bis hin zu Teppichen – unsere Saugwischer meistern jede Bodenart und nehmen auch große Flüssigkeitsmengen spielend auf. Ob verschütteter Kaffee oder eingetrocknete Flecken, Ihre Böden werden makellos sauber.
Advanced!Power Modus – maximale Reinigungsleistung
Mit bis zu 100 Prozent höherer Saugleistung und 20 Prozent mehr Wasserausbringung als im Auto-Modus bzw. im Standardmodus entfernt der Advanced!Power Modus selbst hartnäckigste, angetrocknete Verschmutzungen mühelos. Dank der leistungsstarken Technologie trocknen die Böden im Handumdrehen und sind schnell wieder begehbar.
Cleverer Stair!Assist Treppenmodus
Mit dem cleveren Stair!Assist Modus wird die Reinigung von Treppen und schwer zugänglichen Stellen zum Kinderspiel. Dank optimaler Voreinstellungen reinigt der Saugwischer FCV 4 mit der intelligenten Auto-Start-Stopp-Funktion in allen Haltepositionen mühelos – sogar im 90°-Winkel. Für maximale Flexibilität und Sauberkeit, wo sie am meisten gebraucht wird.
System!Clean Selbstreinigung
Die effektive Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt für eine schnelle und komfortable Reinigung – ganz ohne Schmutzkontakt. Gleichzeitig ermöglicht die praktische Aufbewahrung des Geräts und Zubehörs eine platzsparende Lagerung, während der Akku bequem geladen wird.
Pure!Roll: Hygiene trifft auf Nachhaltigkeit
Maximale Sauberkeit mit minimalem Aufwand: Die FCV 4 Pure!Roll Walze lässt sich bequem bei 60 °C in der Waschmaschine reinigen. So sorgen Sie dauerhaft für hygienische Frische und sparen gleichzeitig Ressourcen.
Duo!Pure Filtersystem: saubere Luft, perfekte Leistung
Das mehrstufige Filtersystem der Kärcher Saugwischer schützt den Motor zuverlässig vor Nässe, und die exzellente Filterung mit hocheffizientem Flachfaltenfilter fängt auch kleinste Partikel in der Luft effektiv ein. Besonders im Trockenmodus sorgt dieses System für eine optimale Luftfiltration und ein gesundes Raumklima.
BLDC-Motor: kraftvoll, leise und langlebig
Dank modernster, bürstenloser Motortechnologie profitieren Sie beim Saugwischer FCV 4 von einer besonders langen Lebensdauer, einer höheren Energieeffizienz und einem angenehm leisen Betrieb – perfekt für den Alltag.
Effizienter Comfort!Cell Li-Ionen Akku: längere Laufzeit, nachhaltige Performance
Mit einer Laufzeit von bis zu 45 Minuten reinigen Sie mühelos auch große Flächen, und im Servicefall kann der Akku unserer Saugwischer einfach getauscht werden – für eine lange Lebensdauer und weniger Elektroschrott.