Asche- und Trockensauger
Egal ob bei der Kaminreinigung, beim Aussaugen des Grills nach einer Gartenparty oder bei der Hartbodenreinigung mit der Bodendüse: Die Asche- und Trockensauger sind vielseitig einsetzbar und überzeugen mit höchsten Komfortfeatures.
EXTREM AUSDAUERND UND FÜR GANZ VIEL SCHMUTZ
Akku-Asche- und Trockensauger. Kein Kabel. Kein Limit.
Für alle, die keine Lust haben eine Kabeltrommel aus dem Keller zu holen, um den Grill auszusaugen: Mit Akku-Aschensaugern geht das mit Kärcher Battery Power statt mit Kabel. Ausgestattet mit den gleichen Highlights wie z.B. der Kärcher ReBoost Filterreinigungsfunktion bieten sie gewohnte Leistung mit einer Extraportion Freiheit.
Einfacher und sauberer geht’s nicht
Mit nur einem Handgriff lässt sich das 1-teilige Filtersystem inklusive Metall-Grobschmutzfilter und flammhemmendem Flachfaltenfilter entnehmen, ohne dass Asche und Staub daneben fällt.
Ebenfalls praktisch: Mit dem Handgriff am Behälter kann die Asche sicher und bequem ausgeleert werden. Hände und Fußboden bleiben schön sauber!
Apropos sauber: der integrierte Abluftfilter des AD 4 Premium lässt keinen Schmutz nach draußen und filtert selbst kleinste Staub- und Schmutzpartikel.
Einfaches und schnelles Öffnen des Schmutzbehälters.