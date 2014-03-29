Asche- und Trockensauger

Egal ob bei der Kaminreinigung, beim Aussaugen des Grills nach einer Gartenparty oder bei der Hartbodenreinigung mit der Bodendüse: Die Asche- und Trockensauger sind vielseitig einsetzbar und überzeugen mit höchsten Komfortfeatures.

0 Produkte
Kärcher

EXTREM AUSDAUERND UND FÜR GANZ VIEL SCHMUTZ

icon_arrow

AD Battery BBQ

Akku-Asche- und Trockensauger. Kein Kabel. Kein Limit.

Für alle, die keine Lust haben eine Kabeltrommel aus dem Keller zu holen, um den Grill auszusaugen: Mit Akku-Aschensaugern geht das mit Kärcher Battery Power statt mit Kabel. Ausgestattet mit den gleichen Highlights wie z.B. der Kärcher ReBoost Filterreinigungsfunktion bieten sie gewohnte Leistung mit einer Extraportion Freiheit.

Zu den Akku-Asche- und Trockensaugern

 

Einfacher und sauberer geht’s nicht

Mit nur einem Handgriff lässt sich das 1-teilige Filtersystem inklusive Metall-Grobschmutzfilter und flammhemmendem Flachfaltenfilter entnehmen, ohne dass Asche und Staub daneben fällt.

Ebenfalls praktisch: Mit dem Handgriff am Behälter kann die Asche sicher und bequem ausgeleert werden. Hände und Fußboden bleiben schön sauber!

Apropos sauber: der integrierte Abluftfilter des AD 4 Premium lässt keinen Schmutz nach draußen und filtert selbst kleinste Staub- und Schmutzpartikel.

Ash vac Filter
Ash Vac Garage floor
Eine Bodendüse für die Hartbodenreinigung sowie hochwertig verchromte Saugrohre machen den AD 4 Premium zum vielseitigen Trockensauger.
easy opening dust bin

Einfaches und schnelles Öffnen des Schmutzbehälters.

filter cleaning AD
3x Drücken – Filterreinigung per Knopfdruck.
Easy handle ash vac
Praktischer Handgriff am Behälter.
quick removal filter
Schnelle Entnahme des Flachfaltenfilters.
change of filter
Einfaches Wechseln des Abluftfilters.
parking position
Praktische Parkposition - jederzeit griffbereit.
parking position AD 2
Praktische Parkposition - auch beim AD 2