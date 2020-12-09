Person reinigt Grill mit einem Kärcher Akku-Asche- und Trockensauger

Akku-Asche- und Trockensauger

Für grenzenloses Saugen von Asche mit lang anhaltender Saugkraft dank Kärcher ReBoost Filterreinigungssystem: Der Kärcher Akku-Aschesauger ohne Kabel, aber mit 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku. Zur komfortablen Beseitigung von kalter Asche aus Grill oder Kamin.

Anwendung

Kein Kabel, kein Limit: der Kärcher Akku-Aschesauger AD 2 Battery

Damit vom romantischen Kaminabend oder dem Grillen mit Freunden nichts übrig bleibt außer schöne Erinnerungen: der vielseitig einsetzbare Kärcher Akku-Asche- und Trockensauger AD 2 Battery. Die bewährte Anwendungsvielfalt für Grill, Kamin, Aschenbecher und Feuerschalen gibt es jetzt auch in mobiler Form. Der AD 2 Battery ist Teil der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform und ermöglicht eine sichere Aschebeseitigung ohne Kabelsalat und Schmutzkontakt. Und dank Kärcher ReBoost Filterreinigungssystem gibt es selbst bei feiner Asche auf Kopfdruck wieder die volle Saugkraft zurück.

Person reinigt Grill mit Kärcher Akku-Asche- und Trockensauger

Zum einfachen Entfernen von kalter Asche aus dem Holzkohlegrill: dank 18-V-Wechselakku ganz ohne Verlängerungskabel.

Person reinigt Kamin mit Kärcher Akku-Asche- und Trockensauger

Komfortables Aussaugen des Kamins mit lang anhaltender Saugkraft dank Kärcher ReBoost Filterreinigungssystem.

Person saugt trockenen Schmutz mit Kärcher Akku-Asche- und Trockensauger

Vielseitig einsetzbar im und ums Haus zur Beseitigung von trockenem Schmutz.

Kärcher Akku-Asche- und Trockensauger mit Wechselakku

Überall einsatzbereit dank des leistungsstarken 18-V-Wechselakkus der Kärcher Battery Power-Akkuplattform.

Funktionen

Dank cleverer Funktionen wie der ReBoost Filterreiniging und dem Einsatz von flammhemmenden Materialien lässt der Akku-Aschesauger keine Wünsche offen und beseitigt kalte Asche im Nu.

Kaminreinigung mit Kärcher Akku-Asche- und Trockensauger
Produktportfolio von Kärcher - Reinigungsgeräte mit Wechselakku

Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Zu den Produkten
Person reinigt Kamin mit Kärcher Asche- und Trockensauger mit Kabel

Hier finden Sie unsere Asche- und Trockensauger mit Kabel
Asche- und Trockensauger mit Kabel