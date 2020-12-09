Akku-Asche- und Trockensauger
Für grenzenloses Saugen von Asche mit lang anhaltender Saugkraft dank Kärcher ReBoost Filterreinigungssystem: Der Kärcher Akku-Aschesauger ohne Kabel, aber mit 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku. Zur komfortablen Beseitigung von kalter Asche aus Grill oder Kamin.
Anwendung
Kein Kabel, kein Limit: der Kärcher Akku-Aschesauger AD 2 Battery
Damit vom romantischen Kaminabend oder dem Grillen mit Freunden nichts übrig bleibt außer schöne Erinnerungen: der vielseitig einsetzbare Kärcher Akku-Asche- und Trockensauger AD 2 Battery. Die bewährte Anwendungsvielfalt für Grill, Kamin, Aschenbecher und Feuerschalen gibt es jetzt auch in mobiler Form. Der AD 2 Battery ist Teil der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform und ermöglicht eine sichere Aschebeseitigung ohne Kabelsalat und Schmutzkontakt. Und dank Kärcher ReBoost Filterreinigungssystem gibt es selbst bei feiner Asche auf Kopfdruck wieder die volle Saugkraft zurück.
Zum einfachen Entfernen von kalter Asche aus dem Holzkohlegrill: dank 18-V-Wechselakku ganz ohne Verlängerungskabel.
Komfortables Aussaugen des Kamins mit lang anhaltender Saugkraft dank Kärcher ReBoost Filterreinigungssystem.
Vielseitig einsetzbar im und ums Haus zur Beseitigung von trockenem Schmutz.
Überall einsatzbereit dank des leistungsstarken 18-V-Wechselakkus der Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Funktionen
Dank cleverer Funktionen wie der ReBoost Filterreiniging und dem Einsatz von flammhemmenden Materialien lässt der Akku-Aschesauger keine Wünsche offen und beseitigt kalte Asche im Nu.