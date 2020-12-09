Anwendung

Kein Kabel, kein Limit: der Kärcher Akku-Aschesauger AD 2 Battery

Damit vom romantischen Kaminabend oder dem Grillen mit Freunden nichts übrig bleibt außer schöne Erinnerungen: der vielseitig einsetzbare Kärcher Akku-Asche- und Trockensauger AD 2 Battery. Die bewährte Anwendungsvielfalt für Grill, Kamin, Aschenbecher und Feuerschalen gibt es jetzt auch in mobiler Form. Der AD 2 Battery ist Teil der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform und ermöglicht eine sichere Aschebeseitigung ohne Kabelsalat und Schmutzkontakt. Und dank Kärcher ReBoost Filterreinigungssystem gibt es selbst bei feiner Asche auf Kopfdruck wieder die volle Saugkraft zurück.