Geräte der Kärcher Battery Power-Akkuplattform

Kein Kabel. Kein Limit. Bestens ausgestattet für Gartenpflege- und Reinigungsaufgaben: Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform für kompakte Geräte in kleinen und mittleren Gärten und die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform für leistungsintensive Anwendungen in großen Gärten. Damit ist für jede Anforderung das passende Gerät dabei.