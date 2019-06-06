Geräte der Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Kein Kabel. Kein Limit. Bestens ausgestattet für Gartenpflege- und Reinigungsaufgaben: Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform für kompakte Geräte in kleinen und mittleren Gärten und die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform für leistungsintensive Anwendungen in großen Gärten. Damit ist für jede Anforderung das passende Gerät dabei.
Geräte der 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Akku-Hochdruckreiniger
Akku Nass-/Trockensauger
Akku Laubbläser und -sauger
Akku Rasenmäher
Akku Rasentrimmer
Akku Heckenschere
Akku Kettensäge
Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Mobile Reinigung
Akku-Nass-/Trockensauger & -Aschesauger *Nass-/Trockensauger von der aktuellen gratis Starterkit Aktion ausgenommen*
Waschsauger
Akku-Unkrautentferner
Akku-Laubbläser und -sauger
Akku Rasenmäher
Akku Rasentrimmer
Akku Gras- und Strauchschere
Akku Heckenschere
Akku Kettensäge & Akku-Astschere
Battery Universe
Ob 18 V, 36 V, Battery Power oder Battery Power +: Hier finden Sie übergreifend Informationen zu Vorteilen, Funktionen und Kompatibilitäten der Wechselakkusysteme von Kärcher.
FAQs Battery Power / Battery Power +
Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie hier in den Frequently Asked Questions.