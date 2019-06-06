Geräte der Kärcher Battery Power-Akkuplattform

Kein Kabel. Kein Limit. Bestens ausgestattet für Gartenpflege- und Reinigungsaufgaben: Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform für kompakte Geräte in kleinen und mittleren Gärten und die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform für leistungsintensive Anwendungen in großen Gärten. Damit ist für jede Anforderung das passende Gerät dabei.

Geräte der 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

Akku-Hochdruckreiniger

Akku Nass-/Trockensauger

Akku Laubbläser und -sauger

Akku Rasenmäher

Akku Rasentrimmer

Akku Heckenschere

Akku Kettensäge

Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

Mobile Reinigung

Akku-Nass-/Trockensauger & -Aschesauger *Nass-/Trockensauger von der aktuellen gratis Starterkit Aktion ausgenommen*

Waschsauger

Akku-Unkrautentferner

Akku-Laubbläser und -sauger

Akku Rasenmäher

Akku Rasentrimmer

Akku Gras- und Strauchschere

Akku Heckenschere

Akku Kettensäge & Akku-Astschere

Battery Universe Logo

Battery Universe

Ob 18 V, 36 V, Battery Power oder Battery Power +: Hier finden Sie übergreifend Informationen zu Vorteilen, Funktionen und Kompatibilitäten der Wechselakkusysteme von Kärcher.

Kärcher Battery Universe
Wechselakku FAQs

FAQs Battery Power / Battery Power +

Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie hier in den Frequently Asked Questions.

FAQs