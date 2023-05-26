Kärcher Wechselakku FAQs

Kärcher bietet 2 Plattformen an, um den unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.

Die 18 V Kärcher Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege und Reinigung kleinerer/mittlerer Gärten und Oberflächen wie unter anderem Hartflächen und textile Beläge.

Für große Bereiche bietet die 36 V Kärcher Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien an. Diese sind insbesondere für die Gartenarbeit, professionelle Grünpflege und Reinigung im Haus, im Hotel, auf Baustellen oder in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen geeignet.