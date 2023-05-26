Kärcher Wechselakku FAQs
Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie hier in den Frequently Asked Questions.
Allgemein
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ein Wechselakku kann in mehreren Geräten einer Akkuplattform verwendet werden. Das spart nachhaltig Kosten und schont Ressourcen, da nicht für jedes Gerät ein Akku gekauft werden muss.
- Maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit: ohne lästige Stromkabel. Das Laden ist zudem unabhängig von der Geräteaufbewahrung möglich.
- Arbeiten bis alles sauber ist: Die Akkulaufzeit kann durch die Verwendung von mehreren Akkus deutlich verlängert werden.
- Kompakter, leistungsfähiger und mit den neuesten Features: Unsere Kunden profitieren von der fortschreitenden Akku- und Gerätetechnik.
Während der Anwendung zeigt die Kärcher Real Time Technology dem Nutzer über ein eingebautes Display die Restlaufzeit des jeweiligen Geräts an. Eingesteckt am Ladegerät weist das Display zudem auf die verbleibende Ladezeit hin. Befindet sich der Akku weder in der Anwendung noch im Ladegerät, wird die Restkapazität in Prozent angezeigt.
Um eine optimale Berechnung der Laufzeit zu gewährleisten, empfiehlt Kärcher, einen neuen Akku zunächst auf 100 % aufzuladen und dann in der Anwendung komplett zu entladen, bis das Gerät ausgeht. Somit stellt sich der Akku ein und die Anzeige der Real Time Technology funktioniert einwandfrei.
Battery Power:
18 V / 2,5 Ah
18 V / 5,0 Ah
36 V / 2,5 Ah
36 V / 5,0 Ah
Battery Power+:
18 V / 3,0 Ah
36 V / 6,0 Ah
36 V / 7,5 Ah
Kärcher bietet 2 Plattformen an, um den unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.
Die 18 V Kärcher Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege und Reinigung kleinerer/mittlerer Gärten und Oberflächen wie unter anderem Hartflächen und textile Beläge.
Für große Bereiche bietet die 36 V Kärcher Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien an. Diese sind insbesondere für die Gartenarbeit, professionelle Grünpflege und Reinigung im Haus, im Hotel, auf Baustellen oder in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen geeignet.
Sind die beiden Plattformen 18 V und 36 V untereinander kompatibel, das heißt können zum Beispiel 36-V-Akkus in 18-V-Geräten verwendet werden?
Nein, das ist nicht möglich. Die Akkus sind codiert, sodass 18-V-Akkus nur in 18-V-Geräten verwendet werden können und nicht in einem 36-V-Gerät. Gleiches gilt für 36-V-Akkus und 36-V-Geräte. Manche Ladegeräte können sowohl 18-V- als auch 36-V-Akkus laden. Dies ist dann gesondert vermerkt.
Ja, innerhalb einer Voltklasse sind alle Geräte und Akkus von Kärcher miteinander kompatibel. Das heißt, dass ein 18 V Battery Power-Gerät auch mit einem 18 V Battery Power+-Akku betrieben werden kann.
Battery Power+-Akkus sind für den Einsatz im professionellen Bereich konzipiert, Battery Power-Akkus eignen sich ideal für Privatanwender. Die beiden Akkus unterscheiden sich farblich: Die Battery Power Akkus sind gelb, die Battery Power+-Akkus dagegen anthrazit. Da im Privatumfeld in der Regel die Akkus weniger regelmäßig angewendet werden, haben die Battery Power-Akkus einen automatischen Lagermodus. Diese Funktion schützt die Akkuzellen vor schneller Alterung und erhöht die Lebensdauer: Der Lagermodus aktiviert sich und entlädt den Akkupack auf 70 %, falls dieser mehr als 21 Tage nicht verwendet wurde. Alle Battery Power+-Akkus sowie die 36 V Battery Power-Akkus haben einen Softgrip, das sorgt für einen guten Halt und kein Verrutschen auf glatten und schrägen Oberflächen. Battery Power+-Akkus liefern zudem erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten und höhere Kapazitäten.
Warum bieten manche Hersteller 20-V- und 40-V-Akkus an und Kärcher „nur“ 18 V und 36 V? Macht das einen Unterschied?
Nein, es gibt hier keinen technischen Unterschied. 20-V-Akkus entsprechen technisch 18-V-Akkus, 40-V-Akkus entsprechen technisch 36-V-Akkus. Gemäß einer Herstellervereinbarung haben sich die meisten Hersteller darauf geeinigt, die Spannung so anzugeben, wie sie der nominalen Zellspannung entspricht. Eine übliche Lithium-Ionen-Batterie-Zelle hat eine Nennspannung von ca. 3,6 Volt. Somit hat ein Akku mit 5 solcher Zellen 18 Volt Nennspannung; ein Akku mit 10 solcher Zellen hat dann 36 Volt. 20 V und 40 V sind somit reine Marketingwerte.
Eine höhere Voltangabe bedeutet, dass das Gerät entsprechend leistungsfähiger ist. Je nach Anwendungsfall kann das von Vorteil sein, man kann aber nicht pauschal sagen, dass mehr Volt immer besser ist. Bei Akkugeräten sind, neben der Spannung, allerdings noch weitere Parameter wie unter anderem die Laufzeit und das Gerätegewicht (inkl. Akku) relevant. Dementsprechend muss auch immer die Kapazität bzw. die Energie in Wattstunden (Wh) betrachtet werden, die sich aus der Spannung in Volt mal der Kapazität in Ah zusammensetzt. Die 18-V- und 36-V-Geräte von Kärcher sind ideal auf die verschiedenen Anwendungsgebiete und individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt.
Laufzeiten
empfohlener Akku (in fett)
kompatibler Akku
LMO 18-33 Battery
- Battery Power 18/25: max. 12 min / 125m²
- Battery Power 18/50: max. 24 min / 250m²
- Battery Power+ 18/30: max. 14 min / 150m²
LMO 18-36 Battery
- Battery Power 18/25: max. 12 min / 175m²
- Battery Power 18/50: max. 24 min / 350m²
- Battery Power+ 18/30: max. 14 min / 210m²
LMO 36-40 Battery
- Battery Power 36/25: max. 15 min / 275 m²
- Battery Power 36/50: max. 30 min / 550 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 36 min / 660 m²
LMO 36-46 Battery
- Battery Power 36/25: max. 15 min / 325 m²
- Battery Power 36/50: max. 30 min / 650 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 36 min / 780 m²
LM 530/36 Bp
- Battery Power 36/50: max. 30 min / 375 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 40 min / 450 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 55 min / 550 m²
WD 1 Compact Battery
- Battery Power 18/25: max. 10 min
- Battery Power 18/50: max. 20 min
- Battery Power+ 18/30: max. 12 min
AD 2 Battery
- Battery Power 18/25: max. 12 min
- Battery Power 18/50: max. 25 min
- Battery Power+ 18/30: max. 15 min
HV 1/1 Bp Fs
- Battery Power 18/25: max. 35 min / 100 m²
- Battery Power+ 18/30: max. 42 min / 120 m²
WD 3 Battery und WD 3 Battery Premium
- Battery Power 36/25: max. 15 min / 70 m²
- Battery Power 36/50: max. 30 min / 140 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 36 min / 168 m²
T 9/1 Bp
- Battery Power 36/50: max. 42 min / 100 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 51 min / 120 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 64 min / 150 m²
NT 22/1 Ap Bp L Pack
- Battery Power 36/50: max. 20 min / 100 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 24 min / 120 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 31 min / 150 m²
BVL 5/1 Bp
- Battery Power 36/50: max. 42 min / 100 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 51 min / 120 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 64 min / 150 m²
CVS 65/1 BP
- Battery Power 36/50: max. 40 min / 1.200 m²/h
- Battery Power+ 36/60: max. 48 min / 1.440 m²/h
- Battery Power+ 36/75: max. 60 min / 1.800 m²/h
KHB 4-18
- Battery Power 18/25: max. 14 min
- Battery Power 18/50: max. 28 min
- Battery Power+ 18/30: max. 16 min
KHB 6 Battery
- Battery Power 18/25: max. 12 min
- Battery Power 18/50: max. 24 min
- Battery Power+ 18/30: max. 14 min
K 2 Battery
- Battery Power 36/50: max. 14 min
- Battery Power+ 36/60: max. 16 min
HD 4/11 C Bp Pack Plus
- Battery Power 36/50: max. 20 min
- Battery Power+ 36/60: max. 24 min
- Battery Power+ 36/75: max. 30 min
WRE 18-55
- Battery Power 18/25: max. 15 min / 15 m²
- Battery Power 18/50: max. 30 min / 30 m²
- Battery Power+ 18/30: max. 18 min / 18 m²
LTR 18-25 Battery
- Battery Power 18/25: max. 30 min / 300 m
- Battery Power 18/50: max. 60 min / 600 m
- Battery Power+ 18/30: max. 36 min / 360 m
LTR 18-30 Battery
- Battery Power 18/25: max. 30 min / 350 m
- Battery Power 18/50: max. 60 min / 700 m
- Battery Power+ 18/30: max. 36 min / 420 m
LTR 36-33 Battery
- Battery Power 36/25: max. 35 min / 600 m
- Battery Power 36/50: max. 70 min / 1.200 m
- Battery Power+ 36/60: max. 84 min / 1.440 m
LT 380/36 BP
- Battery Power 36/50: max. 30 min / 250 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 35 min / 300 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 45 min / 380 m²
BCU 260/36 Bp
- Battery Power 36/50: max. 45 min / 375 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 55 min / 450 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 70 min / 580 m²
HGE 18-45 Battery
- Battery Power 18/25: max. 35 min / 250 m
- Battery Power 18/50: max. 70 min / 500 m
- Battery Power+ 18/30: max. 42 min / 300 m
HGE 18-50 Battery
- Battery Power 18/25: max. 40 min / 325 m
- Battery Power 18/50: max. 80 min / 650 m
- Battery Power+ 18/30: max. 48 min / 390 m
PHG 18-45 Battery
- Battery Power 18/25: max. 35 min / 250 m
- Battery Power 18/50: max. 70 min / 500 m
- Battery Power+ 18/30: max. 42 min / 300 m
GSH 18-20 Battery
- Battery Power 18/25: max. 110 min / Gras: 650 m; Strauch: 450 m
- Battery Power 18/50: max. 220 min / Gras: 1.300 m; Strauch: 900 m
- Battery Power+ 18/30: max. 132 min / Gras: 780 m; Strauch: 540 m
HGE 36-60 Battery
- Battery Power 36/25: max. 85 min / 600 m
- Battery Power 36/50: max. 170 min / 1200 m
- Battery Power+ 36/60: max. 204 min / 1.440 m
HT 650/36 Bp
- Battery Power 36/25: max. 30 min / 160 m²
- Battery Power 36/50: max. 65 min / 330 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 80 min / 400 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 100 min / 500 m²
CNS 18-30 Battery
- Battery Power 18/50: max. 20 min / 70 Schnitte
PSW 18-20 Battery
- Battery Power 18/25: max. 15 min / 80 Schnitte
- Battery Power 18/50: max. 30 min / 160 Schnitte
- Battery Power+ 18/30: max. 18 min / 96 Schnitte
CNS 36-35 Battery
- Battery Power 36/50: max. 50 min / 200 Schnitte
- Battery Power+ 36/60: max. 60 min / 240 Schnitte
CS 400/36 Bp
- Battery Power+ 36/60: max. 25 min / 170 Schnitte
- Battery Power+ 36/75: max. 30 min / 230 Schnitte
TLO 18-32 Battery
- Battery Power 18/25: max. 20 min / 375 Schnitte
- Battery Power 18/50: max. 40 min / 750 Schnitte
- Battery Power+ 18/30: max. 24 min / 450 Schnitte
LBL 2 Battery
- Battery Power 18/25: max. 22 min / 400 m²
- Battery Power 18/50: max. 44 min / 800 m²
- Battery Power+ 18/30: max. 26 min / 480 m²
BLV 18-200 Battery
- Battery Power 18/50: max. 30 min / 850 m² Blasmodus / 90 l Saugmodus
LBL 4 Battery
- Battery Power 36/25: max. 15 min / 550 m²
- Battery Power 36/50: max. 30 min / 1.100 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 36 min / 1.320 m²
BLV 36-240 Battery
- Battery Power 36/50: max. 20 min / 1.100 m² Blasmodus / 150 l Saugmodus
Battery Power+ 36/60: max. 24 min / 1.320 m² Blasmodus / 180 l Saugmodus
LB 930/36 Bp
- Battery Power 36/25: max. 15 min / 500 m²
- Battery Power 36/50: max. 30 min / 1000 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 40 min / 1200 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 50 min / 1500 m²
LBB 1060/36 Bp
- Battery Power 36/50: max. 25 min / 750 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 30 min / 900 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 40 min / 1200 m²
MT 36 Bp + MT CS 250/36
- Battery Power 36/25: max. 15 min / 165 Schnitte
- Battery Power 36/50: max. 35 min / 330 Schnitte
- Battery Power+ 36/60: max. 45 min / 400 Schnitte
- Battery Power+ 36/75: max. 55 min / 500 Schnitte
MT 36 Bp + MT HT 550/36
- Battery Power 36/25: max. 40 min / 130 m²
- Battery Power 36/50: max. 80 min / 260 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 100 min / 320 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 125 min / 400 m²
BP 2.000-18 Barrel
- Battery Power 18/25: max. 25 min
- Battery Power 18/50: max. 50 min
- Battery Power+ 18/30: max. 30 min
PCL 3-18
- Battery Power 18/25: max. 17 min / 20 m²
- Battery Power 18/50: max. 34 min / 40 m²
- Battery Power+ 18/30: max. 20 min / 24 m²
PSU 4-18
- Battery Power 18/25: max. 400 min
- Battery Power 18/50: max. 800 min
- Battery Power+ 18/30: max. 480 min
BR 30/1 C BP (18 V)
- Battery Power 18/25: max. 50 min
- Battery Power 18/50: max. 100 min
- Battery Power+ 18/30: max. 60 min
BR 30/4 C BP (36 V)
- Battery Power 36/50: max. 23 min
- Battery Power+ 36/60: max. 28 min
- Battery Power+ 36/75: max. 35 min
Ladezeiten
Ladezeiten mit dem Schnellladegerät Battery Power 18 V:
Plattform: 18 V
Ladestrom: 2,5 A
Ladezeiten:
18 V / 2,5 Ah: 80 %: 44 min, 100 %: 83 min
18 V / 3,0 Ah: 80 %: 56 min, 100 %: 81 min
18 V / 5,0 Ah: 80 %: 94 min, 100 %: 143 min
Ladezeiten mit dem Schnellladegerät Battery Power 36 V:
Plattform: 36 V
Ladestrom: 2,5 A
Ladezeiten:
36 V / 2,5 Ah: 80 %: 48 min, 100 %: 78 min
36 V / 5,0 Ah: 80 %: 98 min, 100 %: 138 min
36 V / 6,0 Ah: 80 %: 108 min, 100 %: 148 min
36 V / 7,5 Ah: 80 %: 139 min, 100 %: 190 min
Ladezeiten mit dem Universalladegerät:
Plattform: 18 V und 36 V
Ladestrom: 6,0 A
Ladezeiten:
18 V / 2,5 Ah: 80 %: 32 min, 100 %: 63 min
18 V / 3,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 63 min
18 V / 5,0 Ah: 80 %: 39 min, 100 %: 63 min
36 V / 2,5 Ah: 80 %: 35 min, 100 %: 60 min
36 V / 5,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 68 min
36 V / 6,0 Ah: 80 %: 45 min, 100 %: 76 min
36 V / 7,5 Ah: 80 %: 58 min, 100 %: 92 min
Ladezeiten mit dem Schnellladegerät Battery Power+ 18 V:
Plattform: 18 V
Ladestrom: max. 6 A
Ladezeiten:
18 V / 3,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 63 min
18 V / 5,0 Ah: 80 %: 39 min, 100 %: 63 min
Ladezeiten mit dem Schnellladegerät Battery Power+ 36 V:
Plattform: 36 V
Ladestrom: max. 6 A
Ladezeiten:
36 V / 5,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 68 min
36 V / 6,0 Ah: 80 %: 45 min, 100 %: 76 min
36 V / 7,5 Ah: 80 %: 58 min, 100 %: 92 min
Ladezeiten mit dem Universallladegerät Battery Power+:
Plattform: 18 V und 36 V
Ladestrom: max. 6 A
Ladezeiten:
18 V / 3,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 63 min
18 V / 5,0 Ah: 80 %: 39 min, 100 %: 63 min
36 V / 5,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 68 min
36 V / 6,0 Ah: 80 %: 45 min, 100 %: 76 min
36 V / 7,5 Ah: 80 %: 58 min, 100 %: 92 min
Die Ladezeit ist nicht linear. Schon nach ca. zwei Drittel der Zeit ist der Akku zu ca. 80 % geladen und kann verwendet werden. Für die letzten 20 % wird überproportional viel Zeit benötigt. Dies ist notwendig, um die Zellen vor Überspannung und Überladung zu schützen und somit die Lebensdauer zu erhöhen. Bei akuter Zeitnot empfiehlt Kärcher, den Akku nur bis 80 % aufzuladen und dann zu verwenden.
Lebensdauer
Die Lebensdauer ist abhängig von verschiedenen externen Faktoren, unter anderem dem verwendeten Gerät, der Temperatur während der Nutzung, der Lagerung, dem Laden und Ladeverhalten. Die Langlebigkeit unserer Akkus ist ideal auf die Verwendung mit unseren Akkuplattformgeräten abgestimmt.
Es werden Zellen verwendet, die Kärcher nach höchsten Qualitäts- und Leistungsansprüchen ausgewählt hat. Der automatische Lagermodus (nur bei Battery Power) ist so konzipiert, dass er die Lebensdauer der Akkus verlängert. Zudem haben alle Akkus ein effizientes Temperaturmanagement sowie eine intelligente Zellenüberwachung. Das wirkt sich ebenfalls positiv auf die Lebensdauer aus.
Den Akku nicht mit 0 % Kapazität (d. h. komplett leer) lagern, sondern vor dem Lagern aufladen (idealerweise auf 70 %). Kärcher Battery Power-Akkus besitzen einen automatischen Lagermodus, der nach 21 Tagen Nichtverwendung den Akku automatisch auf 70 % entlädt und so die Lebensdauer der Zellen erhöht.
Außerdem darf der Akku nur in der angegebenen Temperaturspanne gelagert, aufgeladen und verwendet werden: Betriebstemperatur von −20 bis 40 °C; Aufladetemperatur von 4 bis 40 °C, Lagertemperatur von −20 bis 60 °C. Zudem wirkt es sich positiv aus, wenn der Akku unter 20 °C und trocken gelagert wird.
Erste Nutzung
Vor der ersten Inbetriebnahme befindet sich der Akkupack im Schlafmodus, der erste Ladevorgang aktiviert das Display. Neue Akkupacks von Kärcher sind nur vorgeladen und müssen vor der ersten Nutzung vollständig geladen werden.
Sie erreichen die volle Kapazität nach ca. 5 Lade- und Entladezyklen.
Abbildung A
Akkupack lagern: Bei Nichtverwendung zeigt das Display den Ladezustand des Akkupacks in Prozent an.
Abbildung B
Akkupack verwenden: Während der Anwendung zeigt das Display die Restlaufzeit des Akkupacks in Minuten an.
Abbildung C
Akkupack laden: Während des Ladevorgangs zeigt das Display die Restlaufzeit des Akkupacks in Minuten an.
Abbildung D
Akkupack laden: Das Display zeigt an, sobald der Akkupack vollständig geladen ist.
Abbildung E
Fehleranzeige: Das Display zeigt an, sobald die Akkupacktemperatur außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs liegt oder ein Kurzschluss vorliegt. Das Symbol erlischt, sobald der Akku wieder einsatzbereit ist.
Abbildung F
Fehleranzeige: Das Display zeigt an, dass die Akkupack defekt und zur Sicherheit gesperrt ist. Der Akku darf nicht weitergeladen und muss umgehend entsorgt werden.
Laden
Die Aufladetemperatur sollte zwischen 4 und 40 °C sein.
Auch teilentladene Akkus können geladen und der Akku vor der 100%igen Ladung entnommen werden, ohne Memory-Effekt.
Kärcher Universalladegeräte können sowohl 18-V- als auch 36-V-Akkus laden. Alle anderen Ladegeräte sind jeweils nur für eine spezielle Voltklasse ausgelegt. Es ist immer eindeutig beim Ladegerät angegeben, wofür dieses passend ist.
Lagern und Pflege
Die Kärcher Battery Power- und Battery Power+-Akkus sollten zwischen −20 und maximal 60 °C gelagert werden. Idealerweise wird der Akku vor längerer Lagerung auf mindestens 70 % aufgeladen. Lagern Sie Akkupacks nur in trockenen Innenräumen mit niedriger Luftfeuchtigkeit und unter 20° C.
Kärcher Battery Power-Akkus besitzen einen automatischen Lagermodus, der sich aktiviert und den Akkupack auf 70 % entlädt, wenn der Akkupack mehr als 21 Tage nicht verwendet wurde. Diese Funktion schützt die Akkuzellen vor schneller Alterung und erhöht die Lebensdauer.
Wenn der Akku vor der Lagerung zu mindestens 70 % geladen wurde, besteht keine Gefahr einer Tiefenentladung, selbst über Jahre hinweg. In diesem Fall ist ein gelegentliches Nachladen nicht notwendig.
Der Akku sollte nicht im Gerät oder aufgesteckt auf dem Ladegerät gelagert werden. Wenn der vollgeladene Akkupack bis zur Verwendung auf dem Ladegerät bleibt, besteht zwar keine Gefahr der Überladung, allerdings sollte unnötiger Energieverbrauch vermieden werden. Daher ist es zu empfehlen, das Ladegerät auszustecken, wenn der Akkupack vollständig geladen ist. Beachten Sie in Bezug auf die Lagerung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
Das Display benötigt ca. 1 % Kapazität pro Monat. Zum Vergleich: Die natürliche Selbstentladung eines Akkus ohne Display beträgt ca. 0,5 % pro Monat. Wenn der Akku zu leer ist, dann geht das Display aus und schützt den Akkupack so vor Tiefenentladung.
Garantie, Reparatur und Entsorgung
Die Garantiebestimmungen sind länderabhängig. Informieren Sie sich bitte im Bereich Service auf der jeweiligen Landesseite.
Akkupacks und Ladegeräte bedürfen keiner Wartung und können nicht repariert werden. Defekte Akkupacks und Ladegeräte müssen umgehend, gemäß den geltenden nationalen Vorschriften, entsorgt werden. Sollte das abnehmbare Netzteil des Ladegeräts defekt sein, kann es ausgetauscht werden.
Für Akkus gelten aufgrund der enthaltenen Materialien spezielle Entsorgungsvorschriften, die je nach Land unterschiedlich sein können. Daher bitte im jeweiligen Land Informationen zu den geltenden Regeln für die Entsorgung von Akkus einholen und entsprechend handeln. Ladegeräte sind wie Elektrogeräte zu entsorgen. Grundsätzlich gilt: Akkus und Ladegeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Sicherheit und Funktionsfähigkeit
Die Kärcher Battery Power- und Battery Power+-Akkus haben eine integrierte intelligente Zellenüberwachung, die den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung schützt.
Folgende Temperaturbereiche gelten für die Nutzung und Lagerung der Akkupacks:
Laden: zwischen 4°C und 40 °C,
Nutzung zwischen −20 und 40 °C,
Lagerung zwischen −20 und 60 °C, wobei wir empfehlen, unter 20 °C zu lagern.
Zudem müssen Akkus immer trocken gelagert werden. Hohe Temperaturen haben einen negativen Einfluss auf die Lebensdauer des Akkupacks.
Beim Laden entsteht Wärme und daher ist es normal, dass sich der Akku und das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmen. Falls die Temperatur zu hoch werden sollte, erscheint das Temperatursymbol auf dem Akkudisplay und der Ladevorgang wird unterbrochen. Sobald sich die Temperatur wieder im Normbereich befindet, wird automatisch weitergeladen.
Kärcher Battery Power- und Battery Power+-Akkus haben leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen. Diese garantieren eine konstante Leistung, mit geringer Selbstentladung und ohne Memory-Effekt. Letzterer trat bei der Vorgängertechnologie mit Nickel-Cadmium-Zellen (NiCd) auf.
Nein, aufgrund der Spannungsüberwachung der Einzelzellen ist ein Überladen des Akkus während des Ladevorgangs nicht möglich. Die intelligente Zellenüberwachung schaltet den Akku zuvor ab und schützt ihn damit vor Überladung.
Aufgrund der Spannungsüberwachung der Einzelzellen ist ein Tiefentladen des Akkus während der Anwendung nicht möglich. Die intelligente Zellenüberwachung schaltet den Akku zuvor ab und schützt ihn damit vor Tiefenentladung. Das Display auf dem Akkupack zeigt in diesem Fall 0 Minuten bzw. 0 % an.
Wir empfehlen, den Akku vor der Lagerung zu laden. Somit besteht kein Risiko für Tiefenentladung – selbst über einen sehr langen Zeitraum von mehreren Jahren.
Hilfe bei Störungen
In den Bedienungsanleitungen können Sie im Bereich „Hilfe bei Störungen“ alle Details nachlesen. Diese sind auch online im Servicebereich und direkt am Produkt einsehbar. Falls Ihr Anliegen damit nicht geklärt werden kann, wenden Sie sich gerne jederzeit an unseren Kundendienst.
Wenn der Akku fast leer ist, schaltet sich das Display ab und schützt den Akku somit vor Tiefenentladung. In diesem Zustand lässt sich der Akku noch mehrere Monate lagern. Kärcher empfiehlt, den Akku vor der Lagerung und nach jedem Gebrauch aufzuladen. Dies wirkt sich positiv auf die Lebensdauer des Akkus aus. Sollte das Display aus sein, kann es wieder aktiviert werden, indem man den Akku ins Ladegerät steckt und den Akku auflädt. Sollte das Display in diesem Fall nach 2 Minuten nicht angehen, dann ist der Akku defekt und muss umgehend vorschriftsmäßig, nach nationalen Regelungen, entsorgt werden.
Kärcher Battery Power- und Battery Power+-Akkus zeigen bei einem Defekt das „Defektsymbol“ an. Nach einiger Zeit kann das Display vollständig erlöschen. Wenn das Display nicht innerhalb von 2 Minuten aktiviert werden kann, sobald der Akku an das Ladegerät angeschlossen ist, dann ist der Akku defekt und muss vorschriftsmäßig entsorgt werden. Bitte beachten Sie hier die nationalen Regeln.
