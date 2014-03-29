Reinigungsmittel TankPro

Für eine professionelle Tank- und Behälterreinigung gelten besondere Bestimmungen und Anforderungen. Mit der neuen Kärcher TankPro-Serie, die optimal auf die Gerätetechnik abgestimmt ist, bieten wir eine perfekte Lösung für alle Reinigungsanforderungen. Nichts ist uns zu schwierig – mit diesen TankPro-Produkten bieten wir jedem Kunden eine optimal angepasste, individuelle Bedarfslösung. Alle Produkte sind Hochkonzentrate und daher besonders ergiebig und wirtschaftlich. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber Mensch, Maschine und Umwelt bewusst und verzichten, bei höchster Qualität, auf umwelt- und gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe.