Kommunalmaschinen und Kommunaltechnik

Unsere Kommunalmaschinen und Geräteträger bieten mit 26 bis 156 PS (18,9 bis 115 kW) souveräne Leistung für jeden Einsatzzweck. Und überzeugen durch perfekte Ergebnisse, Robustheit und nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Um das volle Potenzial dieser Geräteträger zu nutzen, stehen spezielle Anbaugeräte zur Verfügung. Optimale Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Gemeinsam mit namhaften Anbaugeräte-Herstellern entwickelt. Führendes Know-how in Technik und Anwendung vereint für beispielhafte Wirtschaftlichkeit durch optimale Auslastung der Geräte.

Kommunaltechnik

Multifunktionale Kommunalmaschinen und Kehrmaschinen der Marken Kärcher und Holder

Die Marken Holder und Kärcher werden als perfekte Ergänzung zueinander und mit ihrer jeweils dahinterstehenden Kompetenz fortgeführt. Für Sie als Kunde bedeutet das noch mehr Lösungen für noch mehr Anwendungen im Ganzjahreseinsatz. In erstklassiger Qualität, aus einer kompetenten Hand, an immer mehr Orten weltweit. Steigen Sie ein und setzen Sie auf Kommunaltechnik mit Zukunft.

Kärcher Kommunalmaschinen leisten überall und zu jeder Zeit Besonderes. Auf großen Flächen wie auch auf schwierigen Arealen. Auf Straßen, Wegen, Parkplätzen, Grünflächen und Sportanlagen. Vom Frühjahrsputz über die sommerliche Grünpflege und Laubsaison bis zum Winterdienst. Jede dieser robusten Maschinen bildet mit den verschiedensten Anbaugeräten eine einsatzoptimierte Lösung hinsichtlich Leistung, Bedienbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Und damit eine Investition, die über viele Jahre ihren Wert erhält.

Für jeden Einsatz das richtige Fahrzeug

Kärcher Kommunale Kehrmaschinen

Kommunale Kehrmaschinen

Für den professionellen Dauereinsatz auf großen Parkflächen, Messe- und Industrie-Geländen. Ausgereifte und effiziente Kärcher-Technik sorgt für zuverlässige Ergebnisse.

Kärcher Kommunale Geräteträger

Kommunale Geräteträger

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Ganzjahreseinsatz.

Kärcher Anbaugeräte

Anbaugeräte

Grünpflege, Winterdienst, Nassreinigung, Kehren oder Transport: Kärcher bietet ein breites Portfolio ausgereifter und effizienter Anbaugeräte für den täglichen kommunalen Einsatz.

Das Bild zeigt eine leise Kehrmaschine bei Sonnenuntergang in einem Park. Während die Maschine kehrt, fahren im Hintergrund ungestört Radfahrer vorbei.

Von allem das Beste an Bord – die MC 250

Unsere MC 250 ist die Referenz für Kehrleistung, Komfort und Umweltschutz. Die kompakte, robuste Kehrmaschine verfügt über einen kraftvollen Antrieb, der höchste Umweltstandards erfüllt. Das logische Bedienkonzept erschließt sich intuitiv. Die großzügige, übersichtliche und bequeme Großraumkabine bietet ganzjährig höchsten Komfort. Mit 60 km/h Fahrgeschwindigkeit, hydropneumatischer Federung und schnellem Zugang zu allen Servicekomponenten lässt sich die Arbeit so schnell und effizient wie nie zuvor erledigen.

Die wendige Kehrmaschine MC 250 im Einsatz in der Stadt
Kärcher Municipal Service
Kärcher Municipal Service

Kraftpakete im Einsatz – Anwendungsvideos

MC 130

MC 250 – When you want the best!

MIC 35 / MIC 42 winter service

Durchdachte Funktionen – perfekt angepasst an Ihre Bedürfnisse

Der Arbeitsplatz auf Kärcher und Holder Kommunalmaschinen kann mit vielfältigen Zubehören ebenso funktional wie komfortabel gestaltet werden. Optionen wie Rückfahrkamera, Radio mit CD-Player, MP3, Bluetooth und Freisprecheinrichtung, Komfortsitz und beheizbare Rückspiegel dienen dabei der Sicherheit und der Entlastung des Fahrers gleichermaßen. Das abgestimmte System aus Geräteträger, Anbaugeräten und Zubehören bietet ein Höchstmaß an Funktionalität und Performance. Die garantierte hohe Ersatzteilverfügbarkeit mit kürzesten Lieferzeiten und langer Bevorratung sichert die Einsatzfähigkeit und langfristige Wirtschaftlichkeit.

Ausstattung

Bequeme und komfortable Ausstattung

Vom Getränkehalter bis hin zur Dokumententasche, vom luftgefederten Komfortsitz bis zum Radio mit CD-Player – dank praktischer und durchdachter Ausstattungsdetails gestaltet sich die Arbeit für den Fahrer besonders angenehm.

Konifguration

Konfiguriert für Ihre Anforderungen

Individuelle Extras wie Handsaugschlauch, Wasserumlaufsystem, Fahrantrieb und Hydrauliksystem erweitern die Einsatzmöglichkeiten und erhöhen den Nutzwert.

crubbing device

Ihre Flexibilität dank unzähliger Anbaugeräte

Kärcher bietet für jede Aufgabe das passende Anbaugerät: Frontkehrwalzen, Besensysteme mit und ohne Seitenbesen und Saugsystem für die Außenreinigung. Mähwerke, Wildkrautbesen und hydraulischer Gießarm für die Grünpflege. Schneefräsen, Räumschilder und Aufsattelstreuer für den Winterdienst. Hochdruckreiniger und Schwemmsysteme für die Nassreinigung.

Ersatzteile

Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können

Nur Kärcher Originalteile haben die sprichwörtliche Kärcher Qualität. Das gilt für den Seitenbesen ebenso wie für das Motor- und Hydrauliköl – und selbstverständlich auch für alle anderen Verschleißteile, Ersatzteile, Schmier- und Betriebsstoffe. Nichts ist besser und sicherer als das Original.

 

Hotline

Ihre Helfer am Telefon

Freundlich. Kompetent. Lösungsorientiert. Kärcher Hotline-Mitarbeiter sind mit allen Geräten, Zubehörkomponenten und Reinigungsmitteln bestens vertraut, um Ihnen schon am Telefon mit fachlichem Rat zur Seite zu stehen.

Serviceverträge

Leistung und Wert erhalten

Immer Spitzenleistung: Mit unseren Serviceverträgen bleiben Ihre Kärcher Geräte stets einsatzbereit – dank regelmäßiger Inspektionen, Wartungen oder des kompletten Full-Service-Pakets.

MIC 42 beim Schneeräumen

Kommunale Anwendungslösungen

Unsere Anwendungslösungen für den Kommunalbereich liefern für jeden Bedarf und für jede Jahreszeit das ideale Lösungskonzept – ob Eis und Schnee, bei Grünpflege oder Spezialanwendungen sowie Kehren und Saugen.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Produktvorführtermin

Sie wollen sich live von der Kärcher Qualität überzeugen?

Dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf oder buchen Sie einfach einen Vorführtermin. Unser Kommunal-Team kontaktiert Sie umgehend.

Reinhard Hammer

Reinhard Hammer

reinhard.hammer@karcher.com

+43 676 888 168 212

Zuständige Region: Osten 

Matthias Koller

Matthias Koller

matthias.koller@karcher.com

+43 676 888 168 216

Zuständige Region: Norden

Lars Reindl

Lars Reindl

lars.reindl1@karcher.com

+43 676 56 39 364

Zuständige Region: Süden + Westen

