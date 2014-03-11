Multifunktionale Kommunalmaschinen und Kehrmaschinen der Marken Kärcher und Holder

Die Marken Holder und Kärcher werden als perfekte Ergänzung zueinander und mit ihrer jeweils dahinterstehenden Kompetenz fortgeführt. Für Sie als Kunde bedeutet das noch mehr Lösungen für noch mehr Anwendungen im Ganzjahreseinsatz. In erstklassiger Qualität, aus einer kompetenten Hand, an immer mehr Orten weltweit. Steigen Sie ein und setzen Sie auf Kommunaltechnik mit Zukunft.

Kärcher Kommunalmaschinen leisten überall und zu jeder Zeit Besonderes. Auf großen Flächen wie auch auf schwierigen Arealen. Auf Straßen, Wegen, Parkplätzen, Grünflächen und Sportanlagen. Vom Frühjahrsputz über die sommerliche Grünpflege und Laubsaison bis zum Winterdienst. Jede dieser robusten Maschinen bildet mit den verschiedensten Anbaugeräten eine einsatzoptimierte Lösung hinsichtlich Leistung, Bedienbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Und damit eine Investition, die über viele Jahre ihren Wert erhält.