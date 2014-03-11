Kommunalmaschinen und Kommunaltechnik
Unsere Kommunalmaschinen und Geräteträger bieten mit 26 bis 156 PS (18,9 bis 115 kW) souveräne Leistung für jeden Einsatzzweck. Und überzeugen durch perfekte Ergebnisse, Robustheit und nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Um das volle Potenzial dieser Geräteträger zu nutzen, stehen spezielle Anbaugeräte zur Verfügung. Optimale Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Gemeinsam mit namhaften Anbaugeräte-Herstellern entwickelt. Führendes Know-how in Technik und Anwendung vereint für beispielhafte Wirtschaftlichkeit durch optimale Auslastung der Geräte.
Multifunktionale Kommunalmaschinen und Kehrmaschinen der Marken Kärcher und Holder
Die Marken Holder und Kärcher werden als perfekte Ergänzung zueinander und mit ihrer jeweils dahinterstehenden Kompetenz fortgeführt. Für Sie als Kunde bedeutet das noch mehr Lösungen für noch mehr Anwendungen im Ganzjahreseinsatz. In erstklassiger Qualität, aus einer kompetenten Hand, an immer mehr Orten weltweit. Steigen Sie ein und setzen Sie auf Kommunaltechnik mit Zukunft.
Kärcher Kommunalmaschinen leisten überall und zu jeder Zeit Besonderes. Auf großen Flächen wie auch auf schwierigen Arealen. Auf Straßen, Wegen, Parkplätzen, Grünflächen und Sportanlagen. Vom Frühjahrsputz über die sommerliche Grünpflege und Laubsaison bis zum Winterdienst. Jede dieser robusten Maschinen bildet mit den verschiedensten Anbaugeräten eine einsatzoptimierte Lösung hinsichtlich Leistung, Bedienbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Und damit eine Investition, die über viele Jahre ihren Wert erhält.
Für jeden Einsatz das richtige Fahrzeug
Kommunale Kehrmaschinen
Für den professionellen Dauereinsatz auf großen Parkflächen, Messe- und Industrie-Geländen. Ausgereifte und effiziente Kärcher-Technik sorgt für zuverlässige Ergebnisse.
Kommunale Geräteträger
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Ganzjahreseinsatz.
Anbaugeräte
Grünpflege, Winterdienst, Nassreinigung, Kehren oder Transport: Kärcher bietet ein breites Portfolio ausgereifter und effizienter Anbaugeräte für den täglichen kommunalen Einsatz.
Von allem das Beste an Bord – die MC 250
Unsere MC 250 ist die Referenz für Kehrleistung, Komfort und Umweltschutz. Die kompakte, robuste Kehrmaschine verfügt über einen kraftvollen Antrieb, der höchste Umweltstandards erfüllt. Das logische Bedienkonzept erschließt sich intuitiv. Die großzügige, übersichtliche und bequeme Großraumkabine bietet ganzjährig höchsten Komfort. Mit 60 km/h Fahrgeschwindigkeit, hydropneumatischer Federung und schnellem Zugang zu allen Servicekomponenten lässt sich die Arbeit so schnell und effizient wie nie zuvor erledigen.
Kraftpakete im Einsatz – Anwendungsvideos
MC 130
MC 250 – When you want the best!
MIC 35 / MIC 42 winter service
Durchdachte Funktionen – perfekt angepasst an Ihre Bedürfnisse
Der Arbeitsplatz auf Kärcher und Holder Kommunalmaschinen kann mit vielfältigen Zubehören ebenso funktional wie komfortabel gestaltet werden. Optionen wie Rückfahrkamera, Radio mit CD-Player, MP3, Bluetooth und Freisprecheinrichtung, Komfortsitz und beheizbare Rückspiegel dienen dabei der Sicherheit und der Entlastung des Fahrers gleichermaßen. Das abgestimmte System aus Geräteträger, Anbaugeräten und Zubehören bietet ein Höchstmaß an Funktionalität und Performance. Die garantierte hohe Ersatzteilverfügbarkeit mit kürzesten Lieferzeiten und langer Bevorratung sichert die Einsatzfähigkeit und langfristige Wirtschaftlichkeit.
Bequeme und komfortable Ausstattung
Vom Getränkehalter bis hin zur Dokumententasche, vom luftgefederten Komfortsitz bis zum Radio mit CD-Player – dank praktischer und durchdachter Ausstattungsdetails gestaltet sich die Arbeit für den Fahrer besonders angenehm.
Konfiguriert für Ihre Anforderungen
Individuelle Extras wie Handsaugschlauch, Wasserumlaufsystem, Fahrantrieb und Hydrauliksystem erweitern die Einsatzmöglichkeiten und erhöhen den Nutzwert.
Ihre Flexibilität dank unzähliger Anbaugeräte
Kärcher bietet für jede Aufgabe das passende Anbaugerät: Frontkehrwalzen, Besensysteme mit und ohne Seitenbesen und Saugsystem für die Außenreinigung. Mähwerke, Wildkrautbesen und hydraulischer Gießarm für die Grünpflege. Schneefräsen, Räumschilder und Aufsattelstreuer für den Winterdienst. Hochdruckreiniger und Schwemmsysteme für die Nassreinigung.
Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können
Nur Kärcher Originalteile haben die sprichwörtliche Kärcher Qualität. Das gilt für den Seitenbesen ebenso wie für das Motor- und Hydrauliköl – und selbstverständlich auch für alle anderen Verschleißteile, Ersatzteile, Schmier- und Betriebsstoffe. Nichts ist besser und sicherer als das Original.
Ihre Helfer am Telefon
Freundlich. Kompetent. Lösungsorientiert. Kärcher Hotline-Mitarbeiter sind mit allen Geräten, Zubehörkomponenten und Reinigungsmitteln bestens vertraut, um Ihnen schon am Telefon mit fachlichem Rat zur Seite zu stehen.
Leistung und Wert erhalten
Immer Spitzenleistung: Mit unseren Serviceverträgen bleiben Ihre Kärcher Geräte stets einsatzbereit – dank regelmäßiger Inspektionen, Wartungen oder des kompletten Full-Service-Pakets.
Kommunale Anwendungslösungen
Unsere Anwendungslösungen für den Kommunalbereich liefern für jeden Bedarf und für jede Jahreszeit das ideale Lösungskonzept – ob Eis und Schnee, bei Grünpflege oder Spezialanwendungen sowie Kehren und Saugen.
Mehr erfahren.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren Produktvorführtermin
Sie wollen sich live von der Kärcher Qualität überzeugen?
Dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf oder buchen Sie einfach einen Vorführtermin. Unser Kommunal-Team kontaktiert Sie umgehend.
Reinhard Hammer
reinhard.hammer@karcher.com
+43 676 888 168 212
Zuständige Region: Osten
Matthias Koller
matthias.koller@karcher.com
+43 676 888 168 216
Zuständige Region: Norden
Lars Reindl
lars.reindl1@karcher.com
+43 676 56 39 364
Zuständige Region: Süden + Westen