Kommunale Kehrmaschinen
Für den professionellen Dauereinsatz auf großen Parkflächen, Messe- und Industrie-Geländen. Ausgereifte und effiziente Kärcher-Technik sorgt für zuverlässige Ergebnisse.
Typische Einsätze für Kehrmaschinen von Kärcher
Unsere Kehrmaschinen kommen immer dann zum Einsatz, wenn Straßen und Flächen effizient gereinigt werden müssen. Das ganze Jahr hindurch gibt es typische Kehreinsätze, die Kommunen, Dienstleister und Grundstückseigentümer fahren müssen.
Splitt kehren nach dem Winter
Der Winter endet, und Kommunen, Dienstleister sowie Private rücken aus, um die Spuren zu beseitigen. Splitt und Salzreste müssen von Gehwegen, aus Parkbuchten oder von Straßenrändern beseitigt werden. Unsere Straßenkehrmaschinen kehren Ecken und Engstellen effizient aus und sorgen für einen perfekten Frühjahrsputz.
Laub kehren im Herbst
Im Herbst lassen Bäume Laub und dünne Äste fallen, die auf Straßen und Fußwegen schnell Hindernisse bilden, wenn sie nicht beseitigt werden. Um die Rutschgefahr für Fahrradfahrer und Fußgänger zu verringern und Straßen frei zu räumen, muss im Herbst regelmäßig Laub gekehrt werden. Fahrbare Kehrmaschinen mit großem Kehrgutbehälter ermöglichen effiziente Reinigungseinsätze.
Ganzjährige Unterhaltsreinigung
Müll, Laub und Verunreinigungen auf Straßen, Wegen und Plätzen müssen das ganze Jahr über beseitigt werden, um ein ansprechendes Straßenbild beizubehalten. Regelmäßige Kehreinsätze verhindern das Ansammeln von Müll im öffentlichen Raum und auf Privatgeländen.
Starke Verschmutzungen entfernen
Manchen Verunreinigungen kommt man nur durch eine Nassreinigung bei. Stark verschmutzte Oberflächen werden mit einer Schwemmanlage oder einem Hochdruckreiniger intensiv und zugleich schonend gereinigt. Baustellenzufahrten, Industrieflächen oder Marktplätze – Schwemmanlagen entfernen festsitzende Verschmutzungen auch von empfindlichen Bodenbelägen effektiv.
Feinstaubbekämpfung in Innenstädten
Die Feinstaubbelastung durch Abgase, Bremsen- und Reifenabrieb wird besonders in Innenstädten und an stark befahrenen Straßenkreuzungen zum immer größeren Problem. Einige Kommunen setzen auf nächtliche Schwemmeinsätze ihrer Straßenreiniger, um den Feinstaub per Maschine von den Straßen zu entfernen und Grenzwerte einzuhalten. Nassreinigungssysteme binden den Staub und reinigen dabei schonend und effektiv.
Desinfektion von Außenanlagen
In Zeiten, in denen die Desinfektion zur Sicherung des gesellschaftlichen Wohlergehens eine zentrale Rolle spielt, können Reinigungsanlagen mit Heißwasser einen wertvollen Beitrag zur allgemeinen Hygiene leisten. So können bei richtiger Anwendung von Heißwasser und Wasserdampf bis zu 99,999 % der behüllten Viren, wie Corona- oder Influenzaviren, und 99,99 % der haushaltsüblichen Bakterien von Hartflächen beseitigt werden.
Für welchen Einsatz eignen sich Kehr- und Reinigungsfunktionen?
Mit unseren kommunalen Kehrmaschinen können je nach Einsatzzweck verschiedene Funktionen realisiert werden. Ob einfache fahrbare Kehrmaschine zum Freikehren, eine Kehrmaschine mit Absaugung oder Straßenreinigungsmaschinen zur Nassreinigung – als vielseitiger Kommunalfahrzeug-Profi bieten wir zahlreiche Funktionen zur Straßenreinigung an.
Was leisten kommunale Kehrmaschinen?
Kehren auf höchstem Nivau – kommunale Kehrmaschinen von Kärcher bieten mit 26 PS bis 156 PS souveräne Leistung für jeden Einsatzzweck und überzeugen mit exzellenten Kehr- und Reinigungsergebnissen. Das Kehrgutvolumen reicht von 1 Kubikmeter bei Kompaktmaschinen bis zur Hochleistungs-Kehrmaschine mit 6 Kubikmetern. Komfortable Fahrerkabinen, ergonomische Fahrersitze und verstellbare Lenksäulen ermöglichen lange Arbeitsintervalle ohne Ermüden.
Kehrsaugmaschinen
Mit einer Kehr-Saug-Kombination werden Straßen und Wege gründlich gereinigt. Die Besen werden mit Wasser benetzt, um Verunreinigungen effektiv zu lösen und Staub zu binden. Der feuchte, zusammengekehrte Schmutz von Plätzen und Straßen wird bei der Kehrmaschine mit Absaugung durch den breiten Saugmund in den Auffangbehälter befördert. Dort setzt sich der Schmutz ab, das mit eingesaugte Wasser wird wieder in das Wasserumlaufsystem befördert und von der Saugkehrmaschine erneut verwendet.
Die Vorteile sind:
- Lange Kehreinsätze durch Wasserumlaufsystem
- Effektive Reinigung
- Einsatz auch im Regen möglich, überschüssiges Wasser kann abgelassen werden
Kehrfahrzeug zum Freikehren
Beim Freikehren wird Schmutz einfach mit der Straßenkehrmaschine beiseite gekehrt, ein Weg befahrbar gehalten, eine Fläche schnell gereinigt. Dies kann mit oder ohne Kehrgutaufnahme geschehen. Beim Freikehren mit Kehrgutaufnahme wird der aufgekehrte Schmutz mechanisch in den Auffangbehälter befördert. Das Freikehren sorgt für eine effektive Grundreinigung, besonders bei losen Verunreinigungen wie zum Beispiel Splitt.
Die Vorteile sind:
- Günstiger Anschaffungspreis
- Wenig Verschleißteile – vorteilhaft im Unterhalt
- Keine Entsorgungskosten für Kehrgut
- Einfache Bedienung
Keine Kehrmaschine ohne Besen
Die Besensysteme für unsere Kehrfahrzeuge sind mit einigem an Ingenieurskunst ausgestattet. Entscheiden Sie, ob Sie 2 oder 3 Besen benötigen – dank Funktionen wie der Besen-Einzelsteuerung, Besenentlastung, elektrischen Grobschmutzklappe und hydraulischen Neigungsverstellung ist ein optimales Reinigungsergebnis bei geringer Besenabnutzung Ihrer Straßenreinigungsmaschine garantiert.
Kehrmaschine mit Zweibesensystem
Kehrmaschinen mit 2 Besen erlauben neben dem regulären Kehreinsatz in der Straßenreinigung vor allem das rückstandsfreie Auskehren von Parklücken und engen Gassen. Die schwenkbaren Besen der Straßenreinigungsmaschine können bis an den Bordstein oder die Hauswand herangeführt werden und sorgen so für eine besonders gründliche Reinigung. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine einfache Bedienung und geringe Verschleißkosten aus.
Kehrmaschine mit Dreibesensystem
Beim Dreibesensystem wird die Kehrmaschine vorne mit 3 schwenkbaren Besen ausgestattet. Der dritte Besen dient beispielsweise als Wildkrautbesen oder vereinfacht das Auskehren von Nischen. Er erlaubt dem Straßenreinigungsfahrzeug auch das gleichzeitige Kehren auf unterschiedlichen Ebenen. So kann man den Bürgersteig kehren, während die Kehrmaschine zur Straßenreinigung randnah auf der Straße fährt und dort ebenfalls Schmutz beseitigt.
Beseneinzelsteuerung – Besenentlastung
Die Besen-Einzelsteuerung erlaubt das simultane oder einzelne Schwenken der Reinigungsbesen. Sie ermöglicht es auch Kehrmaschinen mit Zweibesensystemen, schwierige Straßenecken, enge Kurven und Rondelle effektiv zu reinigen. So können viele Anwendungen, für die sonst ein dritter Besen nötig wäre, auch mit einem Zweibesensystem realisiert werden. Die intuitive Bedienung der Kehrbesen erlaubt auch die richtige Kehrbreiteneinstellung je nach Kehrgut sowie die Besenentlastung für eine optimale Auflage der Besen bei möglichst geringer Abnutzung.
Anfahrschutz schont Besen
Der Anfahrschutz verhindert die Beschädigung der Besen unserer Straßenkehrmaschinen besonders bei randnahen Arbeiten. Eine Blattfeder und ein Druckspeicher erlauben es dem Besen der Kehrmaschine, Bordsteinen und Hauswänden auszuweichen. Der Druckspeicher lässt den Besenarm wieder zurück in die Ausgangsposition gleiten, sobald das Hindernis passiert ist. Dies erlaubt ein beschädigungsfreies und zugleich randnahes Auskehren von Nischen, Bürgersteigen oder engen Kurven.
VON ALLEM DAS BESTE AN BORD
Unsere MC 250 ist die Referenz für Kehrleistung, Komfort und Umweltschutz.
Wenn Sie die Beste wollen
Sie brauchen Kehrleistung. Sie wollen Komfort und Umweltfreundlichkeit. Sie haben all das mit der neuen MC 250. Diese kompakte, robuste Kehrmaschine verfügt über einen kraftvollen Antrieb, der höchste Umweltstandards erfüllt.
Das logische Bedienkonzept erschließt sich Ihnen intuitiv. In der großzügigen, übersichtlichen und bequemen Großraumkabine genießen Sie ganzjährig höchsten Komfort und Sie übernehmen sofort das Kommando. Und mit 60 km/h Fahrgeschwindigkeit, hydropneumatischer Federung und schnellem Zugang zu allen Servicekomponenten erledigen Sie alle Arbeiten so schnell und effizient wie nie zuvor.
Auf diese Maschine fahren Sie ab!
Wir haben Experten aus den Kommunen verschiedene Fahrzeuge Probe fahren und deren Feedback direkt in die Entwicklung der MC 250 einfließen lassen. Dadurch konnten wir die MC 250 zu dem machen, was sie ist: die optimale Lösung für Kommunen.
Spitzentechnik, wohin Sie schauen
Fahrdynamik neu definiert
MC 250 Express: 60 km/h
Mit einer Fahrgeschwindigkeit von max. 60 km/h bringt die MC 250 Sie im Expresstempo sicher zum nächsten Einsatzort. Ohne für andere Verkehrsteilnehmer ein Hindernis im fließenden Verkehr zu sein.
Vorbildlich: Komfort und Fahrwerk
Ob beim Kehren oder auf Transportfahrt – Ihre MC 250 gibt Ihnen jederzeit ein sicheres Fahrgefühl und einen Fahrkomfort wie im Pkw. Damit das so ist, haben wir der MC 250 eine hydropneumatische Federung an beiden Achsen und Einzelradaufhängung vorn mitgegeben.
Wendigkeit: Alle Räder lenken mit
Wenn Sie die zuschaltbare Allradlenkung im Arbeitsbetrieb aktivieren, können Sie mit Ihrer MC 250 auf einer Straße mit 2 Fahrspuren in einem Zug wenden. Von dieser extremen Wendigkeit profitieren Sie vor allem im Innenstadtbereich.
Einsteigen und sich wohlfühlen
Wer seine Arbeitszeit fast komplett in einem Fahrzeug verbringt, sollte mit einem Höchstmaß an Ergonomie und Komfort entlastet werden. Die MC 250 bietet einen modern eingerichteten Arbeitsplatz, der die Konzentration auf die Tätigkeit sowie das Umfeld unterstützt und die Gesundheit des Fahrers schützt.
Jeder sitzt perfekt
Die großvolumige Doppelsitzkabine bietet einen großzügigen Arbeitsplatz mit angenehmem Raumgefühl auch für große Personen mit entsprechend komfortablem Fußraum. Der Komfortfahrersitz des Premiumherstellers König ist von der Berufsgenossenschaft zertifiziert. Die Maschine mit dem besonders rückenschonenden Arbeitsplatz und Sitzkomfort wie im Lkw wurde von einem unabhängigen Gremium aus Ärzten und Physiotherapeuten mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet.
Aussicht: perfekt
Die sehr große, geneigte Frontscheibe der MC 250 gibt Ihnen perfekte Sicht auf die Arbeitsumgebung und reduziert die Sonneneinstrahlung. Große Schiebefenster auf beiden Seiten, die Sie jeweils nach vorne und hinten öffnen können, erleichtern Ihnen das Einstellen der Seitenspiegel sowie das Öffnen von Schranken.
Bedienung: vom Feinsten
Das in die Lenkradnabe integrierte Zentraldisplay ist ein wichtiger Beitrag zur Arbeitssicherheit. Das ergonomische Bedienpanel bietet Ihnen ein durchgängiges, selbsterklärendes Bedienkonzept mit leicht verständlichen Symbolen wie der Kärcher Eco-Taste: Mit einem Tastendruck geht die MC 250 automatisch in Arbeitsposition. Das spart Zeit und gibt Sicherheit.
Doppelt und dreifach gut
Es gibt gute Lösungen und sehr gute. Wenn Sie perfekte Lösungen bevorzugen, sind Sie bei der MC 250 richtig. Sie bietet so viel mehr und macht alles so viel besser, als Sie es bisher kannten.
Mit Ihrer MC 250 haben Sie nicht nur eine moderne Kehrmaschine, sondern die ideale Lösung für alle Reinigungsarbeiten im innerstädtischen Bereich. Sie werden von den Ergebnissen so begeistert sein wie von Komfort und Sicherheit. Zahlreiche optionale Anbaugeräte eröffnen Ihnen zusätzliche Einsatzgebiete wie zum Beispiel das Räumen und Sprühen im Winterdienst, Nassreinigung, Hochdruckreinigung und Wildkrautbekämpfung. Immer zuverlässig, effizient und mit absolut bestechenden Ergebnissen.
Am Computer berechnet: Kehrsystem
Das Kehrsystem haben wir mit CFD-Technik designt. Dadurch haben wir erreicht, dass das hochwertige, effiziente Gebläse den perfekten Unterdruck erzeugt, der Luftstrom in Behälter, Saugrohr und Saugmund optimal verläuft und der Schmutz effizient aufgenommen werden kann. Positive Nebeneffekte sind ein angenehmes Geräuschniveau und ein geringerer Kraftstoffverbrauch.
KOMMUNALE KEHRMASCHINE MC 130 – FÜR JEDEN EINSATZZWECK DIE RICHTIGE
Mit der MC 130 geben wir Ihnen eine Kehrmaschine der 3,5-Tonnen-Klasse mit echten Geräteträgereigenschaften an die Hand. Die leistungsstarke MC 130 erzielt unter allen Bedingungen, zu allen Jahreszeiten, bei Splitt oder Laub, perfekt saubere Flächen. Durch die effektive Luftberuhigung im Kehrgutsammelbehälter und zusätzliche Maßnahmen zur Staubbindung arbeitet jede MC 130 besonders emissionsarm und ist PM10-entsprechend EUnited-zertifiziert. Die 2-Personen-Kabine ermöglicht das Mitnehmen einer weiteren Arbeitskraft und erspart bei Gruppenarbeit den Einsatz weiterer Fahrzeuge. Selbstverständlich ist diese Kabine ROPS-geprüft und bietet Ihnen höchsten Komfort mit zeitgemäßer Sicherheit.
Anwendungsvideo MC 130
Multifunktion in Reinkultur
Ob auf Straßen, Wegen oder Wiesen, ob in Fußgängerzonen, Stadien oder Parks, ob in Zeilen oder Reihen: Systemfahrzeuge von Kärcher Municipal sind für den professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und meistern vielfältige Anwendungen auf höchstem Niveau.