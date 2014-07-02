Wenn Sie die Beste wollen

Sie brauchen Kehrleistung. Sie wollen Komfort und Umweltfreundlichkeit. Sie haben all das mit der neuen MC 250. Diese kompakte, robuste Kehrmaschine verfügt über einen kraftvollen Antrieb, der höchste Umweltstandards erfüllt.

Das logische Bedienkonzept erschließt sich Ihnen intuitiv. In der großzügigen, übersichtlichen und bequemen Großraumkabine genießen Sie ganzjährig höchsten Komfort und Sie übernehmen sofort das Kommando. Und mit 60 km/h Fahrgeschwindigkeit, hydropneumatischer Federung und schnellem Zugang zu allen Servicekomponenten erledigen Sie alle Arbeiten so schnell und effizient wie nie zuvor.