Waschsauger
Hygienische Reinigung für Teppichböden, Polster, Matratzen, textile Wandbehänge und Autositze: Unsere Waschsauger (Sprühextraktionsgeräte) sprühen die Reinigungslösung mit Druck tief in die Fasern und saugen diese zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder ab. Fett, Schmutz und Gerüche werden so wirkungsvoll entfernt. Zudem sind diese Geräte bestens für Allergiker und Haushalte mit Tieren geeignet.
DIE ZERTIFIZIERTE LÖSUNG FÜR ALLERGIKER
Erleben Sie ein neues Niveau an Sauberkeit mit unseren Waschsaugern, die von der renommierten Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) in Berlin offiziell als allergikerfreundlich zertifiziert wurden.
Das ECARF-Siegel ist seit 2006 das international anerkannte und vertrauenswürdige Gütesiegel für Produkte, die nachweislich das Leben von Allergikern verbessern. Diese Zertifizierung ist Ihr Beweis dafür, dass unsere Waschsauger nicht nur reinigen, sondern auch aktiv zu einem gesünderen Raumklima beitragen. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass sie:
- Allergene aktiv aus Teppichen, Polstern und der Luft entfernen.
- Auslöser wie Pollen und Staub sicher einfangen und so für eine dauerhafte Linderung von Heuschnupfen- und Asthmasymptomen sorgen.
Schenken Sie sich und Ihrer Familie ein hygienisches Zuhause und eine verbesserte Lebensqualität.
Gültig für SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 sowie für SE 4 (ausschließlich in der Sprühextraktionsanwendung).
IDEAL FÜR FAMILIEN UND TIERLIEBHABER.
Machen Sie sich keine Sorgen mehr über verschüttete Getränke oder matschige Pfoten. Durch die exzellente Reinigungsleistung unserer Waschsauger werden alle textilen Oberflächen schnell wieder sauber und von Flecken befreit. Die intensive Tiefenreinigung lässt Ihre Polster und Teppiche wieder wie neu aussehen. Sie sind damit ideal geeignet für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren. Unsere Waschsauger sind speziell darauf ausgelegt, auch hartnäckige Verschmutzungen gründlich zu entfernen. So können Sie sich in Ihrem Zuhause rundum wohlfühlen.
IHR NEUES SAUBER.
Die besonderen Problemlöser: Mit unseren Waschsaugern beseitigen Sie selbst hartnäckigsten Schmutz auf nahezu allen textilen Oberflächen. Von Autositzen und Teppichen, Fußmatten über Gartenmöbel, Polster oder Stoffbezügen – die Waschsauger von Kärcher bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten drinnen und draußen. Fett, Schmutz und Gerüche? Haben keine Chance mehr!
BIS IN DIE KLEINSTE FASER.
Fasertiefe Reinigung, die begeistert: Unsere Waschsauger liefern überall saubere Arbeit ab. Damit entfernen Sie auch tiefsitzenden Schmutz im Handumdrehen. Für eine saugstarke, aber dennoch energieeffiziente und hygienische Reinigung. Hier können speziell Allergiker aufatmen. Zudem überzeugen unsere Waschsauger mit langer Lebensdauer, hoher Qualität und Robustheit.
FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG.
Erweitern Sie Ihre Reinigungsmöglichkeiten mit unserem vielfältigen Zubehörsortiment. Von der Waschfugendüse für schwer erreichbare Stellen über die Waschpolsterdüse für Polstermöbel, der Waschbodendüse für Teppiche und großflächige Textilien bis hin zur Spot Brush zur Entfernung kleinerer hartnäckiger Flecken auf Textilien bieten wir eine breite Auswahl. Unser Support-Handgriff erleichtert zudem die Anwendung bei der Bodenreinigung. Entdecken Sie auch unser umfangreiches Zubehör für das Staubsaugen von Böden, Textiloberflächen und Fugen.
SCHNELLE UND TROPFFREIE SCHUHREINIGUNG
Der Shoe!Cleaner ist das perfekte Zubehör für die Kärcher Waschsauger zur gründlichen und bequemen Reinigung von Sport- und Freizeitschuhen. Schnell, ergonomisch und zuverlässig werden die Schuhe sauber. Ein einfacher Wechsel von Rundbürste auf Fugenbürste ermöglicht die vollumfängliche Schuhreinigung von der Sohle bis oben. Durch die innovative Selbstreinigungsfunktion ist der Shoe!Cleaner immer sauber und einsatzbereit.
SE 6 Signature Line
Nur unsere innovativsten, leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher.
Die Unterschrift von Firmengründer Alfred Kärcher kennzeichnet das Produkt als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie. Weitere exklusive Vorteile sind der App Support und eine Garantieverlängerung.
Der SE 6 Signature Line ist ein echtes Multitalent. Die bewährte Sprühextraktions-Technologie von Kärcher sorgt für hervorragende Reinigungsergebnisse auf textilen Oberflächen. Mit einer Vielzahl an Zubehörteilen verwandelt er sich in ein vielseitiges 3-in-1-Gerät, das auch als vollwertiger Nass-/Trockensauger verwendet werden kann.
Akku-Waschsauger
Sauberkeit mit WOW-Effekt: Beim Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact trifft die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie auf die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Das Ergebnis? Effiziente, komfortable und fasertiefe Reinigung in nur einem Arbeitsgang. Damit entfernen Sie Verschmutzungen auf Ihren Autositzen, Gartenmöbeln oder Polstern jederzeit und überall – selbst an schwer zugänglichen Stellen. Das Gerät reinigt dabei so kraftvoll wie unsere Waschsauger mit Netzkabel und ist dabei super flexibel.
Zubehör
Mit der umfangreichen Zubehörauswahl sind die Waschsauger vielseitig einsetzbar und sorgen mit dem richtigen Reinigungsmittel für beste Reinigungsergebnisse. Die Zubehöre lassen sich dabei schnell und einfach mit einem Klick lösen und anbringen.