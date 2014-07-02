Wasserrecycling

Pflegen die Umwelt: die Kärcher Wasserrecyclingsysteme Mit Kärcher schonen Sie Ihren Geldbeutel und die Umwelt. Denn Umweltschutz und der sorgsame Umgang mit natürlichen Ressourcen sind für Kärcher wichtige Werte. Durch den vergleichsweise geringen Wasserverbrauch und die Wasserrecyclingsysteme, die das Abwasser vollständig in den Waschvorgang zuführen, kann der Frischwasserverbrauch um bis zu 85 % reduziert werden.