Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kaltwasser-Hochdruckreiniger – kalte Dusche für hartnäckigen Schmutz Geräte, Fahrzeuge und Gebäude täglich reinigen: Mit Druck und hoher Fördermenge entfernen Kaltwasser-Hochdruckreiniger auch festen Schmutz. Ideal für die Reinigung von Großflächen.
Superklasse
Die Besten auf ihrem Gebiet. Unsere Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse kommen dort zum Einsatz, wo kompromisslose Höchstleistung gefragt ist. Robust und langlebig gebaut beseitigen sie bestens ausgestattet selbst hartnäckigsten Schmutz. Ob in der Landwirtschaft, auf dem Bau, in der Industrie oder im kommunalen Einsatz – hier ist maximale Performance gefragt. Druck, Durchflussmengen und Ausstattung der Superklasse sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Mittelklasse
Gut ausgerüstet für lange und raue Einsätze: Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse reinigen Geräte, Fahrzeuge oder Betriebsgelände schnell und zuverlässig.
Kompaktklasse
Leicht und leistungsfähig: Die Allround-Reinigungsgeräte der Kompaktklasse säubern Hof und Werkstatt in kürzester Zeit. Sie überzeugen durch Druck, Fördermenge und Standzeit.
Spezialklasse
Ausgestattet für den leichten Transport auf besonders schwierigem Gelände: Die Spezialklasse von Kärcher entfernt an schwer zugänglichen Stellen hartnäckigen Schmutz.
Verbrennungsmotor
Wenn kein Strom vorhanden ist, garantieren Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor – wahlweise auch mit Biodiesel betrieben – für höchste Flexibilität und Unabhängigkeit.
HD-Trailer
Leistungsstarke Benzin- oder Dieselmotoren sowie ein 1000-Liter-Wassertank garantieren mindestens eine Stunde volle Hochdruckleistung bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben. Ideal auf Baustellen, in kommunalen Betrieben oder zur Vermietung an weitere professionelle Anwender. Vielseitig konfigurierbares Gerät, äußerst robust und sehr einfach zu bedienen.