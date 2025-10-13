Autark, mobil und für lange Arbeitseinsätze

Unabhängigkeit: Kraftvolle und zuverlässige Yanmar-Diesel- und Honda-Benzinmotoren (alle EU Stage V) ermöglichen Einsätze unabhängig von jeder Stromversorgung. Alles, was Sie für den Reinigungseinsatz brauchen, ist auf den Trailern immer mit dabei: Wasser, Reinigungsmittel, Zubehör.

Der große, integrierte Wassertank des HD-Trailers erlaubt unabhängige Reinigung mit voller Leistung für bis zu eine Stunde, bei reduziertem Wasserfluss bis zu zwei Stunden. Der große Kraftstofftank ermöglicht lange Reinigungseinsätze ohne Unterbrechung. Für Ihren HD-Trailer können Sie optional einen zusätzlichen 20-Liter-Kraftstoffkanister wählen.

Effizienz: Ein HD-Trailer denkt mit. Wird die Hochdruckpistole nicht betätigt, sorgt die automatische Drehzahlreduzierung für eine Verringerung der Lautstärke und des Kraftstoffverbrauchs.

Individualität: Ihren HD-Trailer können Sie ganz individuell konfigurieren. Dazu gehört auch, dass Sie sich anstatt für den Trailer für eine staplerverladbare Plattform entscheiden können.

Einsatzzweck und vorhandene Fahrzeugflotte entscheiden, ob Ihr HD-Modul mit oder ohne Achse kommt. Dafür steht alternativ zum Trailer die Plattformversion Cab zur Wahl, die Sie auf Ladeflächen verlastet oder stationär vor Ort einsetzen können. Die maximale Stützlast von 75 kg macht Sie unabhängig und flexibel. Sie können den HD-Trailer mit fast jedem PKW ziehen.