Hochdruck-Trailer - Machen Sie sich unabhängig
Unsere konfigurierbaren Hochdruck-Trailer vereinen außerordentliche Mobilität und höchste Bedienerfreundlichkeit zu einem innovativen Gerätekonzept. HD-Trailer und HDS-Trailer – die ideale Lösung für Kommunen, Baugewerbe, Mietparks und Industrie.
Mit Hochdruck mobil reinigen
Durchdachtes Konzept statt Bastelei. Sie machen genauso wenig halbe Sachen wie wir. Unsere Trailer basieren auf einem durchdachten, integrierten Konzept mit definierten Eigenschaften und Fähigkeiten: kompromisslose Leistung, hohe Mobilität, einfache Bedienung und maximale Unabhängigkeit. Wir haben dafür bevorzugt Komponenten aus unseren bewährten Hochdruckreinigern verwendet und nur wenige neue Bauteile. So konnten wir zu den bekannten Vorteilen der Technik auch die Arbeit für Service-Mitarbeiter sowie die Ersatzteillogistik einfach halten.
HD-Trailer
HDS-Trailer
Bedienerfreundlichkeit
Die Bedienung mit nur einem Schalter ist so einfach und komfortabel wie bei allen Kärcher-HD/HDS mit EASY-Operation. Gleichzeitig wird die Gefahr von Fehlbedienungen auf ein absolutes Minimum reduziert.
- Schlauchtrommeln verkürzen die Rüstzeiten und sorgen für aufgeräumten Schutz.
- In geräumigen Staufächern findet Zubehör, Werkzeug, Reinigungsmittel und alles, was für die Reinigungsaufgabe gebraucht wird, sicher Platz.
Servicefreundlichkeit
Die große Maschinenhaube beim HDS-Trailer, unter der alle wichtigen Komponenten gut zugänglich erreichbar positioniert sind, bzw. die freie Zugänglichkeit beim HD-Trailer sowie der Einsatz bewährter Komponenten erleichtern unseren Kärcher-Servicetechnikern die Arbeit.
- Durchdachtes Servicemenü zur schnellen Diagnose
- Individuelle Servicepakete, genau auf Ihren jeweiligen bedarf abgestimmt
Zuverlässigkeit
HD- und HDS-Trailer sind konsequent auf lange Lebensdauer bei täglichem Einsatz ausgelegt. Hierfür wurden viele praxisbewährte Kärcher-Komponenten verwendet, insbesondere Brenner, Pumpen und Steuerelektronik.
Zahlreiche Sicherheitsfunktionen schützen im Fehlerfall vor Beschädigungen, z. B. verhindert beim HDS-Trailer die Wassermangelsicherung ein Trockenlaufen der Pumpe. Und die Wasserenthärtung schützt die Heizschlange vor schädlichen Kalkablagerungen.
Alle HD-/HDS-Trailer verfügen über ein Frostschutzsystem zum Schutz des Geräts bei kalten Außentemperaturen.
Unser HD-Trailer: Mit kühlem Druck
Hochdruckreinigung und Kärcher gehören untrennbar zusammen. Seit Jahrzehnten treiben wir die Hochdruckreinigung durch Innovationen voran. Jetzt machen wir diese Technik so mobil wie noch nie.
Autark, mobil und für lange Arbeitseinsätze
Unabhängigkeit: Kraftvolle und zuverlässige Yanmar-Diesel- und Honda-Benzinmotoren (alle EU Stage V) ermöglichen Einsätze unabhängig von jeder Stromversorgung. Alles, was Sie für den Reinigungseinsatz brauchen, ist auf den Trailern immer mit dabei: Wasser, Reinigungsmittel, Zubehör.
Der große, integrierte Wassertank des HD-Trailers erlaubt unabhängige Reinigung mit voller Leistung für bis zu eine Stunde, bei reduziertem Wasserfluss bis zu zwei Stunden. Der große Kraftstofftank ermöglicht lange Reinigungseinsätze ohne Unterbrechung. Für Ihren HD-Trailer können Sie optional einen zusätzlichen 20-Liter-Kraftstoffkanister wählen.
Effizienz: Ein HD-Trailer denkt mit. Wird die Hochdruckpistole nicht betätigt, sorgt die automatische Drehzahlreduzierung für eine Verringerung der Lautstärke und des Kraftstoffverbrauchs.
Individualität: Ihren HD-Trailer können Sie ganz individuell konfigurieren. Dazu gehört auch, dass Sie sich anstatt für den Trailer für eine staplerverladbare Plattform entscheiden können.
Einsatzzweck und vorhandene Fahrzeugflotte entscheiden, ob Ihr HD-Modul mit oder ohne Achse kommt. Dafür steht alternativ zum Trailer die Plattformversion Cab zur Wahl, die Sie auf Ladeflächen verlastet oder stationär vor Ort einsetzen können. Die maximale Stützlast von 75 kg macht Sie unabhängig und flexibel. Sie können den HD-Trailer mit fast jedem PKW ziehen.
Unser HDS-Trailer: Da geht es heiß her
Es gibt Reinigungsanwendungen, für die Kaltwasser im Hochdruck nicht die gewünschten Ergebnisse bringt. Oder nicht innerhalb einer angemessenen Zeit. Dann kommen unsere Heißwasser-Hochdruckreiniger ins Spiel. Damit entfernen Sie auch Graffitis, Kaugummis, Öle und Fette einfach und schnell.
Höchste Flexibilität dank Konfiguration
Unabhängigkeit: Kraftvolle und zuverlässige Yanmar-Dieselmotoren (EU Stage V) ermöglichen Einsätze unabhängig von jeder Stromversorgung. Alles, was Sie für den Reinigungseinsatz brauchen, ist auf den HDSTrailern immer mit dabei: Wasser, Reinigungsmittel, Zubehör.
Die großen integrierten Wassertanks des HDS-Trailers erlauben unabhängige Reinigung mit voller Leistung für bis zu 30 Minuten, bei reduziertem Wasserfluss bis zu einer Stunde. Der große Kraftstofftank ermöglicht lange Reinigungseinsätze ohne Unterbrechung.
Individualität: Ihren HDS-Trailer können Sie ganz individuell konfigurieren. Dazu gehört auch, dass Sie sich anstatt für den Trailer für eine staplerverladbare Plattform entscheiden können.
Einsatzzweck und vorhandene Fahrzeugflotte entscheiden, ob Ihr HDS-Modul mit oder ohne Achse kommt. Dafür stehen alternativ zum Trailer die Plattformversionen Skid und Cab zur Wahl, die Sie auf Ladeflächen verlastet oder stationär vor Ort einsetzen können.
Effizienz: Die Kombination aus wirkungsvollen Kärcher-Brennern, leistungsfähigen Wärmetauschern und dem eco!efficiency-Modus führt zu spürbaren Einsparungen von Kraftstoff und reduziert Emissionen auf ein Minimum. Ein HDS-Trailer schaltet spätestens nach einer Bereitschaftszeit von 45 Minuten selbsttätig ab, um Kraftstoff zu sparen. Wird die Hochdruckpistole nicht betätigt, sorgt die automatische Drehzahlreduzierung für eine Verringerung der Lautstärke und des Kraftstoffverbrauchs.
- Wärmetauscher, die das Wasser durch die Abwärme des Motors vorheizen, sparen bis zu 14 % Kraftstoff.
- Im Kärcher eco!efficiency-Modus ist die Wassertemperatur auf 60 °C begrenzt, was für die meisten Anwendungen völlig ausreichend ist und den Verbrauch messbar senkt.
HD-/HDS-Trailer im Einsatz
Ein schlüssiges Konzept berücksichtig immer alle wesentlichen Aspekte: die Aufgaben, die Bedienung, das Auf- und Abrüsten, die Wirtschaftlichkeit und den Umweltschutz.
Unsere Trailer sind dank kurzer Rüstzeiten hoch mobil, durch Elektrostart und einfache Bedienung sehr komfortabel und mit großem Wassertank und Schlauchtrommel autark und flexibel. Mit unseren Trailern erreichen Sie problemlos jeden Einsatzort und können dort unabhängig von Strom- und Wasserversorgung reinigen. Sparsame und saubere Motoren gem. EU Stage V sorgen für überlegene Leistung bei minimalen Verbrauchs- und Abgaswerten.