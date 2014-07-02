Heißwasser-Hochdruckreiniger
Mit Heißwasser reinigen Hochdruckreiniger bei gleichbleibendem Druck noch besser. Kärcher-Geräte überzeugen durch höchsten Bedienkomfort und modernste Technik.
Superklasse-Heisswasser-Hochdruckreiniger
Ob Baustelle oder Stall: Um hartnäckigen Schmutz zu entfernen, ist Höchstleistung gefragt. Genau das bringen unsere Heißwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse. Die High-End-Varianten punkten mit Topzubehör und ergonomischer Handhabung, die Classic-Geräte fokussieren auf einfachste Bedienung und eine robuste Bauweise. Dem Schmutz die Stirn bieten – mit bis zu 200 Bar Druck und 1300 l/h Fördermenge.
Mittelklasse-Heisswasser-Hochdruckreiniger
Auf dem Bau oder in der Landwirtschaft zu reinigen, ist harte Arbeit. Genau dafür sind unsere Mittelklasse-Heißwasser-Hochdruckreiniger entwickelt. Mit Topzubehör und ergonomischer Handhabung oder fokussiert auf einfachste Bedienung und robuste Bauweise – je nach Bedarf. Immer dabei: hohe Qualität und Höchstleistung, mit maximal 210 Bar Druck und 1000 l/h Fördermenge. Das sind die neuen Geräte der Mittelklasse.
Kompaktklasse
Fahrzeuge reinigen. Motorwäschen durchführen. Außentreppen von Schmutz befreien. Mit Heißwasser-Hochdruck bis 180 bar und 900 l/h. Das ist die neue Kompaktklasse.
Uprightklasse
Die leistungsfähigen und robusten Geräte bestechen vor allem durch die Manövrierfähigkeit und den einfachen Transport. Dadurch ist die Uprightklasse die wirtschaftliche Alternative für unterschiedlichste Handwerksbetriebe, kleine Autowerkstätten oder Reinigungsdienstleister.
Spezialklasse
Wenn Abgase stören oder verboten sind: In Hygieneräumen, Krankenhäusern, Großküchen oder Badeanstalten kommt die Spezialklasse mit elektrischer Heizung zum Einsatz.
HDS Trailer
Die mobile und unabhängige Allround-Lösung für den professionellen Einsatz in Kommune, Baugewerbe und Industrie. Konfigurierbar, hoch effizient, zuverlässig und einfacher zu bedienen. 500 l Wasser und 100 l Kraftstoff an Bord ermöglichen bis zu 60 min. autarken Einsatz, ganz ohne Strom- oder Wasseranschluss.
Verbrennungsmotor
Wenn kein Strom vorhanden ist, garantieren Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor – wahlweise auch mit Biodiesel betrieben – für höchste Flexibilität und Unabhängigkeit.