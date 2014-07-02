Auf dem Bau oder in der Landwirtschaft zu reinigen, ist harte Arbeit. Genau dafür sind unsere Mittelklasse-Heißwasser-Hochdruckreiniger entwickelt. Mit Topzubehör und ergonomischer Handhabung oder fokussiert auf einfachste Bedienung und robuste Bauweise – je nach Bedarf. Immer dabei: hohe Qualität und Höchstleistung, mit maximal 210 Bar Druck und 1000 l/h Fördermenge. Das sind die neuen Geräte der Mittelklasse.