Benutzerfreundlichkeit von A bis Z

Mit unserem EASY-Operation-Konzept möchten wir die Bedienung so einfach wie möglich gestalten. So ist der Regler für die Einstellung von Fördermenge und Druck durch eine Öffnung in der Abdeckung direkt zugänglich. Wird alles auf minimal eingestellt, ist die Dampfstufe aktiviert. Die Temperatur ist über das Bedienfeld regulierbar. Praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten sind bei unseren Heißwasser-Hochdruckreinigern natürlich auch mit an Bord. So können Lanze, Netzkabel, Düsen und Werkzeug auf dem Gerät verstaut werden. Wer auf die automatische Schlauchtrommel verzichtet, verfügt über ein zusätzliches Staufach. Zu guter Letzt gibt es 2 Reinigungsmitteltanks mit präziser Dosierung und Klarspülfunktion, und alle wartungsrelevanten Bauteile sind schnell zugänglich.