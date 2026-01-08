T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer

Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion – für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.

Mit dem Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer lassen sich große Flächen im Außenbereich effizient und spritzfrei reinigen. Der Twin Jet-Rotationsarm sorgt für einen großflächigen Schmutzabtrag, was verglichen mit der Reinigung per Strahlrohr circa 50 Prozent der Arbeitszeit spart. Die zusätzliche Powerdüse ermöglicht zudem eine wirkungsvolle Ecken- und Kantenreinigung. Und mit Hilfe der integrierten Spüldüse lässt sich der gelöste Schmutz einfach von der gereinigten Fläche spülen – lästige Nacharbeit bleibt erspart. Durch Verstellen des Düsenabstands zum Reinigungsobjekt können sowohl harte Flächen, wie Stein und Beton, als auch sensiblere Oberflächen, wie Holz, gereinigt werden. Durch den sogenannten Hovercraft-Effekt ist der T-Racer besonders leicht zu manövrieren. Die unterschiedlichen Funktionen können bequem durch Betätigen der Fußtasten angesteuert werden. Selbst vertikale Flächen wie beispielsweise Garagentore lassen sich dank des praktischen Handgriffs im Nu reinigen. Geeignet für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 7.

Merkmale und Vorteile
T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer: Zwei rotierende Flachstrahldüsen
Zwei rotierende Flachstrahldüsen
Gute Flächenleistung – ideal für die Reinigung größerer Flächen.
T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer: Spritzschutz
Spritzschutz
Spritzfreie Reinigung.
T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer: Integrierte zusätzliche Powerdüse
Integrierte zusätzliche Powerdüse
Ideal für eine spritzfreie Ecken- und Kantenreinigung. Bequemes Umschalten zwischen den einzelnen Funktionen per Fußschalter.
Integrierte Spüldüse
  • Der gelöste Schmutz kann ohne lästige Nacharbeit direkt abgespült werden.
Höhenverstellung
  • Anpassung des Düsenabstands ermöglicht die Reinigung verschiedener Oberflächen.
  • Reinigung empfindlicher und unempfindlicher Flächen wie Holz und Stein.
Handgriff
  • Bequeme Reinigung senkrechter Flächen.
Hovercraft-Effekt
  • Der Flächenreiniger schwebt über dem Boden und gewährleistet einfaches Arbeiten.
Gleitkufen
  • Der Flächenreiniger gleitet beim Abspülen über die Fläche.
Fußtasten
  • Bequemer und ergonomischer Wechsel zwischen den verschiedenen Funktionen.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 1,9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2,9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 769 x 288 x 996
Videos
Anwendungsgebiete
  • Flächen rund um Haus und Garten
  • Terrasse
  • Garagentore
  • Fassaden kleinerer Häuser
  • (Hof-)Einfahrten
  • Garten- und Steinmauern
  • Wege
