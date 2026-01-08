Hochdruckreiniger K 4 FJ
Der K 4 FJ ist ideal für die regelmäßige Reinigung bei mittelstarken Verschmutzungen an Autos sowie Wegen und Flächen rund ums Haus. Inkl. Schaumdüse.
Der Hochdruckreiniger K 4 FJ ist der ideale Partner für regelmäßige Reinigungseinsätze bei mittleren Verschmutzungen wie zum Beispiel an Fahrzeugen und auf mittelgroßen Flächen rund ums Haus. Zur Geräteausstattung gehören eine Pistole, ein 6 Meter langer Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen hartnäckigste Verschmutzungen sowie ein zuverlässiger Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen. Der Druck lässt sich bequem am VPS durch einfaches Drehen verstellen und sorgt dadurch für eine besonders zielgerichtete und oberflächenfreundliche Reinigung. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl ist auch bei hartnäckigem Schmutz ein Garant für kompromisslosen Reinigungserfolg. Alle enthaltenen Zubehöre können einfach direkt am Gerät verstaut werden. Inkl. zusätzlicher Schaumdüse und 1 l Car Shampoo für höchste Schmutzlösekraft.
Merkmale und Vorteile
Sauber aufgeräumtSchlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.
Integrierter Reinigungsmittel-AnsaugschlauchBequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Große RäderFür den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen. Einfach zu manövrieren.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar)
|20 - max. 130
|Fördermenge (l/h)
|max. 420
|Flächenleistung (m²/h)
|30
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (W)
|1800
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|302 x 346 x 872
Lieferumfang
- Schaumdüse: 0.3 l
- Reinigungsmittel: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 6 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugung
- Integrierter Wasserfilter
Zubehör
Reinigungsmittel
K 4 FJ Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.