Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium
Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium mit einer Flächenleistung von 40 m²/h, wassergekühltem Motor, PremiumFlex-Schlauch und Schlauchtrommel entfernt mittelstarke Verschmutzungen.
Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium entfernt ideal mittelstarke Verschmutzungen rund um Haus und Auto. Ausgestattet mit einem robusten, wassergekühlten Motor liefert das Gerät eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung. Die integrierte Schlauchtrommel mit dem flexiblen PremiumFlex-Schlauch ermöglicht eine bequeme Handhabung und sorgt für maximale Bewegungsfreiheit. Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole reduziert spürbar den Haltedruck und sorgt somit für ein ermüdungsfreies Reinigungserlebnis. Das praktische Quick Connect-System erlaubt zudem ein schnelles Anschließen und Trennen des Hochdruckschlauchs. Das vielseitige 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr wechselt mühelos durch Drehen des Strahlrohrkopfs zwischen 4 Strahlbildern und passt sich so verschiedenen Reinigungsaufgaben an. Zusätzlich bietet das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Kabel und Zubehöre lassen sich einfach und kompakt am Gerät verstauen. Für die optimale Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App einen integrierten Anwendungsberater sowie nützliche Tipps und Tricks.
Merkmale und Vorteile
Easy!Motion™ Gerätekonzept
- Die Gerätekonstruktion verfügt über geordnete Kabel- und Schlauchein- und -ausgänge. Das sorgt für Bewegungs- und Arbeitsfreiheit und erleichtert allgemein die Handhabung der Kabel und Schläuche.
- Eine korrekte Ausrichtung der Geräte mit Schlauch- und Kabelanschluss in Richtung der Strom- und Wasserquelle sorgt für deutlich mehr Komfort beim Reinigen.
Comfort Pistole mit COMFORT!Hold™ und Quick Connect
- COMFORT!Hold™ sorgt für eine spürbare Entlastung der Haltekräfte. Besonders vorteilhaft bei langen Anwendungen zur Reinigung großer Flächen.
- Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen des Hochdruckschlauchs.
4-in-1 Multi Jet
- Viele Reinigungsmöglichkeiten dank 4 verschiedener Düsen in einer Sprühlanze.
- Kein Lanzenwechsel für erhöhten Komfort. Einfacher Wechsel des Strahlbilds durch Drehen des Strahlrohrkopfs.
2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept
- Innovatives Reinigungsmittelkonzept bietet höchste Flexibilität und die optimale Dosierung für jede Reinigungsaufgabe.
- Die Ausbringung des Reinigungsmittels kann über das Gerät und die Multi Jet-Düse oder für mehr Schaum über die Schaumdüse inkl. Reinigungsmitteldosierung erfolgen.
- Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
PremiumFlex-Hochdruckschlauch
- Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit.
- Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Schlauchtrommel für komfortable Handhabung
- Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
- Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.
- Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen.
Überragende Leistung
- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Ergonomischer Transport
- Der Teleskopgriff mit Einrastung ermöglicht einen einfachen, bequemen und ergonomischen Transport.
- Die Räder mit Weichkomponentenstruktur ermöglichen ein einfaches und müheloses Fahren des Geräts.
- Der Tragegriff ermöglicht ein einfaches und ergonomisches Heben des Geräts.
Home & Garden App
- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.
- Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Nachhaltigkeitsmerkmale
- Design mit 25 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
- Bis zu 80 % weniger Wasserverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Gartenschlauch.²⁾
- Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Fördermenge (l/h)
|max. 500
|Flächenleistung (m²/h)
|40
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|2,1
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|13,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|18,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör. / ²⁾ Bedingung interner Tests: Durchflussmenge des Hochdruckreinigers beträgt 40 % eines Gartenschlauchs bei gleichzeitig halbierter Reinigungzeit. Durchflussmenge, tatsächliche Wasser- und Zeiteinsparung variieren je nach Geräteklasse, Verschmutzungsgrad und Wohnstandort.
Lieferumfang
- Reinigungsmittel: Universalreiniger RM 626, 1 l
- Hochdruckpistole: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4-in-1
- HD-Schlauch: 10 m, PremiumFlex
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Pistolenseitige Haltedruckreduktion
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept
- Reinigungsmittelregulierung in Schaumdüsenanwendung
- Teleskopgriff
- Wassergekühlter Motor
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter
- Wasseransaugung
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- 2 Kabelhaken: mit Schnellabnahmefunktion
- Räder mit Weichkomponentenoberfläche
Videos
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
- Kleinwagen
- Außentreppen
- Mittelklassewagen und Kombis
- Garten- und Steinmauern
- Fassade
Zubehör
Reinigungsmittel
K 5 Comfort Premium Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.