Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Home
Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Home mit Flächenleistung von 60 m²/h, wassergekühltem Motor, PremiumFlex-Schlauch und Schlauchtrommel für starke Verschmutzungen. Inkl. Home Kit.
Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Home ist ideal für die Entfernung starker Verschmutzungen an Haus und Auto geeignet. Der wassergekühlte und dadurch langlebige Motor ist für häufige Reinigungseinsätze ausgelegt und garantiert zuverlässige Leistung. Während die integrierte Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch Komfort und große Flexibilität bietet. Die G 180 Q COMFORT!Hold™ Pistole reduziert den Haltedruck spürbar, was ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell und problemlos anschließen. Das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlbilder, die sich bequem durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 7 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger. Zusätzlich bietet das 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Neben dem Kabel lassen sich auch die Zubehöre einfach am Gerät verstauen, und der Teleskopgriff und die Räder mit Weichkomponentenoberfläche ermöglichen den einfachen Transport. Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App mit Anwendungsberater nützlichen Tipps und Tricks.
Merkmale und Vorteile
Cleveres GerätekonzeptDie Gerätekonstruktion verfügt über geordnete Kabel- und Schlauchein- und -ausgänge. Das sorgt für Bewegungs- und Arbeitsfreiheit und erleichtert allgemein die Handhabung der Kabel und Schläuche. Eine korrekte Ausrichtung der Geräte mit Schlauch- und Kabelanschluss in Richtung der Strom- und Wasserquelle sorgt für deutlich mehr Komfort beim Reinigen.
Comfort Pistole mit COMFORT!Hold™ und Quick ConnectCOMFORT!Hold™ sorgt für eine spürbare Entlastung der Haltekräfte. Besonders vorteilhaft bei langen Anwendungen zur Reinigung großer Flächen. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen des Hochdruckschlauchs.
4-in-1 Multi JetViele Reinigungsmöglichkeiten dank 4 verschiedener Düsen in einer Sprühlanze. Kein Lanzenwechsel für erhöhten Komfort. Einfacher Wechsel des Strahlbilds durch Drehen des Strahlrohrkopfs.
2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept
- Innovatives Reinigungsmittelkonzept bietet höchste Flexibilität und die optimale Dosierung für jede Reinigungsaufgabe.
- Die Ausbringung des Reinigungsmittels kann über das Gerät und die Multi Jet-Düse oder für mehr Schaum über die Schaumdüse inkl. Reinigungsmitteldosierung erfolgen.
PremiumFlex-Hochdruckschlauch
- Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit.
- Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Schlauchtrommel für komfortable Handhabung
- Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
- Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.
- Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen.
Überragende Leistung
- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Ergonomischer Transport
- Der Teleskopgriff mit Einrastung ermöglicht einen einfachen, bequemen und ergonomischen Transport.
- Die Räder mit Weichkomponentenstruktur ermöglichen ein einfaches und müheloses Fahren des Geräts.
- Der Tragegriff ermöglicht ein einfaches und ergonomisches Heben des Geräts.
Home & Garden App
- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.
- Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Nachhaltigkeitsmerkmale
- Design mit 30 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
- Bis zu 80 % weniger Wasserverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Gartenschlauch.²⁾
- Nachhaltige Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Fördermenge (l/h)
|max. 600
|Flächenleistung (m²/h)
|60
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussleistung (kW)
|3
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|18,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|28,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 7, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
- Reinigungsmittel: Universalreiniger RM 626, 1 l
- Hochdruckpistole: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4-in-1
- HD-Schlauch: 10 m, PremiumFlex
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Pistolenseitige Haltedruckreduktion
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept
- Reinigungsmittelregulierung in Schaumdüsenanwendung
- Teleskopgriff
- Integrierter Tragegriff
- Wassergekühlter Motor
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- 2 Kabelhaken: mit Schnellabnahmefunktion
- Räder mit Weichkomponentenoberfläche
Videos
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Zäune
- Garten- und Steinmauern
- Flächen rund um Haus und Garten
- Autos
- Wohnmobile
- Fahrräder
- Motorräder und -roller
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Zubehör
Reinigungsmittel
