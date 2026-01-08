Fensterreiniger RM 503, 500ml

Fensterreiniger zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten, glatten Oberflächen wie Glas, Fenster, Spiegel, Duschkabinen etc. Lässt Regen schneller ablaufen und verzögert die Wiederanschmutzung.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (ml) 500
Verpackungseinheit (Stück) 8
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 65 x 65 x 210
Videos
Anwendungsgebiete
  • Fenster- und Glasflächen
  • Sprossenfenster
  • Spiegel
  • Glastische
  • Duschkabinen aus Glas