Akku-Fensterreiniger WV 2 Plus N
Komfortables Handling, kein Tropfwasser dank Absaugung und hohe Zeitersparnis - mit dem original Akku-Fenstersauger-Set von Kärcher werden Fenster im Nu strahlend und streifenfrei sauber.
Mit dem innovativen Fenstersauger hat Kärcher die Fensterreinigung revolutioniert. Der original Kärcher Akku-Fenstersauger macht die Reinigung zum Kinderspiel und spart jede Menge Zeit und Mühe. Dank der elektrischen Absaugung ist lästiges Tropfen ein für alle Mal passé. Die clevere Kombination aus Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug sowie die Absaugfunktion des Fenstersaugers sorgen für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der handliche und ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt. Dank der zusätzlichen schmalen Saugdüse können auch kleinere oder schwer zugängliche Bereiche wie sie z. B. bei Sprossenfenstern oder Vitrinen vorkommen mühelos erreicht werden. Damit sind der Reinigung keine Grenzen mehr gesetzt.
Merkmale und Vorteile
Schnelle ZwischenentleerungDer Schmutzwassertank kann bei Bedarf jederzeit einfach und schnell entleert werden.
Wechselbare SaugdüseJe nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse aufgesteckt werden.
LED-Anzeige im SichtfeldEnergieverwaltung leicht gemacht: Die im Ein-/Ausschalter integrierte LED-Anzeige meldet rechtzeitig, wenn der Akku geladen werden muss.
Leicht und leise
- Das geringe Gewicht und die angenehme Lautstärke machen Fensterputzen mit dem WV 2 jetzt noch komfortabler.
Das Original
- Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Fenstersaugers.
3 x schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3x schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Tropfen- und streifenfreies Ergebnis
- Dank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen ein für allemal passé. Für strahlend saubere Fenster.
Absolut hygienisch
- Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasser-Kontakt.
Anwendungsvielfalt
- Der Fenstersauger kann für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen verwendet werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|280
|Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm)
|170
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|100
|Akkulaufzeit (min)
|35
|Akkuladezeit (min)
|230
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 105
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|0,6
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|120 x 280 x 320
Lieferumfang
- Ladegerät: WV & KV Ladegerät (1 Stück)
- Sprühflasche Standard mit Mikrofaser-Wischbezug
- Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 20 ml
- Schmale Absaugdüse
Ausstattung
- Absaugdüse
- Wechselbarkeit der Saugdüse
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Glastische
- Duschkabine / Badewanne
