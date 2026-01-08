Akku-Fensterreiniger WV 6 Plus D500
Mit innovativer Lippentechnologie und noch flexibler in der Anwendung: der Akku-Fenstersauger WV 6 Plus D500 für streifenfrei saubere Fenster in kürzester Zeit.
Kärcher hat seinen original Akku-Fenstersauger erneut verbessert und mit dem WV 6 Plus D500 ein noch flexibleres Modell mit innovativer Lipppentechnologie und längerer Akkulaufzeit entwickelt. Die neue verlängerte Absauglippe ermöglicht das Abziehen der gesamten Oberfläche ohne Unterbrechung. Mit einer extra langen Laufzeit von 100 Minuten ist der Akku-Fenstersauger noch ausdauernder. Und dank des Displays mit minutengenauer Restakkulaufzeit-Anzeige kann die Reinigung genau geplant werden. Wie gewohnt sorgen die clevere Kombination aus Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug sowie die Absaugfunktion des Fenstersaugers für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger WV 6 Plus D500 eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt.
Merkmale und Vorteile
Verbesserte LippentechnologieDie innovative lange Lippe macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die bodennahe Anwendung.
Extra lange AkkulaufzeitMit einer extra langen Laufzeit von 100 Minuten ist ein unterbrechungsfreies Reinigen gewährleistet.
Entnehmbarkeit der LippeDie Abziehlippe kann nach jeder Reinigung einfach aus der Absaugdüse entnommen und gereinigt werden.
Hygienische und schnelle Tankentleerung
- Einfache Entleerung des WV 6-Schmutzwassertanks ohne Schmutzkontakt.
Angenehm leise
- Die geringe Lautstärke des Fenstersaugers macht das Arbeiten jetzt noch angenehmer.
Minutengenaues Display zur Anzeige der Restlaufzeit des Akkus
- Die Ladezustandsanzeige liefert einen minutengenauen Restlaufwert des Akkus. Die Reinigung ist besser planbar.
Das Original
- Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Fenstersaugers.
3-mal schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Tropfen- und streifenfreies Ergebnis
- Dank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen ein für allemal passé. Für strahlend saubere Fenster.
Anwendungsvielfalt
- Geeignet für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|280
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|150
|Akkulaufzeit (min)
|100
|Akkuladezeit (min)
|170
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 300
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Lieferumfang
- Ladegerät: Schnellladegerät (1 Stück)
- Sprühflasche Extra mit Mikrofaser-Wischbezug
- Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 500 ml
Ausstattung
- Absaugdüse
- Wechselbarkeit der Saugdüse
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Glastische
- Wandfliesen
Zubehör
Reinigungsmittel
