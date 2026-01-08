Der Fensterputzroboter RCW 4 Extra+ ersetzt die manuelle Reinigung großer und schwer erreichbarer Fenster und sorgt für klare Sicht. Dank leistungsstarker Vakuumtechnologie garantiert er einen sicheren Halt auf allen glatten Oberflächen, auch an Spiegeln und Duschkabinen. Selbst rahmenlose Glasflächen werden durch die systematische Navigation mit 4 Sensoren zur Rahmen-, Objekt- und Randerkennung schnell und zuverlässig gereinigt. Für beste Ergebnisse wird das Mikrofaser-Wischtuch durch 6 pumpenbetriebene Sprühdüsen kontinuierlich und passgenau mit Reinigungslösung befeuchtet. Durch die direkte Befeuchtung werden Tropfenbildung und Windverwehung vermieden. Vier Automatik-Reinigungsmodi sowie ein manueller Modus stehen je nach Verschmutzungsgrad zur Auswahl und können komfortabel per Fernbedienung gesteuert werden. LED-Signale und eine Sprachausgabe informieren präzise über den Gerätestatus, etwa bei leerem Reinigungsmitteltank. Das mitgelieferte Fensterreinigungsmittel RM 503 löst zuverlässig Schmutz, trocknet streifenfrei ab und lässt Regen schneller abperlen für lang anhaltende Sauberkeit. Und selbst bei einem Stromausfall hält sich der RCW 4 Extra+ dank Not-Akku und Sicherungsseil am Glas.