Fensterroboter RCW 4 Extra+
Der RCW 4 Extra+ Fensterputzroboter reinigt mühelos große, schwer erreichbare und rahmenlose Fenster und sorgt für streifenfreie Sauberkeit dank kontinuierlicher Tuchbefeuchtung.
Der Fensterputzroboter RCW 4 Extra+ ersetzt die manuelle Reinigung großer und schwer erreichbarer Fenster und sorgt für klare Sicht. Dank leistungsstarker Vakuumtechnologie garantiert er einen sicheren Halt auf allen glatten Oberflächen, auch an Spiegeln und Duschkabinen. Selbst rahmenlose Glasflächen werden durch die systematische Navigation mit 4 Sensoren zur Rahmen-, Objekt- und Randerkennung schnell und zuverlässig gereinigt. Für beste Ergebnisse wird das Mikrofaser-Wischtuch durch 6 pumpenbetriebene Sprühdüsen kontinuierlich und passgenau mit Reinigungslösung befeuchtet. Durch die direkte Befeuchtung werden Tropfenbildung und Windverwehung vermieden. Vier Automatik-Reinigungsmodi sowie ein manueller Modus stehen je nach Verschmutzungsgrad zur Auswahl und können komfortabel per Fernbedienung gesteuert werden. LED-Signale und eine Sprachausgabe informieren präzise über den Gerätestatus, etwa bei leerem Reinigungsmitteltank. Das mitgelieferte Fensterreinigungsmittel RM 503 löst zuverlässig Schmutz, trocknet streifenfrei ab und lässt Regen schneller abperlen für lang anhaltende Sauberkeit. Und selbst bei einem Stromausfall hält sich der RCW 4 Extra+ dank Not-Akku und Sicherungsseil am Glas.
Merkmale und Vorteile
Systematische NavigationReinigt systematisch die komplette Fläche, ohne etwas zu vergessen. Ändert bei Kontakt mit Hindernissen automatisch die Fahrtrichtung. Kehrt automatisch zur Startposition zurück.
Automatische Reinigungsmittelausbringung6 pumpenbetriebene Sprühdüsen befeuchten das Wischtuch kontinuierlich. Kein Tropfen oder Verwehen des Sprühstrahls. Das mitgelieferte Fensterreinigungsmittel sorgt für streifenfreien Glanz und lässt Regen schneller ablaufen – für eine verzögerte Wiederanschmutzung.
Sensorik zur Erkennung rahmenloser Fenster und GlasflächenZuverlässige Erkennung von Fensterrahmen und anderen Hindernissen. Die 4 Ecksensoren erkennen außerdem die Kanten von rahmenlosen Glasflächen und passen die Navigation daraufhin an.
Hoher Sicherheitsstandard
- Sicherer Halt dank zuverlässiger Vakuumtechnologie und zusätzlichem Sicherungssystem.
- Zusätzlicher Schutz durch integrierten Not-Akku, der den Fensterputzroboter auch im Falle eines Stromausfalls sicher an der Fensterscheibe hält.
Smarte Fernbedienung für einfache Steuerung und Kontrolle
- 4 Automatik-Modi für die effiziente Bearbeitung jeder Reinigungsaufgabe: Schnellreinigung, Intensivreinigung, Punktreinigung und Polieren.
- Manuelle Steuerung ebenfalls möglich.
Intuitive Bedienfläche
- An-/Ausschalter für einfache Handhabung.
- Feedback und Fehlermeldungen über leicht verständliche LED-Anzeige.
- Immer gut informiert: Wichtige Hinweise oder der aktuelle Status werden per Sprachausgabe gemeldet.
Mikrofaser-Wischtuch
- Die weichen Mikrofasern des Tuchs nehmen den gelösten Schmutz optimal auf.
- Waschbar in der Waschmaschine bei bis zu 40 °C.
- Durch die Klettbefestigung lässt sich das Wischtuch ganz einfach und schnell austauschen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Volumen Reinigungsmitteltank (ml)
|150
|Reinigungsleistung (m²/min)
|0,4
|Saugleistung (Pa)
|3000
|Saugleistung maximal (Pa)
|5000
|Kabellänge (m)
|5
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 77
|Schalldruckpegel (dB(A))
|62
|Fenstergröße (B x H) (cm)
|40 x 40
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|264 x 256 x 72
Lieferumfang
- Fernbedienung
- Einfüllflasche
- Wischtuch: 6 Stück
- Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 125 ml
Ausstattung
- Schnellreinigungsmodus
- Intensivreinigungsmodus
- Spot-Reinigungsmodus
- Poliermodus
- Manueller Reinigungsmodus
- Erkennung rahmenloser Glasflächen
- Sprachausgabe
- Komfortabler Tragegriff
- Klettbefestigung für Wischtuch
- Sicherungsseil
Videos
Anwendungsgebiete
- Fenster- und Glasflächen
- Große, schwer erreichbare Glasflächen
- Rahmenlose Glasflächen
- Spiegel
- Glatte Oberflächen