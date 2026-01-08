Akku-Fensterreiniger WV 1 Plus D500
Mit dem Akku-Fenstersauger WV 1 Plus D500 und der Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug reinigen Sie Ihre Fenster mühelos, streifenfrei und 3x schneller.
Der Akku-Fenstersauger WV 1 Plus D500 von Kärcher sorgt für streifenfrei saubere Fenster und spart zudem viel Zeit und Mühe. Die clevere Kombination aus Sprühflasche und Einwischer gewährleistet eine höchst effektive Reinigung. Anschließend saugt das handliche Gerät das Wasser einfach und zuverlässig von der Scheibe ab – ohne tropfendes Schmutzwasser und ohne Streifen. Im Vergleich zu konventionellen Methoden geht die Reinigung spürbar leichter und 3x schneller von der Hand. Der komfortable Akkubetrieb und die kompakte Bauart garantieren maximale Flexibilität bei der Reinigung sämtlicher glatter Haushaltsoberflächen. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst!
Merkmale und Vorteile
Geringes GewichtLiegt angenehm leicht in der Hand und ermüdet sie nicht.
Kompakt und handlichDas kleine, handliche Gerät macht die Reinigung von glatten Oberflächen jetzt noch komfortabler.
LED-Anzeige im SichtfeldEnergieverwaltung leicht gemacht: Die im Ein-/Ausschalter integrierte LED-Anzeige meldet rechtzeitig, wenn der Akku geladen werden muss.
Anwendungsvielfalt
- Der Fenstersauger kann für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen verwendet werden.
3-mal schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Tropfen- und streifenfreies Ergebnis
- Dank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen ein für alle Mal passé. Für strahlend saubere Fenster.
Absolut hygienisch
- Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt.
Das Original
- Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Fenstersaugers.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|250
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|100
|Akkulaufzeit (min)
|25
|Akkuladezeit (min)
|150
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 70
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|0,5
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|130 x 250 x 275
Lieferumfang
- Ladegerät: WV & KV Ladegerät (1 Stück)
- Sprühflasche Standard mit Mikrofaser-Wischbezug
- Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 500 ml
Ausstattung
- Absaugdüse
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Glastische
- Wandfliesen
Zubehör
Reinigungsmittel
