Bohrstaubfänger
Der Bohrstaubfänger ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt.
Statt umständlichen und vor allem nachträglichen Kehrens oder Saugens entfernen Sie Bohrstaub einfach dort, wo er entsteht, nämlich direkt am Bohrloch. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie die Bohrmaschine an der Wand oder an der Decke ansetzen oder ob der Untergrund aus Fliesen, Tapeten, Putz, Stein, Beton oder Holz besteht: Dank des 2-Kammer-Systems und der Moosgummidichtung hält das Zubehör für die Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger WD 1-7 und -Waschsauger SE 4-6 auf jedem gängigen Untergrund. Dabei sind Sie nicht auf die Hilfe durch eine 2. Person angewiesen, sondern können mühelos alleine bohren und dabei den Bohrstaub sauber absaugen. Unser Bohrstaubfänger ist für alle gängigen Bohrmaschinen mit Bohrergrößen bis zu 15 Millimeter geeignet.
Merkmale und Vorteile
Für staub- und rückstandfreies Bohren
Bohrstaubfänger hält zuverlässig auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen
Überkopfbohren problemlos möglich
Bohren und Absaugen ohne Hilfe einer 2. Person problemlos möglich
Einfache Handhabung - Saugschlauch anschließen, Sauger anschalten, Zubehör an der gewünschten Stelle platzieren und bohren
Durch Drücken des gelben Schalters kann die Position des Bohrstaubfängers mühelos geändert werden, ohne dass der Sauger ausgeschaltet werden muss
Für Bohrmaschinen mit einer Bohrergröße bis 15 Millimeter
Geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger
Geeignet für alle Kärcher Waschsauger der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|207 x 106 x 117
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Fliesen
- Tapeten
- Putz
- Holz
- Stein
- Beton