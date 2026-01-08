Statt umständlichen und vor allem nachträglichen Kehrens oder Saugens entfernen Sie Bohrstaub einfach dort, wo er entsteht, nämlich direkt am Bohrloch. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie die Bohrmaschine an der Wand oder an der Decke ansetzen oder ob der Untergrund aus Fliesen, Tapeten, Putz, Stein, Beton oder Holz besteht: Dank des 2-Kammer-Systems und der Moosgummidichtung hält das Zubehör für die Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger WD 1-7 und -Waschsauger SE 4-6 auf jedem gängigen Untergrund. Dabei sind Sie nicht auf die Hilfe durch eine 2. Person angewiesen, sondern können mühelos alleine bohren und dabei den Bohrstaub sauber absaugen. Unser Bohrstaubfänger ist für alle gängigen Bohrmaschinen mit Bohrergrößen bis zu 15 Millimeter geeignet.