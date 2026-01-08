Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery Set
Unabhängig und vielseitig: der kompakte, kabellose Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery Set der 18 V Battery Power Akku-Plattform inkl. Zubehören für die Autoinnenreinigung.
Unabhängig vom Stromanschluss saugen und trotzdem nicht auf die volle Funktionalität eines Nass-/Trockensaugers verzichten? Kein Problem für den akkubetriebenen Einstiegs-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery Set im kompakten, tragbaren Design. Der im Set enthaltene Akku leistet eine Laufzeit von 10 Minuten und zeigt den Akkustatus dank Real Time Technology jederzeit auf dem integrierten LCD-Display an. Ein robuster und stoßfester Kunststoffbehälter bietet 7 Liter Fassungsvermögen. Dank Patronenfilter geht das Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz ohne Filterwechsel bequem von der Hand. Ein strömungsoptimierter Saugschlauch sowie besonders für die Autoinnenreinigung geeignete Zubehöre wie Fugendüse und Polsterdüse sorgen dafür, dass der Schmutz restlos entfernt wird. Zubehöre lassen sich bei Arbeitsunterbrechungen oder zur Verstauung bequem aufräumen. Weitere Ausstattungsmerkmale: Blasfunktion, „Pull & Push“-Verschluss-System, ergonomischer Tragegriff und die praktische Zubehör- und Saugschlauchaufbewahrung mit Gummiband. Dank der Kompatibilität mit der 18 V Battery Power Akku-Plattform kann der Akku auch in anderen Geräten dieser Plattform verwendet werden.
Merkmale und Vorteile
18 V Kärcher Battery Power-WechselakkuErmöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Kompaktes, tragbares DesignIndividuell und flexibel einsetzbar. Bequemer Transport.
Spezieller PatronenfilterFür Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Spezielle Zubehöre für die Autoinnenreinigung
- Ideal für die Autoinnenreinigung.
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.
Praktische Schlauchaufbewahrung
- Einfaches Befestigen von Saugschlauch für Transport und Aufbewahrung durch Gummiband.
Praktische Zubehöraufbewahrung
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung von Zubehören.
„Pull & Push“-Verschluss-System
- Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Ergonomisch geformter Tragegriff
- Ermöglicht komfortablen Transport des Geräts.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|250
|Saugleistung (W)
|60
|Vakuum (mbar)
|max. 85
|Luftmenge (l/s)
|max. 22
|Behältergröße (l)
|7
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Gelb
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 10 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|300
|Ladestrom (A)
|0,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|64
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|386 x 279 x 312
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
- Länge Saugschlauch: 1.2 m
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Fugendüse
- Polsterdüse
- Patronenfilter: 1 Stück, Zellulose
Ausstattung
- Intelligentes Display: Im Akku integriert
- Blasfunktion
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuginnenraum
- Wohnmobile
- Flächen rund um Haus und Garten
- Gartenhaus
- Flüssigkeiten
- Werkstatt
- Hobbyraum
