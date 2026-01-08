Waschsauger SE 5
Der Waschsauger SE 5 reinigt Textiloberflächen wie Teppiche oder Polster komfortabel und fasertief gründlich für hygienische Sauberkeit. Ideal für Familien, Allergiker und Tierhaushalte.
Fasertiefe Reinigung trifft auf ergonomischen Komfort und Multifunktionalität: Der Waschsauger SE 5 im attraktiven Schlittendesign sorgt für hygienische Sauberkeit auf vielen textilen Oberflächen wie Teppichböden, Polstern und Polstermöbeln, Vorlegern, Treppen mit Textilbelägen, Matratzen, Wandbehängen sowie Autositzen. Die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie bietet dabei beste Reinigungsergebnisse: Frisches Leitungswasser und der Kärcher Teppichreiniger RM 519 werden mit Druck tief in die textilen Flächen eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt – ideal geeignet für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren. Der SE 5 ist ein multifunktionales 3-in-1-Produkt, das mit seinem umfangreichen Zubehör auch als vollwertiger Nass-/Trockensauger eingesetzt werden kann. Weitere Ausstattungsmerkmale: 2-Tank-System mit herausnehmbarem Frisch- und Schmutzwassertank, ergonomischer Tragegriff für einfachen Transport und eine praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät. Nach der Anwendung lässt sich das Gerät einfach reinigen für eine lange Produktlebensdauer.
Merkmale und Vorteile
Bewährte Kärcher Technologie für optimale ReinigungsergebnisseFasertiefe Reinigung von textilen Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung durch effiziente Sprühextraktions-Technologie. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen.
Komfortables 2-Tank-SystemZwei separate Tanks für Frisch- und Schmutzwasser mit Tragegriff. Komfortables Entnehmen und Entleeren des Schmutzwassertanks ohne Schmutzkontakt.
Hochflexibler 2-in-1-SchlauchIntegrierter Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens. Langer, hochflexibler Saugschlauch für eine bequeme Reinigung. Handgriff mit Arretierfunktion für dauerhaftes Sprühen beim Reinigen großer textiler Oberflächen.
Multifunktionales 3-in-1-Produkt
- Vielseitig einsetzbar zum Sprühextrahieren auf textilen Oberflächen sowie zum Nass- und Trockensaugen auf Teppich- und Hartböden mit dem passenden Zubehör.
Ergonomisches Zubehör zum Sprühextrahieren, Nass- und Trockensaugen
- Einfaches Fixieren und Lösen von Zubehör mit einem Klick.
- Komfortable Anwendung der ergonomischen Waschbodendüse auf großen Teppichflächen.
- Vielseitig verwendbar mit umfangreichem Zubehör zum Nass- und Trockensaugen wie der umschaltbaren Trockensaugbodendüse und kompatibel zu einer großen Zubehörauswahl für Nass-/Trockensauger.
Praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör
- Das Zubehör und der Sprühsaugschlauch können sauber am Gerät verstaut werden. So ist alles ordentlich aufgeräumt und am Einsatzort immer dabei.
Bequemes Reinigen mit dem Flachfaltenfilter
- Nonstop-Nass- und Trockensaugen, keine Arbeitsunterbrechung durch einen Filterwechsel.
- Gründliches Staubsaugen mit guter Staubaufnahme.
- Separate Filterklappe für komfortable und schnelle Filterentnahme ohne Schmutzkontakt.
Attraktives Design mit großen Tastern und handlichen Drehverschlüssen
- Für ein einfaches Handling.
Ergonomisch geformter Tragegriff
- Ermöglicht einen komfortablen Transport des Waschsaugers.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1000
|Arbeitsbreite (mm)
|227
|Behälterinhalt Frischwasser (l)
|4
|Behälterinhalt Schmutzwasser (l)
|4
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Anschlusskabel (m)
|6
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|7,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|424 x 320 x 466
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Sprühsaugrohre: 2 Stück, 0.5 m, Kunststoff
- Waschbodendüse mit Hartbodenaufsatz: 227 mm
- Fugendüse
- Trockensaugbodendüse: Umschaltbar
- Polsterdüse
- Flachfaltenfilter: Standard
- Reinigungsmittel: Teppich- und Polsterreiniger RM 519, 100 ml
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück
- 2-in-1-Komfort-System: integrierter Sprüh-Ex-Schlauch
Ausstattung
- Praktische Schlauch- und Zubehöraufnahme
Anwendungsgebiete
- Teppiche
- Polstermöbel
- Teppichböden
- Autositze
- Heimtextilien, z. B. Vorhänge oder Kissenbezüge
- Matratzen
