Nass-/Trockensauger WD 7 Control P S 30/6/35/T
Der WD 7 Control P S 30/6/35/T mit 2-in-1 Remote Control ist ideal zum Arbeiten mit (Akku-)Elektrowerkzeugen. Mit Kärcher FILT!elligence™ - das intelligente Filterkontrollsystem.
Innovativ, komfortabel, leistungsstark – der WD 7 Control P S 30/6/35/T mit Kärcher FILT!elligence™ - das intelligente Filterkontrollsystem. Aufleuchtende LEDs informieren Sie, sobald eine Reinigung oder ein Wechsel von sowohl Filterbeutel als auch Filter erforderlich ist. Und dank der patentierten Filterentnahmetechnik lässt sich der Flachfaltenfilter absolut sauber und hygienisch ohne Schmutzkontakt wechseln. Die innovative 2-in-1 Remote Control ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Geräts per Bluetoothfernbedienung. Das Besondere: Bei der Arbeit mit Akku-Elektrowerkzeugen aktiviert sich der Sauger dank automatischer Vibrationserkennung von selbst. Aber auch für kabelgebundene Power Tools ist der WD 7 Control dank integrierter Gerätesteckdose der perfekte Partner. Dazu lässt sich mit der Power Control-Funktion die Saugregulierung stufenlos einstellen. Mit einem großzügigen 30-Liter-Edelstahlbehälter, 6 Meter Kabel und einem extra langen 3,5-Meter-Saugschlauch bietet der WD 7 Control P S maximale Kapazität und Reichweite.
Merkmale und Vorteile
FILT!elligence™ - das intelligente FilterkontrollsystemLEDs informieren, sobald eine Reinigung oder ein Wechsel von sowohl Filterbeutel als auch Filter erforderlich ist für eine optimale Saugleistung und längere Lebensdauer des Gerätes.
2-in-1 Remote Control1. Funktion: Ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Nass-/Trockensaugers mittels Bluetoothverbindung durch das Drücken der Fernbedienung direkt am Saugschlauch.
2-in-1 Remote Control: automatische Vibrationserkennung2. Funktion: Im Automatik-Modus wird mittels Vibrationserkennung der Nass-/Trockensauger automatisch an- und ausgeschaltet, sobald das Akku-Elektrowerkzeug an- oder ausgeschaltet wird. Im Automatik-Modus saugt der Nass-/Trockensauger nach Abschalten des Akku-Power-Tools noch für ein paar Sekunden nach, um alle Staub- und Schmutzreste aufzunehmen. Für staubfreies Arbeiten!
Extra Steckdose für die Arbeit mit Kabel-Elektrowerkzeugen
- Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt.
- Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet.
Power Control
- Die Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.) und wird so allen Anforderungen gerecht.
Filterreinigung und patentierte Filterentnahmetechnik
- Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter.
- Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt.
Ablassschraube
- Zeit- und kraftsparende Entleerung großer Wassermengen.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet.
- Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände.
Lenkrollenbremse
- Sicherer Stand des Nass-/Trockensaugers bei Neigungen bis zu 10°.
Nachhaltigkeitsmerkmale
- Design mit 30 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
- Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1400
|Nennleistungsaufnahme integrierte Steckdose (W)
|min. 100 - max. 2100
|Saugleistung (W)
|315
|Vakuum (mbar)
|max. 290
|Luftmenge (l/s)
|max. 80
|Behältergröße (l)
|30
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Edelstahl Gerätebumper Schwarz
|Anschlusskabel (m)
|6
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|13,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 3.5 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Nass-/Trockensaugdüse: Umschaltbar
- Fugendüse
- Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- 2-in-1 Remote Control
- Kärcher FILT!elligence™
- Filterreinigungsfunktion
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Leistungsregulierung
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Komfortabler 3-in-1-Tragegriff
- Kabelhaken
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Ablassschraube
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
- Lenkrollen mit Bremse: 1 Stück
Anwendungsgebiete
- Werkstatt
- Renovierung
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Terrasse
- Flüssigkeiten
- Keller
- Hobbyraum
- Eingangsbereich
Zubehör
