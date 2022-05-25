Nass-/Trockensauger WD 5 Control P 25/5/22
Der WD 5 Control P 25/5/22 mit 25-l-Behälter, Gerätesteckdose und 2-in-1 Remote Control ist ideal zum Arbeiten mit (Akku-)Elektrowerkzeugen. Mit Filterreinigungsfunktion und Power Control.
Erleben Sie mühelose Sauberkeit mit dem WD 5 Control P 25/5/22, der dank seiner hohen Saugkraft und Energieeffizienz mühelos trockenen, nassen, feinen und groben Schmutz entfernt und für makellose Ergebnisse sorgt. Maximale Freiheit erleben Sie mit der innovativen 2-in-1 Remote Control: Sie startet und stoppt den Nass-/Trockensauger bequem per Bluetoothfernbedienung oder lässt ihn dank Vibrationserkennung automatisch beim Einsatz von Akku-Elektrowerkzeugen starten. Die patentierte Filterentnahmetechnik ermöglicht einen Wechsel des Flachfaltenfilters ohne Schmutzkontakt, während die Abreinigungsfunktion die volle Saugleistung blitzschnell wiederherstellt. Die integrierte Gerätesteckdose macht den WD 5 Control P auch zum idealen Partner für kabelgebundene Elektrowerkzeuge. Passen Sie die Saugleistung stufenlos mit der Power Control-Funktion an und nutzen Sie die praktische Blasfunktion für filigrane Arbeiten. Der Sauger besitzt einen robusten 25-Liter-Behälter, 5 Meter Kabel, 2,2 Meter Saugschlauch und eine sichere Lenkrollenbremse. Dazu kommt die clevere Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung direkt am Gerätekopf.
Merkmale und Vorteile
2-in-1 Remote Control1. Funktion: Ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Nass-/Trockensaugers mittels Bluetoothverbindung durch das Drücken der Fernbedienung direkt am Saugschlauch.
2-in-1 Remote Control: automatische Vibrationserkennung2. Funktion: Im Automatik-Modus wird mittels Vibrationserkennung der Nass-/Trockensauger automatisch an- und ausgeschaltet, sobald das Akku-Elektrowerkzeug an- oder ausgeschaltet wird. Im Automatik-Modus saugt der Nass-/Trockensauger nach Abschalten des Akku-Power-Tools noch für ein paar Sekunden nach, um alle Staub- und Schmutzreste aufzunehmen. Für staubfreies Arbeiten!
Extra Steckdose für die Arbeit mit Kabel-ElektrowerkzeugenSchmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet.
Power Control
- Die Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.) und wird so allen Anforderungen gerecht.
Filterreinigung und patentierte Filterentnahmetechnik
- Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter.
- Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet.
- Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände.
Lenkrollenbremse
- Sicherer Stand des Nass-/Trockensaugers bei Neigungen bis zu 10°.
Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
- Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierungsmöglichkeit, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
- Filter Control-System für anhaltend hohe Saugleistung
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Nachhaltigkeitsmerkmale
- Design mit 20 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
- Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1200
|Nennleistungsaufnahme integrierte Steckdose (W)
|min. 100 - max. 2100
|Saugleistung (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|max. 260
|Luftmenge (l/s)
|max. 70
|Behältergröße (l)
|25
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Farbe Komponente
|Behälter Gelb Gerätekopf Gelb Gerätebumper Gelb
|Anschlusskabel (m)
|5
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|12,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Umschaltbar
- Fugendüse
- Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- 2-in-1 Remote Control
- Filterreinigungsfunktion
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Leistungsregulierung
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Komfortabler 3-in-1-Tragegriff
- Kabelhaken
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
- Lenkrollen mit Bremse: 1 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- Werkstatt
- Renovierung
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Terrasse
- Flüssigkeiten
- Keller
- Hobbyraum
- Eingangsbereich
Zubehör
WD 5 Control P 25/5/22 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.