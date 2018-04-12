Nass-/Trockensauger WD 2 Plus V-12/4/18/C
Ausgestattet mit Blasfunktion und einteiligem Patronenfilter: Der Nass-/Trockensauger WD 2 Plus V-12/4/18/C hat einen 12-l-Kunststoffbehälter, ein 4-m-Kabel und einen 1,8-m-Saugschlauch.
Der WD 2 Plus V-12/4/18/C besticht durch seine kompakte Bauweise und ist super saugstark und energieeffizient – und das bei einer Nennleistungsaufnahme von nur 1000 W. Das Gerät erzielt Top-Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem und grobem Schmutz. Der Nass-/Trockensauger hat einen robusten und stoßfesten 12-Liter-Kunststoffbehälter, ein 4-m-Kabel sowie einen 1,8 m langen Saugschlauch mit geradem Handgriff, Clips-Bodendüse und Vliesfilterbeutel. Der einteilige Patronenfilter ermöglicht das Saugen von trockenem und nassem Schmutz ganz ohne Filterwechsel und lässt sich durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Filterkorb montieren. Der Sauger hat zudem eine praktische Blasfunktion, die unter anderem an Stellen eingesetzt werden kann, wo Saugen nur schwer möglich ist. Die Ablagefläche auf dem Gerätekopf dient der sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen. Rohre und Bodendüsen lassen sich ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition zwischenparken. Zudem punktet das Gerät mit seiner platzsparenden Verstauung, einer leichten Zubehöraufbewahrung, dem „Pull & Push“-Verschlusssystem und einem ergonomisch geformten Tragegriff für einen komfortablen Transport.
Merkmale und Vorteile
PatronenfilterFür Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel. Einfacher Filtereinbau u. -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches Verschlussteil.
Praktische ZubehöraufbewahrungPlatzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Kompakte Geräteverstauung.
Praktische BlasfunktionÜberall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Ablagefläche
- Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben oder Nägel.
Praktische Parkposition
- Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf
- Bei Unterbrechungen schnelles Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf.
Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
- Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Ergonomisch geformter Tragegriff
- Ermöglicht komfortablen Transport des Gerätes.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1000
|Saugleistung (W)
|220
|Vakuum (mbar)
|max. 220
|Luftmenge (l/s)
|max. 43
|Behältergröße (l)
|12
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Gelb Gerätebumper Gelb
|Anschlusskabel (m)
|4
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|74
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 378
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.8 m
- Typ Saugschlauch: Mit geradem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Clips
- Fugendüse
- Patronenfilter: Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Klappbarer Tragegriff
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Keller
- Flüssigkeiten
- Eingangsbereich
- Hobbyraum
