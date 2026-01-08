Nass-/Trockensauger WD 1 Classic
Der kompakte WD 1 Classic punktet mit einem 12-l-Kunststoffbehälter, Blasfunktion, 3 m Kabel, Vliesfilterbeutel und 4 Lenkrollen für mehr Komfort und saugstarke, effiziente Leistung.
Der WD 1 Classic mit schwarzem Gerätekopf besticht durch seine kompakte Bauweise und ist saugstark und energieeffizient – bei einer Nennleistungsaufnahme von nur 850 Watt. Das Gerät erzielt damit Top-Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem und grobem Schmutz. Der Nass-/Trockensauger hat einen robusten 12-Liter-Kunststoffbehälter, ein 3-Meter-Kabel sowie einen 1,8 Meter langen Saugschlauch mit geradem Handgriff, eine Clips-Bodendüse, einen Schaumstofffilter und einen Vliesfilterbeutel. Der Sauger hat zudem eine praktische Blasfunktion, die unter anderem an Stellen eingesetzt werden kann, wo Saugen nur schwer möglich ist. Die Ablagefläche auf dem Gerätekopf dient der sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie Schrauben und Nägel. Zudem punktet das Gerät mit seiner platzsparenden Verstauung, dem „Pull & Push“-Verschlusssystem und einem ergonomisch geformten Tragegriff für einen komfortablen Transport.
Merkmale und Vorteile
Kompakte BauweiseFlexibel und vielseitig einsetzbar. Platzsparende Geräteverstauung.
Praktische BlasfunktionÜberall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.
Vliesfilterbeutel3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest. Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Ablagefläche
- Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben oder Nägel.
Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf
- Bei Arbeitsunterbrechungen schnelles Parken des Handgriffs auf dem Gerätekopf.
Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
- Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Ergonomisch geformter Tragegriff
- Ermöglicht komfortablen Transport des Gerätes.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|850
|Vakuum (mbar)
|max. 220
|Luftmenge (l/s)
|max. 42
|Behältergröße (l)
|12
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Schwarz
|Anschlusskabel (m)
|3
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|74
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 378
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.8 m
- Typ Saugschlauch: Mit geradem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Clips
- Fugendüse
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
- Schaumstofffilter: 1 Stück
Ausstattung
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Klappbarer Tragegriff
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Keller
- Flüssigkeiten
- Eingangsbereich
- Hobbyraum
