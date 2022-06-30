Nass-/Trockensauger WD 6 P S V-30/6/22/T
Der WD 6 P S V-30/6/22/T ist ultra saugstark und energieeffizient. Mit 30-l-Edelstahlbehälter, Flachfaltenfilter, der auf Knopfdruck gereinigt wird, Blasfunktion und integrierter Steckdose.
Ultra saugstark und energieeffizient bei nur 1300 Watt Nennleistungsaufnahme: Der Nass-/Trockensauger WD 6 P S V-30/6/22/T besitzt einen 30-Liter-Edelstahlbehälter, ein 6 m langes Kabel und einen 2,2 m langen Saugschlauch. Mit der Ablassschraube werden aufgesaugte Flüssigkeiten komfortabel abgelassen. Über die integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik können Elektrowerkzeuge wie Sägen oder Schleifgeräte angeschlossen werden. Der entstehende Schmutz wird direkt abgesaugt. Mit dem Drehschalter lässt sich die Saugleistung bedarfsgerecht regulieren. Die Entnahme des Flachfaltenfilters erfolgt ganz ohne Schmutzkontakt durch das Herausklappen der Filterkassette. Zudem lässt sich der Filter durch Betätigung der Abreinigungstaste effizient reinigen und so die Saugleistung einfach wiederherstellen. Bei der Reinigung filigraner Gegenstände kommt die Blasfunktion zum Einsatz. Der abnehmbare Handgriff mit elektrostatischem Schutz erlaubt eine Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch, das ist vor allem beim Saugen von Feinstaub nützlich. Weitere Pluspunkte sind die platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf auf beiden Seiten und die Parkposition der Bodendüse.
Merkmale und Vorteile
Steckdose mit Ein‑/Ausschaltautomatik für die Arbeit mit ElektrowerkzeugenSchmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet.
Herausragende FilterreinigungStarke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter. Die Saugleistung ist schnell wiederhergestellt.
Patentierte FilterentnahmetechnikSekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf.
- Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Ablassschraube
- Zeit- und kraftsparende Entleerung großer Wassermengen.
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs.
- Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken.
Praktische Parkposition
- Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
Abnehmbarer Handgriff
- Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken.
- Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.
- Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1300
|Nennleistungsaufnahme integrierte Steckdose (W)
|min. 100 - max. 2100
|Saugleistung (W)
|300
|Vakuum (mbar)
|max. 280
|Luftmenge (l/s)
|max. 75
|Behältergröße (l)
|30
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Edelstahl Gerätebumper Gelb
|Anschlusskabel (m)
|6
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|9,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|13
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 693
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Nass-/Trockensaugdüse: Umschaltbar
- Fugendüse
- Flexibler Saugschlauch: 1 m, 35 mm
- Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Filterreinigungsfunktion
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Leistungsregulierung
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Komfortabler 3-in-1-Tragegriff
- Kabelhaken
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Ablassschraube
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 5 Stück
Anwendungsgebiete
- Werkstatt
- Renovierung
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Terrasse
- Flüssigkeiten
- Keller
- Hobbyraum
- Eingangsbereich
Zubehör
WD 6 P S V-30/6/22/T Ersatzteile
