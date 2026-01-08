Waschsauger SE 4 Go!Further
Der SE 4 Go!Further ist eine limitierte schwarze Waschsauger Edition mit 25 % recyceltem Kunststoff¹⁾ und exklusiver Zubehörausstattung, wie beispielsweise der Polsterdüse für Tierhaare.
Der Waschsauger, der einen Schritt weiter geht – der limitiert verfügbare schwarze SE 4 Go!Further aus 25 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ mit exklusivem Zubehör bietet beste Reinigungsergebnisse und hohen Komfort. Der Waschsauger SE 4 im attraktiven Schlittendesign sorgt für fasertiefe, hygienische Sauberkeit auf vielen textilen Oberflächen. Die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie bietet beste Reinigungsergebnisse: Frisches Leitungswasser und der Kärcher Teppichreiniger RM 519 werden mit Druck tief in die textilen Flächen eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt – ideal geeignet für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren. Als multifunktionales 3-in-1-Produkt kann das Gerät auch als vollwertiger Nass-/Trockensauger eingesetzt werden. Der große, lichtdurchlässige 4-Liter-Frischwassertank ist stoßfest und abnehmbar, wodurch das Befüllen und Entleeren erleichtert wird. Der 3-in-1-Bügelgriff ermöglicht ein komfortables Tragen, Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters. Das mitgelieferte Zubehör kann ordentlich am Gerät verstaut werden. Nach der Anwendung lässt sich das Gerät einfach reinigen für eine lange Produktlebensdauer.
Merkmale und Vorteile
Bewährte Kärcher Technologie für optimale ReinigungsergebnisseFasertiefe Reinigung von textilen Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung mit effizienter Sprühextraktions-Reinigungsmethode. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen.
Abnehmbarer FrischwassertankEinfaches Befüllen und Entleeren des Frischwassertanks, ohne den Waschsauger öffnen zu müssen. Stoßfester und lichtdurchlässiger Behälter für eine lange Lebensdauer. Einfaches Einsetzen des Frischwassertanks im Gerät.
NachhaltigkeitsmerkmaleDesign mit 25 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Reinigungsmittelflasche mit 100 % recyceltem Kunststoff²⁾. Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier.
Hochflexibler 2-in-1-Schlauch
- Integrierter Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens.
- Langer, hochflexibler Saugschlauch für eine bequeme Reinigung.
- Handgriff mit Arretierfunktion für dauerhaftes Sprühen beim Reinigen großer textiler Oberflächen.
Multifunktionales 3-in-1-Produkt
- Vielseitig einsetzbar zum Sprühextrahieren auf textilen Oberflächen sowie zum Nass- und Trockensaugen auf Teppich- und Hartböden mit dem passenden Zubehör.
Komfortabler 3-in-1-Bügelgriff
- Ermöglicht ein komfortables Tragen sowie Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters.
Ergonomisches Zubehör zum Sprühextrahieren, Nass- und Trockensaugen
- Einfaches Fixieren und Lösen von Zubehör mit einem Klick.
- Komfortable Anwendung der ergonomischen Waschbodendüse für große Teppichflächen.
- Vielseitig verwendbar mit umfangreichem Zubehör zum Nass-/Trockensaugen wie der Clips-Bodendüse mit Hartboden- und Teppicheinsatz und kompatibel zu einer großen Zubehörauswahl für Nass-/Trockensauger.
Praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör
- Das Zubehör und der Sprühsaugschlauch können sauber am Gerätegehäuse und auf der kleinen Ablagefläche verstaut werden. So ist alles ordentlich aufgeräumt und am Einsatzort immer dabei.
- Praktische Zwischenablage während des Reinigens auf dem Gerät für Schwämme, Lappen und andere Kleinteile.
- Praktischer Kabelhaken zum einfachen Verstauen des Anschlusskabels.
Robustes Gerätegehäuse und stoßfester Frischwassertank
- Für eine lange Lebensdauer.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1000
|Arbeitsbreite (mm)
|227
|Behälterinhalt Frischwasser (l)
|4
|Behälterinhalt Schmutzwasser (l)
|4
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Anschlusskabel (m)
|6
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|7,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|12,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|430 x 385 x 535
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör. / ²⁾ Reinigungsmittelflasche ohne Deckel und Etikett.
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Sprühsaugrohre: 2 Stück, 0.5 m, Kunststoff
- Waschbodendüse mit Hartbodenaufsatz: 227 mm
- Waschpolsterdüse: 88 mm
- Waschfugendüse
- Nass-/Trockensaugbodendüse: Clips mit Hartboden- und Teppicheinsatz
- Fugendüse
- Polsterdüse
- Tierhaar-Polsterdüse
- Schaumstofffilter
- Reinigungsmittel: Teppich- und Polsterreiniger RM 519, 1 l
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück
- 2-in-1-Komfort-System: integrierter Sprüh-Ex-Schlauch
Ausstattung
- Stoßfester Umlaufschutz
- Komfortabler 3-in-1-Tragegriff
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Ablagefläche für Kleinteile
Anwendungsgebiete
- Teppiche
- Polstermöbel
- Teppichböden
- Autositze
- Heimtextilien, z. B. Vorhänge oder Kissenbezüge
- Matratzen
