Nass-/Trockensauger WD 5 Control S 25/5/22
Der WD 5 Control S 25/5/22 mit 25-l-Behälter kann dank 2-in-1 Remote Control direkt am Saugschlauch bedient werden. Inklusive Filterreinigungsfunktion und praktischer Ablassschraube.
Reinigen leicht gemacht – der saugstarke und energieeffiziente WD 5 Control S 25/5/22 liefert stets beste Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem und grobem Schmutz. Erleben Sie maximale Freiheit mit der innovativen 2-in-1 Remote Control: Starten und stoppen Sie Ihr Gerät bequem per Bluetoothfernbedienung. Das Besondere: Bei der Verwendung Ihrer Akku-Power-Tools schaltet sich der Sauger dank automatischer Vibrationserkennung von selbst ein und aus. Die patentierte Filterentnahmetechnik ermöglicht einen kontaktlosen, hygienischen Wechsel des Flachfaltenfilters. Sollte die Saugleistung nachlassen, stellt die intelligente Filterabreinigung diese blitzschnell wieder her – für unterbrechungsfreies Arbeiten. Mit der Power Control-Funktion passen Sie die Saugkraft stufenlos an jede Aufgabe an und aufgesaugte Flüssigkeiten lassen sich mit der vorhandenen Ablassschraube ganz einfach entleeren. Für empfindliche Oberflächen oder das Entfernen von Staub aus Ecken bietet die zuverlässige Blasfunktion die perfekte Lösung. Der Nass-/Trockensauger hat einen robusten 25-Liter-Edelstahlbehälter, 5 Meter Kabel und einen flexiblen 2,2-Meter-Saugschlauch.
Merkmale und Vorteile
2-in-1 Remote Control1. Funktion: Ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Nass-/Trockensaugers mittels Bluetoothverbindung durch das Drücken der Fernbedienung direkt am Saugschlauch.
2-in-1 Remote Control: automatische Vibrationserkennung2. Funktion: Im Automatik-Modus wird mittels Vibrationserkennung der Nass-/Trockensauger automatisch an- und ausgeschaltet, sobald das Akku-Elektrowerkzeug an- oder ausgeschaltet wird. Im Automatik-Modus saugt der Nass-/Trockensauger nach Abschalten des Akku-Power-Tools noch für ein paar Sekunden nach, um alle Staub- und Schmutzreste aufzunehmen. Für staubfreies Arbeiten!
Power ControlDie Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.) und wird so allen Anforderungen gerecht.
Filterreinigung und patentierte Filterentnahmetechnik
- Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter.
- Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt.
Ablassschraube
- Zeit- und kraftsparende Entleerung großer Wassermengen.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet.
- Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände.
Lenkrollenbremse
- Sicherer Stand des Nass-/Trockensaugers bei Neigungen bis zu 10°.
Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
- Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierungsmöglichkeit, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken.
- Filter Control-System für anhaltend hohe Saugleistung
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Nachhaltigkeitsmerkmale
- Design mit 20 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
- Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1200
|Saugleistung (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|max. 260
|Luftmenge (l/s)
|max. 70
|Behältergröße (l)
|25
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Farbe Komponente
|Behälter Edelstahl Gerätekopf Gelb Gerätebumper Gelb
|Anschlusskabel (m)
|5
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|12,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Umschaltbar
- Fugendüse
- Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- 2-in-1 Remote Control
- Filterreinigungsfunktion
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Leistungsregulierung
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Komfortabler 3-in-1-Tragegriff
- Kabelhaken
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Ablassschraube
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
- Lenkrollen mit Bremse: 1 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- Renovierung
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Werkstatt
- Terrasse
- Flüssigkeiten
- Keller
- Hobbyraum
- Eingangsbereich
Zubehör
WD 5 Control S 25/5/22 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.