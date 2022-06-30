Nass-/Trockensauger WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
Der WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet ist ultra saugstark und energieeffizient. Mit 30-l-Edelstahlbehälter und Zubehör für die Fahrzeuginnenreinigung sowie für die Entfernung von Tierhaaren.
Ultra saugstark und energieeffizient bei nur 1300 Watt Nennleistungsaufnahme: Der Nass-/Trockensauger WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet besitzt einen 30-Liter-Edelstahlbehälter, aus dem Flüssigkeiten komfortabel abgelassen werden können. Über die integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik können Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Mit dem Drehschalter lässt sich die Saugleistung bedarfsgerecht regulieren. Die Entnahme des Flachfaltenfilters erfolgt ganz ohne Schmutzkontakt durch das Herausklappen der Filterkassette. Zudem lässt sich der Filter durch Betätigung der Abreinigungstaste effizient reinigen und so die Saugleistung einfach wiederherstellen. Der abnehmbare Handgriff mit elektrostatischem Schutz erlaubt eine Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch. Für die Fahrzeuginnenreinigung ist unter anderem folgendes Zubehör enthalten: eine Autodüse, eine extra lange Fugendüse, Saugpinsel mit weichen und harten Borsten sowie eine Polsterdüse für die zuverlässige Entfernung von Tierhaaren auf textilen Oberflächen. Weitere Pluspunkte sind die platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf auf beiden Seiten und die Parkposition der Bodendüse.
Merkmale und Vorteile
Spezialdüsen für Reinigung von Autoinnenraum und TierhaarenFür beste Reinigungsergebnisse auf empfindlichen Oberflächen, in engen Zwischenräumen und auf großen Flächen. Zur optimalen Entfernung von feinem sowie hartnäckigem Schmutz.
Steckdose mit Ein‑/Ausschaltautomatik für die Arbeit mit ElektrowerkzeugenSchmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet.
Herausragende FilterreinigungStarke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter. Die Saugleistung ist schnell wiederhergestellt.
Patentierte Filterentnahmetechnik
- Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt.
- Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf.
- Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Ablassschraube
- Zeit- und kraftsparende Entleerung großer Wassermengen.
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs.
- Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken.
Praktische Parkposition
- Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.
- Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1300
|Nennleistungsaufnahme integrierte Steckdose (W)
|min. 100 - max. 2100
|Saugleistung (W)
|300
|Vakuum (mbar)
|max. 280
|Luftmenge (l/s)
|max. 75
|Behältergröße (l)
|30
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Edelstahl Gerätebumper Gelb
|Anschlusskabel (m)
|6
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|9,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|13,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 693
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Nass-/Trockensaugdüse: Umschaltbar
- Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Extra lange Fugendüse (350 mm)
- Tierhaarbürste
- Autodüse
- Saugpinsel mit weichen Borsten
- Saugpinsel mit harten Borsten
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Filterreinigungsfunktion
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Leistungsregulierung
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Komfortabler 3-in-1-Tragegriff
- Kabelhaken
- Parkposition
- Ablassschraube
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 5 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- Kofferraum
- Autositze
- Rückbank
- Fußraum
- Werkstatt
- Terrasse
- Keller
Zubehör
