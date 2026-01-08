Mit dem umfangreichen Zubehörset bestehend aus 1,5 Meter Verlängerungsschlauch, extra langer Fugendüse, Autodüse, Saugpinsel mit harten Borsten, Saugpinsel mit weichen Borsten und Mikrofasertuch für glatte Oberflächen und Fensterflächen wird die Autoinnenreinigung zum Kinderspiel – und das Auto zur restlos sauberen Wohlfühlzone. Ob Fußraum, Fußmatte, Autositze, Armaturenbrett, Mittelkonsole, Fenster oder Kofferraum: Mit diesem Zubehörset ist der gesamte Autoinnenraum im Handumdrehen blitzsauber. Selbst schwer erreichbare Stellen wie Zwischenräume sowie empfindliche Oberflächen können perfekt gereinigt werden. Das Zubehörset ist für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger geeignet.