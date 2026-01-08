Schlauchaufbewahrung
Gut verstaut und trotzdem immer griffbereit! Die Kärcher Schlauchaufbewahrung wie Schlauchboxen, Schlauchwagen, Schlauchträger und Schlauchhalter geben Schläuchen ein sicheres und sauberes Zuhause. Damit sind unnötige Stolperfallen kein Thema mehr. Und lästiges Ziehen und Zerren auch nicht.
IHR GARTEN. IHR MEISTERWERK.
Sie wissen nie, wann die Inspiration sie trifft. Aber mit der Kärcher Schlauchaufbewahrung haben sie die Tools an der Hand, um ihr florales Meisterwerk erblühen zu lassen. In ästhetischem Design, ohne ihrem Garten Eden die Show zu stehlen. Robust und zeitlos, um Epochen zu überdauern. Die Kärcher Schlauchaufbewahrung. Für mehr Kreativität im Garten und weniger Chaos beim Bewässern.
Schlauchboxen
Schlauchbox HBX 5.35 Automatic
Immer bestens verstaut: Die stilvolle Schlauchbox wird platzsparend an der Wand montiert und mit einem Verbindungsschlauch an den Wasserhahn angeschlossen. Dank der Wandhalterung ist die Schlauchbox sogar um mehr als 180° schwenkbar und erreicht somit jeden Winkel des Gartens mühelos. Der Gartenschlauch ist auf seine maximale Länge einfach auszuziehen. Dabei gibt es entsprechende Arretierstufen: Der Schlauch rastet vollautomatisch in kurzen Abständen ein. Durch einen leichten Zug am Schlauchende löst sich die Arretierung, sodass sich der Schlauch automatisch und kontrolliert, ohne Knicke und Knoten einzieht. Die Schlauchbox punktet zudem mit FlexChange, einem innovativen Montagesystem für den einfachen Austausch der Schlauchbox zwischen Wandhalterung und dem optional erhältlichen Erdspieß. Außerdem ist die Wandhalterung abnehmbar und verfügt über Steckplätze für Spritzen und Bewässerungszubehöre. Die Schlauchbox ist zudem UV- wie auch frostsicher und kann deshalb das ganze Jahr an der Hauswand platziert werden.
Erdspieß für HBX Automatic-Schlauchboxen
Der Erdspieß kann überall frei platziert werden. Dabei wird dieser einfach in die Erde eingedreht und sorgt durch den robusten Metallspieß für einen äußerst stabilen Halt. Dank integrierter Wasserwaage im Erdspieß gelingt deshalb sogar eine Montage auf unebenem Gelände. Dank innovativer FlexChange-Technologie kann die Schlauchbox einfach und werkzeuglos auf den Erdspieß gesetzt werden. Durch einen schwenkbaren Radius von 360° ist es zudem möglich, jeden Winkel des Gartens mit dem Schlauch zu erreichen und somit die maximale Bewegungsfreiheit beim Bewässern zu garantieren.
Schlauchbox HBX 2.10 Compact
Die Schlauchbox HBX 2.10 ist die ideale Lösung für die Bewässerung auf Balkonen, Dachterrassen und in Kleingärten oder für den mobilen Einsatz beim Camping. Die Box ist „Ready-to-use“. Alle Zubehöre für die Nutzung im Außenbereich sind enthalten. Der Schlauch wird mit der faltbaren Handkurbel schnell und mühelos aufgewickelt. Das zuverlässige Anti-Tropf-System mit 2 Aqua Stop-Kupplungen sorgt für spritzfreies und komfortables Abkoppeln. Zusammen mit dem intelligenten Verstaukonzept für Zubehöre und Schlauchenden sind Wasserflecken auf Teppichböden oder Parkett damit passé. Mit kompakter Größe lässt sich die Box auf engstem Raum verstauen, in der Wohnung zum Beispiel im Schrank unter der Spüle. Alternativ ist die Montage an Wänden möglich. Die Schlauchbox eignet sich auch als Zulauf für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 2 bis K 4.
Schlauchwagen
Schlauchwagen HT 6 M
Der HT 6 M hat alles, was man sich von einem guten Schlauchwagen wünscht. Er besitzt eine Schlauchtrommel aus Metall, ist super robust und lässt sich trotzdem leicht überall dorthin rollen, wo er gebraucht wird. Extra clever: Mit den Schnellspannern bringen Sie den Handgriff ganz schnell vom kompakten Staumaß auf eine bequeme Höhe zum Ziehen. Der breite Fuß des Schlauchwagens sorgt für eine hohe Standsicherheit und die stabile Schlauchführung sowie die ergonomische Kurbel für ein einfaches und zuverlässiges Aufrollen des Schlauchs. Und als ob das noch nicht gut genug wäre, glänzt der Schlauchwagen mit Komfortfunktionen wie Nachtropfstopp, praktischer Spritzenhalterung und einer faltbaren Handkurbel für platzsparende Aufbewahrung.
Schlauchträger
Schlauchträger HR 4.30 Set
Ob an der Wand oder mitten in ihrer grünen Oase: Der Schlauchträger HR 4.30 Set macht immer eine gute Figur. Zum Gießen kann die Trommel an der Wand befestigt bleiben oder für den mobilen Einsatz einfach heruntergenommen werden. Die dreieckige Form mit tiefem Schwerpunkt macht den Schlauchträger auch mitten im Garten unglaublich standfest und die freilaufende ergonomische Handkurbel das Aufrollen des Schlauchs zum Kinderspiel.
Schlauchhalter
Schlauchhalter Hose Hanger Plus
Der robuste und formschöne Kärcher Schlauchhalter Plus ist zur einfachen Anbringung an Außenwänden bestens geeignet. Die praktische Schlauchhalterung spart Platz und bietet eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen und Brausen. Die Schlauchaufbewahrung eignet sich für alle gängigen Gartenschläuche. Damit steht der Gartenpflege nichts mehr im Wege. Die innovative Kärcher Schlauchaufbewahrung setzt neue Maßstäbe in puncto Funktionalität, Design und Qualität. Ideal für schnelles Aufrollen und Abrollen des Schlauchs – bei minimalem Platzbedarf. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.