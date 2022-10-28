Das Kärcher Versprechen
Bei Kärcher wissen wir, was Sie von Ihrem Hochdruckreiniger erwarten: höchste Qualität, Topleistung und optimalen Support über die gesamte Nutzungsdauer. Bei allem, was wir tun, steht die Erfüllung dieser Anforderungen im Mittelpunkt. Kärcher macht den Unterschied – überzeugen Sie sich davon.
Willkommen im Home of WOW
Seit über 70 Jahren perfektioniert Kärcher die Hochdruckreinigung und bietet seinen Kunden durch stetige Innovationen ein verbessertes Reinigungserlebnis. Entscheiden Sie sich für Reinigungslösungen, die Sie hinsichtlich Leistung, Qualität, Nachhaltigkeit und Vielfalt begeistern werden. Bring back the WOW.
Technologie, die Sie weiterbringt
Kärcher Hochdruckreiniger machen Sie zum Experten für alle Reinigungsaufgaben am Haus, im Garten, auf der Terrasse oder am Auto. Damit Sie Ihre Arbeiten so schnell und effizient wie möglich erledigen können, arbeiten wir kontinuierlich an neuen Lösungen und der Verbesserung unserer Geräte.
Qualität, die man sehen und fühlen kann
Kärcher Hochdruckreiniger haben ihre Wurzeln im professionellen Anwendungsbereich. Davon profitieren private Anwender bis heute, denn hinsichtlich Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Anwendungsfreundlichkeit und Design setzen unsere Geräte den Maßstab. Die sprichwörtliche Kärcher Qualität ist auch der Grund, warum wir aus Vergleichstests immer wieder als Sieger hervorgehen.
Erfahrung, die Vertrauen schafft
1984 brachte Kärcher den ersten tragbaren Hochdruckreiniger HD 555 für Privathaushalte auf den Markt – ein Meilenstein der Reinigungsgeschichte. Mit immer neuen Innovationen sichern wir uns die Position als Marktführer seither nachhaltig und setzen neue Standards für effiziente Hochdruckreinigung.
Eine nachhaltige Art zu handeln
Ökologie und Klimaschutz sind ein wesentlicher Teil unseres Handelns. Seit Jahren setzen wir uns immer neue Ziele, um unser Unternehmen konsequent effizienter und ressourcenschonender zu machen und um unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.
Im Zuge unserer Nachhaltigkeitsziele 2025 haben wir weitreichende Maßnahmen hinsichtlich CO2-neutraler Produktion, Recycling von Kunststoffen und der Reduktion von Kunststoffverpackungsabfall eingeleitet. Auch in der globalen Lieferkette ist Nachhaltigkeit fest verankert. Für dieses Engagement wurden wir mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 ausgezeichnet.
Produkte, die alle Ihre Reinigungsherausforderungen meistern
Ob Sie nur gelegentlich zum Hochdruckreiniger greifen oder jedes Wochenende: Bei uns finden Sie das Gerät, das Sie brauchen – und das passende Zubehör gleich mit. Sie werden schnell feststellen: Für Sie und Ihren Kärcher ist keine Wand ist zu hoch, keine Ecke zu versteckt und kein Schmutz zu hartnäckig!
Das könnte Sie auch interessieren
Onlineshop Sale
Jetzt weitere Schnäppchen und Beststeller sichern! Bestellen Sie Kärcher Geräte im Sale bequem nach Hause. Versandkostenfreie Lieferung ab 70 €.
Gültig nur im Onlineshop solange der Vorrat reicht.
Zur Newsletter-Anmeldung
Bleiben Sie informiert – jetzt unseren Newsletter abonnieren & beim nächsten Einkauf im Kärcher Onlineshop 15 % sparen!