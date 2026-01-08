Seitenbesen für feuchtes Kehrgut S4
Zwei Kehrmaschinen-Seitenbesen mit spezieller Beborstung für feuchtes Kehrgut. Passend für die Kehrmaschinen S 4 bis S 4 Twin.
Die Seitenbesen mit einer Beborstung aus Standardborsten und 3-mal härteren Borsten eignen sich perfekt zum Lösen und Aufkehren von feuchtem Kehrgut. Der Einsatz empfiehlt sich zum Beispiel zum Kehren von regennassem und am Boden anhaftendem Laub. Die Seitenbesen passen zu den Kehrmaschinen S 4 bis S 4 Twin.
Merkmale und Vorteile
Spezielle Beborstung aus einer Mischung von Standardborsten und 3-mal härteren Borsten
- Bessere Abriebkraft zum Lösen und Aufkehren von feuchtem Kehrgut.
- Auch feinkörniges Kehrgut wird zuverlässig aufgenommen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|2
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|250 x 250 x 50
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Wege
- Feuchter Schmutz