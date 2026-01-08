Handkehrmaschine S 4 Twin

Zwei Seitenbesen, 20 l Kehrbehältervolumen und 680 mm Kehrbreite: die Kehrmaschine S 4 Twin für ganzjährige Einsätze auf kleineren und schmaleren Flächen und gründliche Sauberkeit bis zum Rand.

Ob Blütenblätter im Frühling, Sand im Sommer, Laub im Herbst oder Streugut im Winter: Die effektive und ergonomische Kehrmaschine S 4 Twin von Kärcher sorgt ganzjährig in Rekordtempo für glanzvolle Zeiten rund um Haus und Garten. Mit ihrer kräftigen Kehrwalze, ihren 2 Seitenbesen und einer Kehrbreite von insgesamt 680 Millimetern kehrt sie mühelos Flächen von bis zu 2400 m² pro Stunde. Die Maschine befördert das Kehrgut direkt in den 20 Liter fassenden Kehrbehälter. Die langen Borsten der Seitenbesen sorgen für gründliche Sauberkeit bis zum Rand. Der stufenlos höhenverstellbare Schubbügel lässt sich optimal auf die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen. Dank des verwendeten Bajonettverschlusses kann bei der Höhenverstellung auch keine Schraube mehr verloren gehen. Die Kehrmaschine kann bei Bedarf ohne Bücken ganz einfach durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und am Handgriff getragen werden – für eine platzsparende Aufbewahrung. Einzigartig ist die werkzeuglose Seitenbesenanbringung. So ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit. Der Kehrgutbehälter lässt sich leicht entnehmen und kann ohne Schmutzkontakt sicher abgestellt und entleert werden.

Merkmale und Vorteile
Handkehrmaschine S 4 Twin: Praktische Verschlusskappe für Seitenbesen
Werkzeuglose Seitenbesenanbringung für schnellen Aufbau und Einsatz.
Handkehrmaschine S 4 Twin: Komfortable Trittfläche
Kehrmaschine ohne Bücken komplett umklappen – für die platzsparende Aufbewahrung.
Handkehrmaschine S 4 Twin: Höhenverstellung mit Bajonettverschluss
Rückenschonendes Kehren dank individueller Höhenverstellung.
Großer Kehrbehälter
  • Häufiges Leeren des Kehrgutbehälters ist nicht notwendig.
Einfache Entnahme des Kehrgutbehälters
  • Einfache Entleerung des Kehrgutbehälters.
Selbststehender Kehrgutbehälter
  • Kehrgutbehälter ohne Schmutzkontakt entleeren.
Große Kehrbreite
  • Hohe Reinigungsleistung.
Randnahes Kehren
  • Gründliches Kehren von Ecken, Kanten und Fugen.
Praktischer Tragegriff
  • Dank des Tragegriffs kann die Kehrmaschine einfach getragen und verstaut werden.
Spezifikationen

Technische Daten

Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm) 680
Max. Flächenleistung (m²/h) 2400
Gehäuse / Rahmen Kunststoff / Kunststoff
Kehrgutbehälter (l) 20
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 10,2
Gewicht, betriebsbereit (kg) 10,2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 11,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 760 x 668 x 940

Lieferumfang

  • Seitenbesen: 2 Stück

Ausstattung

  • Ergonomischer Schubbügel
  • Stufenlos verstellbarer Schubbügel
  • Aufbewahrungsposition
  • Trittfläche zur platzsparenden Verstauung
  • Werkzeuglose Seitenbesenanbringung
  • Selbststehender Kehrgutbehälter
Videos
Zubehör
S 4 Twin Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.


HOME & GARDEN GERÄTE

Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.


PROFESSIONAL GERÄTE

Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.