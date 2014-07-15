Bei richtiger Anwendung beseitigen Dampfreiniger und -sauger neben behüllten** Viren, wie Corona-, Influenza- oder HI-Viren, zusätzlich bis zu 99,99 %* der unbehüllten Adeno-, Rota- und Noroviren auf kontaminierten Oberflächen.

Im Rahmen eines unabhängigen Labortests wurde die desinfizierende Wirkung der Dampfreiniger/-sauger nachgewiesen und die Geräte sind nach dem vom Robert Koch-Institut definierten Wirkungsbereich als „begrenzt viruzid PLUS“ klassifiziert. Diese Bezeichnung gilt für Produkte, die alle behüllten Viren sowie darüber hinaus die unbehüllten Adeno-, Rota- und Norovirus inaktivieren können. Die Wirksamkeit umfasst damit die Viren, die besonders häufig für Krankheitsausbrüche verantwortlich sind.

Nicht nur in Corona-Zeiten können Dampfreiniger/-sauger so für die notwendige Hygiene in der Lebensmittelindustrie, Hotels, Supermärkten, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Büros oder öffentlichen Einrichtungen sorgen – und das ganz ohne den Einsatz von Chemie.

* Nach EN 16615, PVC-Fläche, Testgerät SG 4/4 und SGV 6/5 (SGV 8/5 durch Analogieschluss), Test-Keim: MVA, Murines Norovirus, Adenovirus (ausgenommen Hepatits-B), unter niedriger organischer Belastung.

** Bei der punktuellen Reinigung, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Corona- oder Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller Bakterien auf glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).