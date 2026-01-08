Industriesauger
Vom mobilen Gerät bis zur schlüsselfertigen Absaug- oder Entstaubungsanlagen Ob mobil oder stationär, für kleine oder große Mengen, flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Sauggut – mit den Kärcher Industriesaugern und Industrieentstaubern meistern Sie selbst härteste Reinigungsaufgaben.
Industriesauger Flüssigkeiten / Späne
Unsere robusten Industriesauger halten auch großen Mengen abrasiver Späne und Schmierstoffe dauerhaft und zuverlässig stand. Dadurch sind unsere Industriesauger Ihre erste Wahl für das Aufsaugen von Spänen und Emulsionen beispielsweise an Fräsmaschinen und modernen Bearbeitungszentren.
Industriesauger Feststoffe / Stäube
Entdecken Sie unser breites Produktportfolio an Industriesaugern mit spezieller Filtertechnik zum Absaugen feiner und grober Feststoffe und Stäube. Diese Industriesauger sind mit hochwertiger Filtertechnik für gesundheitsgefährliche Stoffe ausgerüstet und bieten dank Filterabreinigung besonders lange Standzeiten.
Industriesauger Ex
Mit unseren zertifizierten explosionsgeschützten Industriesaugern für die ATEX-Zone 22 mit den Staubklassen M und H haben Sie immer die optimale Lösung für das Absaugen explosiver Stäube.
Industrieentstauber
Entstauber sind Geräte, die schwebende Partikel wie Staub und feinste Stäube aus der Luft absaugen. Dafür arbeiten Industrieenstauber mit niedrigem Unterdruck bei relativ hohem Luftvolumenstrom. Das Entstauberportfolio beinhaltet Geräte für Einsätze innerhalb und außerhalb einer Atex-Zone 22.