Nachläufer-Scheuersaugmaschinen

Die neue Scheuersaugmaschine B 50 W. Bewährte Qualität trifft neue Technik.

Innovativ, robust und einfach zu bedienen. Die handgeführte Scheuersaugmaschine für kompromisslos saubere Flächen. Wahlweise mit wartungsfreien GEL/AGM- oder Li-Ion-Batterien für den Einsatz in der schnellen und effizienten Grund- und Unterhaltsreinigung. Einfache Handhabung und erweiterbarer Funktions- und Informationsumfang via Smartphone-App.