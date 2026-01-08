Weitere Reinigungslösungen/Einscheibenmaschinen
Ob Einscheiben- und Poliermaschinen zur Hartbodenpflege oder Lösungen für ganz besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, wie auf Stufen oder Rolltreppen: unsere weiteren Reinigungslösungen.
Einscheibenmaschinen
Egal ob Hartflächen oder textile Bodenbeläge: Bei Kärcher finden Sie garantiert die passende Einscheibenmaschine. Wir führen Geräte für alle Spezial- und Allround-Einsätze.
Poliermaschinen
Wenn Schuhsohlen Spuren hinterlassen: Kärcher Polierautomaten bringen Böden schnell wieder zum Glänzen. Dank Batteriebetrieb auch während des Publikumsverkehrs einsetzbar.
Treppen-/Rolltreppenreiniger
Blitzschnell blitzblank: Treppen- und Rolltreppenreiniger von Kärcher erzielen im Handumdrehen glänzende Ergebnisse auf Rolltreppen und Fahrsteigen sowie auf Treppen und Fensterbänken.