KOMPAKTE/HANDGEFÜHRTE SCHEUERSAUGMASCHINEN

K-Mop

Der K-Mop 46 ist der Profi in Sachen professioneller Reinigung. Er überzeugt durch sein hervorragendes Handling und die intuitive Bedienung und setzt damit neue Maßstäbe. Durch seinen mühelosen, fachgerechten Einsatz ist er die optimale Wahl für nahezu jedes Objekt. Ob überstellte Bereiche, Sanitärräume oder etwas größere Flächen – der K-Mop 46 von Kärcher bietet mit seiner Wendigkeit und großen Arbeitsbreite die perfekte Lösung für eine effiziente Reinigung.