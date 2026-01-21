KOMPAKTE/HANDGEFÜHRTE SCHEUERSAUGMASCHINEN

Zur schnellen und flexiblen Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen wie in Restaurants, Shops, Küchen, Hotels und anderen, hochfrequentierten Flächen mit erhöhter Überstellung entwickelt: unsere handgeführten Scheuersaugmaschinen.

BR 45/22 | Supermarkt neu
K-Mop

 

Der K-Mop 46 ist der Profi in Sachen professioneller Reinigung. Er überzeugt durch sein hervorragendes Handling und die intuitive Bedienung und setzt damit neue Maßstäbe. Durch seinen mühelosen, fachgerechten Einsatz ist er die optimale Wahl für nahezu jedes Objekt. Ob überstellte Bereiche, Sanitärräume oder etwas größere Flächen – der K-Mop 46 von Kärcher bietet mit seiner Wendigkeit und großen Arbeitsbreite die perfekte Lösung für eine effiziente Reinigung.

Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine

BR 30/ 1

Die BR 30/1 C Bp ist eine kompakte, akkubetriebene Scheuersaugmaschine, die für Wartungs- und Spot-Reinigung in kleineren Bereichen konzipiert ist. Sie liefert zudem eine überragende Reinigungs- und Trocknungsleistung durch die Mikrofaser-Walzentechnologie und sie eignet sich perfekt für alle Bodentypen, einschließlich Fliesen- und Sicherheitsböden.

