Aufsitz-/Aufsteh-Scheuersaugmaschinen
Die ideale Wahl zur Reinigung großer, wenig überstellter Flächen, wie in Lager- und Produktionshallen, Einkaufszentren, Parkhäusern, oder Flughäfen. Hier finden Sie auch unsere Kehr-/Scheuersaug-Kombinationsmaschinen.
0 Produkte
B 260 R I Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Harte Schale, starker Kern. Die B 260 R I sorgt durch robuste Industriepower und leistungsstarke Absaugperformance für die zuverlässige Reinigung grosser Flächen.
Die Scheuersaugmaschine B 260 R I bietet kompromisslose Sauberkeit, wenn es darauf ankommt. Ihr langlebiger Antrieb macht sie zum unverzichtbaren Begleiter in der industriellen Bodennassreinigung. Doppelte Turbinenkraft, 10 km/h Fahrgeschwindigkeit sowie 2 260-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser sorgen für stärkste Performance.