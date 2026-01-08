Aufsitz-/Aufsteh-Scheuersaugmaschinen

B 260 R I Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Harte Schale, starker Kern. Die B 260 R I sorgt durch robuste Industriepower und leistungsstarke Absaugperformance für die zuverlässige Reinigung grosser Flächen.

Die Scheuersaugmaschine B 260 R I bietet kompromisslose Sauberkeit, wenn es darauf ankommt. Ihr langlebiger Antrieb macht sie zum unverzichtbaren Begleiter in der industriellen Bodennassreinigung. Doppelte Turbinenkraft, 10 km/h Fahrgeschwindigkeit sowie 2 260-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser sorgen für stärkste Performance.