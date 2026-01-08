Akku-Kettensägen

Baumpflege, Kronenschnitt, Brennholz machen, Bäume fällen: Kärcher Kettensägen und Teleskopsägen überzeugen in allen Disziplinen mit hoher Benutzerfreundlichkeit und erstklassiger Kettengeschwindigkeit.

0 Produkte
Application battery chain saw

Features Kettensäge

Mühelose Spannung der Kette per Drehknopf.

Battery Chain saw settings

Automatische Kettenschmierung für einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge.

Automatic chain lubrication

Bürstenloser Motor für verlängerte Lebensdauer.

Akku Kettensäge von Kärcher
Krallenanschlag Kettensäge von Kärcher
Krallenanschlag für sichere Führung und präzise Schnitte.
Akku-Kettensäge von Kärcher
Maximale Sicherheit im Falle eines Rückstoßeffekts durch das unmittelbare Stoppen der Kette.
Akku-Kettensäge von Kärcher
Der Ölfüllstand ist jederzeit über das transparente Sichtfenster einsehbar.

Highlights Kettensäge

Für die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery sind dank ihrer hervorragenden Geschwindigkeit und optimalen Schnittbreite selbst dicke Baumstämme kein Problem. Das werkzeuglose Kettenspannsystem sowie die automatische Kettenschmierung machen die Bedienung extrem einfach – ob für Profis oder Anfänger. Durch die Kettensägenbremse und das 2-Schalter-System ist die Sicherheit während des Einsatzes immer gewährleistet.
 

icon_arrow

Features Teleskopsäge

Einfache Verstellung der Kettenspannung mit Inbusschlüssel.

Kettenspannung verstellen bei Akku-Teleskopsäge von Kärcher

Geringer Verschleiß und Wartungsaufwand durch automatische Kettenschmierung.

Kettenschmierung bei Akku-Teleskopsäge von Kärcher

Mit dem leichten Fiberglas-Verlängerungseinsatz können Äste bis zu einer Höhe von 4 Metern problemlos gesägt werden.

Akku-Teleskopsäge von Kärcher
Aufbewahrung der Kärcher Akku-Teleskopsäge
Die Teleskopsäge kann in 3 Teile zerlegt und platzsparend gelagert werden.
Optimale Gewichtsverteilung der Kärcher Akku-Teleskopsäge
Optimale Gewichtsverteilung für ermüdungsfreies Arbeiten dank eines praktischen Schultergurts.
Bequemes Arbeiten mit der Kärcher Akku-Teleskopsäge
Optimierter 30°-Schwertwinkel für bequemes Arbeiten vom Boden aus.

Highlights Teleskopsäge

Wo Kettensägen Höhenangst bekommen, trumpft die Akku-Teleskopsäge von Kärcher voll auf. Mit ihr lassen sich bis zu 4 Meter hohe und schwer durchtrennbare dicke Äste einfach und sicher sägen.

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

CNS 18-30 Battery

Einfach in der Handhabung, vielfältig in der Anwendung und perfekt für die Baumpflege: die leichte Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery mit werkzeuglosem Kettenspannsystem.

Spannung: 18 V
Führungsschiene: 30 cm
Kettengeschwindigkeit: 10 m/s
Öltank Kapazität: 200 ml
Leistung je Akkuladung*: 70 Schnitte (10 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Ja
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Ja

* Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

PSW 18-20 Battery

Mit der Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery ist jedes Geäst in bis zu 4 Metern Höhe einfach zu erreichen. Für eine sichere und komfortable Baumpflege.

Spannung: 18 V
Führungsschiene: 20 cm
Kettengeschwindigkeit: 5,5 m/s
Öltank Kapazität: 50 ml
Leistung je Akkuladung*: 80 Schnitte (5 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Nein
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Nein

* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

36 V Kärcher Battery Power

CNS 36-35 Battery

Mit schneller Kettengeschwindigkeit und breiter Schwertlänge: Die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery eignet sich perfekt für die anspruchsvolle Baumpflege.

Spannung: 36 V
Führungsschiene: 35 cm
Kettengeschwindigkeit: 21 m/s
Öltank Kapazität: 190 ml
Leistung je Akkuladung*: 200 Schnitte (10 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Ja
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Ja

* Maximale Leistung mit 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

Kärcher Battery Power-Akkuplattformen

18 V Battery Power

Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Zu den Produkten
36 V

Hier finden Sie alle Geräte der 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Zu den Produkten