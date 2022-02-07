Das passende Werkzeug für den Baumschnitt

Baumpflege muss man nicht unbedingt ausgebildeten Profis überlassen. Mit den richtigen Baumpflegewerkzeugen können auch Hobbygärtner großartige Arbeit leisten. Einmal angeschafft und nach der Arbeit sorgfältig gepflegt, kann man das Baumpflegezubehör viele Jahre verwenden.

Für Zweige und Äste bis 3 Zentimeter Durchmesser ist eine Astschere ideal geeignet. Akku-Astscheren bieten hier eine erhebliche Arbeitserleichterung, denn sie erfordern weniger Kraft.

Bei dickeren Ästen kommt man mit einer Kettensäge gut voran. Akku-Kettensägen sind ideal für den Baumschnitt, weil sie leichter sind als benzinbetriebene Sägen und man bei der Arbeit keinen Abgasen ausgesetzt ist. Ketten- bzw. Motorsägen darf man jedoch nur verwenden, wenn man dabei sicher auf dem Boden stehen kann, ausgebildeter Baumkletterer ist oder einen Hubsteiger zur Verfügung hat.